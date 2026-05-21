Лукашенко: Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать

Беларусь не хочет войны, никому не угрожает, но в случае чего церемониться не будет. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко по итогам совместной тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. 21 мая она прошла под контролем лидеров Беларуси и России. Как оценил Александр Лукашенко: разумно, толково, организованно.

Все действия военных направлены на укрепление оборонного потенциала страны. Беларусь не вынашивает никаких планов нападения. Все усилия направлены в первую очередь на защиту страны на фоне откровенно милитаристского поведения Запада. Александр Лукашенко дал однозначный ответ на угрозы и истерику Киева: Беларусь не собирается втягиваться в войну в Украине, в этом нет никакой необходимости.

Тема безопасности и армии остается на ежедневном контроле Главнокомандующего.

Еще в начале недели в Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием ракетных войск и авиации. В Минобороны со старта подчеркивали, что это плановое мероприятие подготовки в рамках Союзного государства, оно не направлено против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.

Александр Лукашенко приехал к ракетчикам в Могилевскую область. Публичность минимальная, как и количество информации для прессы. Под камеры Главнокомандующему докладывали разве что о замысле совместной отработки действий.

Плановое мероприятие подготовки в рамках Союзного государства

Александр Лукашенко посмотрел парк техники ракетной бригады. В командном пункте Главнокомандующему - доклад комбрига и демонстрация работы ракетного комплекса "Искандер-М". Подробно рассказали о порядке работы людей в погонах при подготовке и нанесении удара. Речь идет о нанесении условного удара, но все действия как в реальной боевой обстановке.

Александр Кравцов, командир ракетной бригады:

"Электронный пуск от боевого почти ничем не отличается. Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Весь цикл и все режимы отработаны в полном объеме всеми расчетами. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково. В данном случае пуск состоялся штатно".

Подготовка личного состава Вооруженных Сил

Все прошло гладко. Президент пообщался с расчетом пусковой установки. На ребятах ответственная задача - все внимание должно быть уделено качественной подготовке личного состава, командиров и офицеров.

"Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие", - сказал Президент.

Лукашенко и Путин связались по ВКС в ходе совместной тренировки ядерных сил

Совместная тренировка проходила под контролем лидеров Беларуси и России. Для этого Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин вышли на видеосвязь.

Владимир Путин подчеркнул, что использование такого оружия может быть только крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств. "Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси", - сказал российский лидер.

"Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас (президентов. - Прим.). Мы с вами еще зимой обсуждали перспективу участия президентов, - сказал Александр Лукашенко. - Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться".

"Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны совместной нашей работой", - заявил белорусский лидер.

"Думаю, что запланированные мероприятия пройдут нормально. Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей", - добавил Александр Лукашенко.

Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения

Еще в преддверии военные отрабатывали все моменты. Личный состав выполнял охрану, оборону и всестороннее обеспечение назначенного района. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей. Задействовалась авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов. Журналисты увидели лишь "верхушку айсберга" поэтому и спросили Президента, как все прошло.

Лукашенко об итогах тренировки: разумно, толково, организованно

"Организационная часть прошла без всяких сбоев. Разумно, толково, организованно. Взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. Все прошло организационно хорошо", - сказал глава государства.

"Это давно запланированное мероприятие. Мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И Президент России, несмотря на то что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, участвовал в этих тренировках, потому что так было условлено", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание и на масштаб тренировки. По его словам, в ней были задействованы тысячи человек и большое количество техники - как в Беларуси, так и в России.

Что касается результатов пусков на территории России с участием белорусских военнослужащих, полученные результаты свидетельствуют о метком попадании по целям. Глава государства также отметил, что удары наносились из ракетных комплексов "Искандер" российского производства. "Попали в копейку. Очень точное было поражение. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы и умеют с ними работать", - заявил Александр Лукашенко.

В этой связи Президент высказался о развитии такого направления, как ракетостроение на примере отечественной реактивной системы залпового огня "Полонез". "Мы совершенствуем наши "Полонезы". Хотя совсем недавно, вроде бы, мы взяли их на вооружение. Произвели у себя к настоящему времени эти комплексы и совершенствуем ту ракету, которую мы когда-то создавали с нашими друзьями из Китайской Народной Республики. Работы идут как с Китаем, так и с Россией", - заявил он.

"Это верхняя часть айсберга, которую вы видели. А до этого прошли очень серьезные подготовительные мероприятия, которые наши военнослужащие умеют делать и организовывать", - сказал Президент.

Лукашенко: Ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать

Тем временем в НАТО устроили настоящую истерику. Генсек Марк Рютте признался, что внимательно следит за тренировками в Беларуси и России, вдобавок еще и пригрозил "разрушительной" реакцией, если ядерное оружие будет применено. Это при том, что Союзное государство тысячу раз декларирует, что никому не угрожает.

