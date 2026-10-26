Лукашенко: Мы обязательные люди - вовремя и в срок исполним свои обязательства

В Минске прошли официальные переговоры лидеров. Александр Лукашенко подтвердил: готовы серьезно наращивать взаимодействие с этой страной. Поставки продовольствия, карьерной техники, сельхозмашин, создание сборки тракторов. Промышленная кооперация может стать серьезной точкой роста для Минска и Улан-Батора. А совместные усилия в легпроме и АПК могут принести тот самый практический результат для стран. Между Беларусью и Монголией утверждена дорожная карта сотрудничества на три года.

"Самый хороший человек приезжает во время дождя". Оказалось, есть такая монгольская пословица. Так что по всем приметам, по-настоящему осенняя погода в эти дни - хороший знак, который только сопутствует переговорам лидеров.

Для Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха это первый визит в Беларусь, первый и в принципе в истории дипотношений, которым в следующем году 35 лет! Начинают не с нуля - связи еще с советских времен - помогали выстраивать экономику. Приезд в Минск можно считать монгольским алаверды: два года назад движение на этом треке открыл Александр Лукашенко. Тогда получилось свериться по интересам, чтобы двигаться вперед.

Лукашенко: Беларуси и Монголии надо начинать сотрудничество по-серьезному

Общение лидеров началось еще накануне - разговор в неформальной обстановке у Александра Лукашенко дома. Сегодня по риторике политиков будет понятно: обсуждали и проблемы региона, и международную повестку, и двустороннюю. Наш Президент прольет свет и на тайминг, и на суть: Минск и Улан-Батор настроены серьезно.

Александр Лукашенко: "Мы вчера (во время неформальной встречи. - Прим. ред.) время зря не теряли и три часа обсуждали нынешнее состояние дел в наших отношениях и попытались нарисовать дорожную карту нашего сотрудничества. Мы договорились о том, что надо начинать сотрудничество по-серьезному. А для того, чтобы построить добротное здание, нужен крепкий фундамент. Приняли решение, что надо начинать с двух-трех хороших конкретных проектов, которые бы лежали в основе нашего сотрудничества", - заявил белорусский лидер на официальных переговорах в узком составе.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эффект от таких проектов прежде всего должны почувствовать и понять, что стороны серьезно настроены на сотрудничество, народы двух стран.

Президент Беларуси напомнил, как два года назад в ходе его визита в Улан-Батор стороны сделали первые крупные официальные шаги в двустороннем сотрудничестве. "Нынешний визит (монгольского лидера в Беларусь. - Прим. ред.) будет историческим в том плане, что мы выстроим план нашего сотрудничества. То есть мы завершим то, что два года назад начали в Улан-Баторе", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что Беларусь имеет целый ряд продвинутых мощных технологий и направлений развития, которые очень нужны Монголии. "Мы договорились: если вам из набора этих технологий и направлений нашего развития что-то понравится, и это нужно будет для нашей дружественной страны, мы готовы в этом направлении сотрудничать и обозначить те два-три проекта, о которых я сказал, - заявил Президент. - Мы вчера по-дружески с Вами договорились, что вы все, что Вас интересует в Беларуси, можете попробовать, пощупать руками и принять соответствующее решение, если вам это понравится".

Александр Лукашенко также заверил, что Беларусь в случае достижения договоренностей будет безусловно привержена их исполнению. "Мы обязательные люди - вовремя и в срок исполним свои обязательства. Мы очень бы хотели, чтобы в таком ключе действовали и наши монгольские друзья. В ходе выполнения нашей части обязательств мы не будем ссылаться на сложности и трудности. Для того мы и существуем, чтобы преодолевать эти сложности, трудности. Они всегда были и будут. Может быть, еще сложнее, чем сейчас. Поэтому, преодолевая эти трудности, надо идти вперед, надо выполнять договоренности", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Монголии поддержал предложение об активизации сотрудничества

Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Монголии:

"Полностью согласен и поддерживаю Ваше предложение о том, что нам необходимо в первую очередь реализовать конкретные два-три проекта, чтобы от них был плодотворный результат. Со своей стороны мы готовы это предложение рассмотреть и сделать дальнейшие шаги".

Насыщенная программа визита монгольской делегации в Минске

Учитывая, что визит стартовал еще в выходные, то программа первого лица и его делегации была сверстана так, чтобы они могли как можно больше на месте узнать о нас и наших возможностях. Сам Президент посетил центр МЧС, посмотрел образцы белорусской техники. Ее качество, как и качество белорусских продуктов, пришлось гостям по душе.

