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Лукашенко: Мое личное и государственное переплетено с Китаем
Глава белорусского государства Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу CGTN рассказал, почему его личное и государственное переплетено с Китаем, который является одним из ближайших союзников Беларуси, пишет БЕЛТА.
"Я очень много говорю о КНР. Здесь и личное (мой младший сын учится в Пекинском университете), здесь и государственное", - сказал глава государства.
Он напомнил, что более 30 лет назад, еще будучи депутатом, посещал Китай, после чего предлагал развивать сотрудничество с этой страной. В те времена это воспринималось без особого энтузиазма, но сейчас Александр Лукашенко гордится тем, что еще тогда увидел перспективу Китая.
"Я рад, что у меня и личное, и государственное переплетено и связано с Китайской Народной Республикой. Я это очень ценю. Ценю трудолюбие китайцев. Всегда привожу в пример интенсивное развитие Китая и тот прогресс, который был практически на моих глазах. Это наши друзья, наши союзники. Мы на них очень рассчитываем. И готовы для Китая сделать все, что в их интересах. Нет того вопроса, который мы не могли бы решать для КНР", - заявил Президент.
Он подчеркнул, что Китай вместе с Россией - это ближайшие союзники Беларуси. "Мы интересны для Китая. Китай тем более интересен для нас. Они немало инвестируют", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь с Китаем реализовала целый ряд крупных проектов. Это, например, строительство БНБК, запуск спутника связи, создание ракетного и автомобильного производств.
"Нет того сектора экономики, где бы мы сейчас не опирались на КНР. Это очень близкий и очень перспективный наш союзник. Мне бы очень хотелось, чтобы наше сотрудничество с КНР развивалось. У нас хорошие отношения на уровне руководства. Мы давние знакомые и друзья с Председателем Си Цзиньпином. Мы понимаем Китай, воспринимаем его политику. Думаю, что у нас будет все нормально", - заявил белорусский лидер.
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