Один из вопросов, заданных главе государства, касался нервной реакции Запада на данную тренировку.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог… Мы церемониться не будем", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, в Беларуси видят нервную реакцию Запада на проведение совместной с Россией тренировки ядерных сил. В частности, министр обороны докладывал главе белорусского государства о летательных аппаратах, самолетах войск НАТО, которые барражируют вдоль границ Беларуси и внимательнейшим образом наблюдают, что там происходит. Беларусь в свою очередь также наблюдает за ситуацией в соседних странах на определенную глубину. Для этого имеются соответствующие средства обнаружения и наблюдения, причем, как подчеркнул Александр Лукашенко, самые передовые и солидные, используемые в том числе во взаимодействии с Россией. "Поэтому мы тоже видим, что там происходило", - обратил внимание глава государства.

"Эта их истерия понятна. Но напрасна", - отметил Президент, выразив уверенность, что вскоре "все успокоится и вернется на круги своя". Ведь подобного рода мероприятия проводятся генеральными штабами сторон ежеквартально. "Поэтому беситься не надо", - заметил в адрес стран Запада белорусский лидер.

"Наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться", - сказал он.

Для выработки навыков использования ядерного оружия, овладения им в совершенстве необходимо проводить тренировки. Так поступают все государства, которые имеют на вооружении ядерное оружие. "В противном случае зачем это оружие, если им не уметь пользоваться? А чтобы уметь, надо тренироваться. Все очень просто", - констатировал он.

Президент обратил внимание, что в проводимых мероприятиях нет ничего особо нового. Более того, Александр Лукашенко не раз публично заявлял: "Мы готовимся к войне". "Не будет этой войны - ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 1939-1941 годов. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались, думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. А уже будет война или нет - это не от нас зависит", - сказал глава государства.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихая, спокойная, красивая, зеленая страна, как вы видите. Мы готовы и дальше так жить. Но если будет осуществлена агрессия… Те, кто служит, они должны первыми стать на защиту того, что мы сегодня имеем, защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну, такую зеленую и красивую", - подчеркнул белорусский лидер.

Милитаризация Запада

Агрессоры точно не белорусы, а скорее те, кто, как глава МИД Литвы, призывает НАТО напасть на Калининград. Позиция Минска была и остается прежней - у Беларуси никаких планов атак и нападений нет, но страна вынуждена быть начеку и во всеоружии, учитывая милитаризацию на белорусских западных границах и откровенных намерениях создавать еще более крупные армии в Германии и Польше.

Своими заявлениями и угрозами обстановку решил подогреть и Владимир Зеленский - мол, Беларусь будет непременно втянута в войну.

"Что касается его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае - если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута (вы слышали из уст Президента России) - мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной".

Раз такие алармистские заявления из Киева звучат, значит это зачем-то нужно. Минск против всяческой эскалации и всегда готов разговаривать, но не воевать.

"Если он (Владимир Зеленский. - Прим.) хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то - пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной - не о чем…" - сказал Александр Лукашенко.

"Я не переживаю за то, что они наших беглых туда таскают в Украину и с ними пытаются как-то установить отношения. Это такой элемент шантажа и запугивания. Вы же понимаете, это не для меня. Я на шантаж и запугивание научился реагировать", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что когда слышит из Киева и от Владимира Зеленского определенные заявления, думает над вопросом, зачем это делается: "Он что, хочет воевать с Беларусью? С Россией и Беларусью? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос: зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского. Володе Зеленскому пришлось что-то говорить".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси знают главное: "Украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло. С нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся, мы не намерены. Но мы видим ситуацию, наши Вооруженные Силы выведены из мест постоянной дислокации. Надо это нам? Ну, тренируются военные. Но лучше бы они были в казармах. Спокойно, тихо, по распорядку. Но приходится дежурить. Такова судьба наша".

Президент также отметил, что сейчас война "на передовой" идет в СМИ. "Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет - воевать с нашими соседями прежде всего", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что аналогичные заверения сделал и ряду зарубежных гостей. "Мы не все показываем. Недавно здесь побывали очень высокопоставленные люди из дальних стран. Они нас понимают и в принципе поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал: ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми. Абсолютно уверен, такую позицию занимает и Президент России. Я-то хорошо это знаю", - заявил глава государства.

Президент также отметил, что его настораживает факт, что за рубежом "начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет". "Они как будто информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Министр обороны мне сегодня три часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов, заканчивая кадровыми вопросами", - сказал он.

"Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере у меня, эта тема на столе. И я понимаю, что экономика и безопасность - сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте", - заявил Президент.

Сильная оборона ради мира и спокойствия