Глава МИД Монголии: У белорусов есть чему поучиться

Батмунхийн Батцэцэг, министр иностранных дел Монголии:

"Вчера вечером я лично побывала в торговом центре, где продают белорусские продукты. Я была в шоке. Я знаю, что Беларусь производит продовольствие, одежду и технику и думала: почему мы не знаем друг о друге. Столько много сфер, где можно работать: производство продуктов, машин, техники, одежды, продовольствия. И, конечно же, мы имеем два больших соседа. Большой рынок, и для белорусов, и монголов, думаю, есть возможность здесь создать совместное предприятие".

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Сегодня с Монголией хотят и пытаются выстраивать отношения Россия, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, страны Европейского союза. Президент Монголии к нам как раз летит из своих визитов в Германию и Финляндию. Это показывает, что геополитическое положение страны и ее вес перспективны с учетом и полезных ископаемых, и нахождения на логистическом пути Запада на Восток. Имея огромную границу и с Китаем, и с Россией, это положение оценивается как очень значимое для того, чтобы выстраивать отношения с этим государством".

Беларусь-Монголия: взаимный интерес

Монголию называют страной вечно синего неба и землей без границ - уж слишком бескрайние просторы. Там живет 3,5 млн человек. Потомки Чингисхана очень трепетно относятся к своей истории. А сегодня в геополитике - как и нам - приходится держать баланс.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у Минска и Улан-Батора схожее геополитическое положение: обе страны находятся между крупнейшими мировыми игроками. "Нам судьбой предначертано стремиться быть сильными самим и помогать соседям находить точки соприкосновения, особенно в кризисные периоды. Вам сейчас в этом плане проще - Китай и Россия сотрудничают образцово. Нам сложнее. Как уже не раз бывало в истории Беларуси, мы оказались в эпицентре противостояния Запада и Востока", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому мы с вами прекрасно понимаем друг друга. Отсюда совпадение взглядов Беларуси и Монголии на многие международные вопросы и проявляемое вами внимание к нашей инициативе по безопасности в Евразии", - добавил Президент Беларуси.

Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Монголии:

"Мы видим, как Беларусь динамично развивается под Вашим руководством и девизом "Все зависит от нас: будем лучше работать - будем лучше жить". В этом я убедился лично".

В центре внимания - экономика

Главное для стран - увеличивать торговлю. Пока общая цифра, как говорят, не соответствует политическому уровню. Поэтому и 25 октября, и 26-го говорят об экономике. Кстати, в Монголии она на подъеме - ВВП растет 7 % в год.

"Беларусь готова оказать Монголии всяческое содействие в поддержании динамики экономического развития и реализации амбициозных планов на пятилетку до 2030 года", - подчеркнул Александр Лукашенко .

"В центре наших переговоров с уважаемым Президентом и вчера, и сегодня были вопросы экономики. Рад отметить эффективность усилий руководства Монголии по обеспечению роста экономики страны - ВВП у вас прибавил почти 7 % в 2025 году, а в текущем растет еще быстрее. Я, когда с цифрами познакомился, не поверил. Это гигантский рост", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко позитивно оценил тот факт, что в нынешнем году белорусско-монгольский товарооборот начал расти. Это происходит в том числе за счет поставок в Монголию продовольственных товаров из Беларуси.

"Сейчас мир балансирует на грани дефицита, в частности, по сахару, растительному маслу. Цены на продовольствие на максимуме за последние 4 года. Но то ли еще будет. В этом плане вы можете полагаться на Беларусь", - заверил Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что в сложный для многих стран период Беларусь в нынешнем году изыскала возможность помочь Монголии с нефтепродуктами.

Лукашенко рассчитывает на преференциальный режим ЕАЭС для роста торговли

На руку Минску и Улан-Батору временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией. Оно вступило в силу летом, это открывает дорогу для экспорта, например, монгольского кашемира. Преференциальный режим Евразийского союза - это новые возможности и для нас на их рынке. Учитывать стоит и то, что там настоящий инвестиционный бум в горнодобыче.

Интерес Беларуси: кратно нарастить присутствие карьерной техники в Монголии

Президент заявил во время переговоров, что Беларусь и Монголия обсуждают задачу по возобновлению поставок белорусской машиностроительной продукции, создание в Монголии сервисных центров и совместного производства, организацию обучения кадров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Заинтересованы в кратном наращивании присутствия отечественной карьерной техники на горнодобывающих объектах Монголии, где она традиционно была главным рабочим инструментом. Есть история наших отношений в этом плане. Уверены, у давнего партнера БЕЛАЗа, флагмана монгольской индустрии "Эрдэнэт", достаточно компетенций и потребности в самосвалах, чтобы организовать сборку непосредственно у себя".

