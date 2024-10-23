Лукашенко: Мое личное и государственное переплетено с Китаем

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в интервью китайскому телеканалу CGTN рассказал, почему его личное и государственное переплетено с Китаем, который является одним из ближайших союзников Беларуси, пишет БЕЛТА.

"Я очень много говорю о КНР. Здесь и личное (мой младший сын учится в Пекинском университете), здесь и государственное", - сказал глава государства.

Он напомнил, что более 30 лет назад, еще будучи депутатом, посещал Китай, после чего предлагал развивать сотрудничество с этой страной. В те времена это воспринималось без особого энтузиазма, но сейчас Александр Лукашенко гордится тем, что еще тогда увидел перспективу Китая.

"Я рад, что у меня и личное, и государственное переплетено и связано с Китайской Народной Республикой. Я это очень ценю. Ценю трудолюбие китайцев. Всегда привожу в пример интенсивное развитие Китая и тот прогресс, который был практически на моих глазах. Это наши друзья, наши союзники. Мы на них очень рассчитываем. И готовы для Китая сделать все, что в их интересах. Нет того вопроса, который мы не могли бы решать для КНР", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Китай вместе с Россией - это ближайшие союзники Беларуси. "Мы интересны для Китая. Китай тем более интересен для нас. Они немало инвестируют", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь с Китаем реализовала целый ряд крупных проектов. Это, например, строительство БНБК, запуск спутника связи, создание ракетного и автомобильного производств.