Александр Лукашенко предлагает Монголии развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в которой у Беларуси имеется большой опыт.

"В июне наши правительства договорились о новых поставках белорусской техники. В пилотной партии - тракторы, картофеле- и камнеуборочные машины, зерносушилки. Важно, чтобы эта техника дошла до монгольских потребителей, не споткнувшись о разного рода проблемы, банковские или бюрократические вопросы. Мы свой путь пройдем вовремя и достойно", - сказал белорусский лидер.

Закрытых тем здесь нет. В пилотной партии – тракторы, картофелеуборочные комбайны, зерносушилки. Но чтобы техника дошла до монгольских потребителей, нужно решать банковские и бюрократические проблемы. Ищут оптимальные решения.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы обсуждали с министром сельского хозяйства Монголии, что им необходимо. Конечно, надо нам делать больше упор на развитие сельского хозяйства в Монголии. Это позволит взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество увеличить за счет поставок техники, а у них за счет увеличения производительности в сельском хозяйстве. Конечно, это же мы видим и в горнодобывающей работе. Конечно, это пассажирская техника. Эти все вопросы мы обсуждали".

Посол Беларуси в Монголии: интерес к сотрудничеству большой

Михаил Орда, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии:

"Интерес есть очень большой, потому что мы много делаем то, что сегодня необходимо для экономики Монголии, в частности, для сельского хозяйства. Наш трактор "Беларус" - это известнейший трактор. Порядка 7,5 тыс. тракторов работает сегодня в Монголии, и монголы с большим интересом смотрят не только на этот трактор, который себя очень хорошо зарекомендовал, классический трактор 80-х, но смотрят и на энергонасыщенную нашу технику, им очень это нравится, на технику Гомсельмаша, на производства, которые выпускают различные механизмы и к тракторам. Интерес очень большой и к пожарной технике".

Беларусь и Монголия подписали дорожную карту сотрудничества на 2027-2029 гг.

В Минске пройдет несколько раундов переговоров, по итогам президенты Беларуси и Монголии обменяются ратификационными грамотами договора о дружбе и сотрудничестве. В портфеле договоренностей - документы по спорту, сельскому хозяйству, легпрому, таможенному взаимодействию, контакты регионов. Теснее будут работать национальные телекомпании. Подписана и дорожная карта по развитию сотрудничества Беларуси и Монголии в ближайшие три года.

Монголия стремится до 2029 года втрое увеличить торговлю с Беларусью

За это время страны хотят в 3 раза увеличить товарооборот. Поэтому Беларусь и Монголия наметили дальнейшие ключевые точки роста в сотрудничестве. Не только промышленная кооперация и сборка тракторов, но и другие сферы.

Точки роста для стран: промышленная кооперация, АПК, легпром

"Новое интересное направление - легкая промышленность, где мы начали вместе производить ткани изо льна и кашемира. Это будет уникальный экологичный продукт, сочетающий прохладу белорусской природы и тепло монгольских степей. Не просто полотно, а символ живого переплетения двух культур и наших экономик", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко также видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса: "Беларусь готова внести весомый вклад в поддержание продовольственной безопасности Монголии. Наш потенциал и монгольский масштаб просто подталкивают к крупным проектам. Будем ускоряться со строительством молочно-товарных комплексов, активизируем трансфер белорусских аграрных технологий".

Глава государства убежден, что подписанные документы и достигнутые договоренности принесут ощутимую экономическую выгоду обеим странам и послужат дальнейшему повышению благосостояния народов Беларуси и Монголии.

Переговоры президентов Беларуси и Монголии

Визит президента Монголии откроет новую страницу в истории двух стран. К решению общих экономических задач подключат деловые круги, обещая всяческое содействие и поддержку предпринимателям. Евразийское соглашение существенно снизило барьеры для бизнеса.

Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что Беларусь для Монголии является важным транспортно-логистическим узлом, который открывает путь на европейские рынки. В то время как Беларусь рассматривает Монголию как ворота на азиатские рынки. "В этом контексте маршрут контейнерных железнодорожных перевозок "Монгольский вектор" в направлении Брест - Улан-Батор играет важную роль в двусторонней транспортно-логистической отрасли. И здесь стороны договорились активно использовать эту возможность в сотрудничестве.

К концу визита было заметно теплое личное обращение политиков друг к другу. Судя по всему, переговорами остались довольны обе стороны. Выстраивать сотрудничество будут в духе уже белоруской народной мудрости: где лень, там всегда пусто, а вот где честный труд и усилия, там будет густо.