Развитие систем связи Вооруженных Сил, доступность максимально укомплектованных образцов для подразделений всех родов войск. Собственное производство и без отставаний по времени. Президент сегодня провел совещание с военными на полигоне Обуз-Лесновский. Там Главе государства не только доложили о ситуации, но и на конкретных примерах показали, как работает связь, и как обеспечивается ее скорость, и как это влияет на результат на поле боя.

Развитие системы связи Вооруженных Сил

Связь - это то, что исчезает в первую очередь во время военных действий, будь то на гражданке, в тылу или на передовой. Если связисты не выполняют свою работу в нужный момент, то даже самые современные штурмовики, артиллерия, ПВО и десант оказываются сначала в информационном вакууме, а затем и в полной изоляции. Именно поэтому на самом высоком уровне уделяется такое пристальное внимание деятельности белорусских войск связи.

Система управления войсками полностью изменена

В подобных случаях главу государства всегда встречают министр обороны, госсекретарь Совета безопасности, председатель ВПК, местное командование и обязательно губернатор. В Брестской области Обуз-Лесновский полигон находится недалеко от Барановичей.

Первое, о чем доложили Президенту, - это о полном изменении системы управления войсками.

"Если война, мы разворачиваемся так, как сегодня учения проходят, и по новой системе начинаем управлять войсками. Не просто армия, внутренние войска, КГБ, все государство, и гражданский сектор будут охвачены связью?" - спросил Президент и получил утвердительный ответ.

Главе государства пообещали представить новые средства связи, которые поступили на вооружение.

"То есть, если война, мы спокойно можем управлять войсками, начиная от центра и до подразделений", - уточнил Александр Лукашенко.

Виктор Хренин заверил в устойчивости, скрытности, надежности систем связи. По его словам, о том, что сейчас есть у армии, еще 5 лет назад и мечтать не могли.

Совещание с военными

Первая задача по плану - совещание с военными. Геополитически ситуация остается сложной. На юге Беларуси ощущаются последствия конфликта в Украине, а на западе страны видно, сколько средств наши европейские соседи вкладывают в свою "оборону".

Президент также обратил внимание: некоторые пытаются упрекнуть Беларусь в том, что она на кого-то якобы собирается нападать. "Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если на кого-то (допустим, из наших соседей) совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими "монстрами", государствами, расположенными по периметру, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны, - заявил Александр Лукашенко. - Это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни. Мы должны к этому готовиться и готовимся".

"И пускай ни поляки, ни литовцы, ни латыши, ни тем более украинцы не думают, что мы завтра на них будем нападать и поэтому проводим учения. Нет, мы готовимся к любой войне, чтобы ее избежать, - простая и понятная формула", - констатировал он.

Говоря о важности этой сферы, Президент подчеркнул, что никакой войны - обороны, наступления - не может быть без надежной связи и управления войсками. "Стреляем и передвигаемся уже неплохо. Но для того, чтобы стрелять и передвигаться, нужны определенные команды, которые в случае конфликта будут передаваться через средства связи. Поэтому мы хотим посмотреть, кроме пулеметов, автоматов, пистолетов, ракет, танков и других бронированных машин, как будем управлять этим комплексом. Для этого нужна система связи, чтобы в целом государство управлялось в случае конфликта, и средства этой связи. Это чтобы было понятно тем, кто нас услышит, для чего мы это все затеяли", - констатировал Александр Лукашенко.

Как работает разведка?

Только на этой неделе с западного направления было совершено три разведывательных вылета. Также на авиабазе Зокняй в Литве приземлился самолет радиоэлектронной разведки "Кинг Эйр 350" ВВС Италии. Этот самолет предназначен для ведения дальнего наблюдения за территорией "соседей" или "противников", в зависимости от контекста.

"Внешнеполитическую повестку знаете. Агрессивную риторику в адрес Беларуси вы видите, наблюдаете. Разведка в отношении Беларуси ведется достаточно открыто, почти внаглую: периодически фиксируем разного рода провокации, нарушения воздушного пространства, - сказал Глава государства. - Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи сегодня тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. Внаглую. Не только учения у границы, но и создание новых частей, армий, которые разворачиваются на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится".

Пример ближневосточного конфликта

Президент привел в пример ситуацию на Ближнем Востоке. Казалось, что официальный Тегеран не сможет противостоять Вашингтону в случае войны. Однако на практике американцы утратили репутацию в блицкригах.

Президент привел недавний пример на Ближнем Востоке, в Иране. "Выдержали удар тысяч ракет и бомб. Миллиарды (100 млрд долларов называется цифра, думаю, значительно больше) Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результата не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать. И управление было обеспечено", - сказал глава государства.

Ход учений связистов

Глава Генерального штаба Павел Муравейко доложил о ходе учений связистов. В военное время Генштаб играет ключевую роль в принятии всех военных решений. Анализируя ситуацию в мире, они делают вывод, что выигрывает тот, у кого лучше выстроена система управления. А основой этой системы является связь.

Как доложил на совещании начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Павел Муравейко, в период с 7 по 11 сентября проводится оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил. Цель учения - отработка вариантов обеспечения устойчивого управления военной организацией государства с использованием новых приемов и способов организации связи, исходя из опыта современных конфликтов.

"Молодцы, что это спланировали. Проверку не только непосредственно боевых подразделений, а именно систем связи. Потому что это - главное. Управление в любом конфликте и даже в мирное время должно быть обеспечено", - подчеркнул белорусский лидер.

95 % образцов белорусского производства

На таких совещаниях есть немало закрытых тем, а также ограничений на демонстрацию оборудования. Тем не менее, 95% образцов - так называют самые разные системы, машины, узлы и даже программное обеспечение - белорусского производства. Это позволяет исключить зависимость от настроений поставщиков и обеспечить конфиденциальность серверов. Одним из примеров таких разработок является белорусская система "Панацея", которая полностью обеспечивает связь для конкретного подразделения без внешней помощи.

Телеграфный ключ в подарок

В завершение выставки состоялся приятный момент. Президенту был вручен символический ключ, который передала чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии, капитан сборной по радиоспорту Ирина Чуйкевич. Глава государства поручил проработать вопрос о том, как удержать такого ценного специалиста в Беларуси.

Уточнив, что девушка не замужем, Александр Лукашенко сказал: "Надо немедленно замуж за военного отдать".

Управление в сотнях километров

Грамотно организованная радиосвязь позволяет эффективно управлять подразделениями на расстоянии в десятки, а иногда и сотни километров. В условиях, когда связь имеется, командир батальона в блиндаже может успешно противостоять любому количеству противника.

На фронте - без мобильных

Следует учитывать, что использование мобильного телефона на передовой, особенно в условиях современного боя, представляет серьезную угрозу для его владельца. Слишком легко запеленговать.

Кроме того, большое количество абонентов в определенном районе может вызвать подозрения и навлечь на себя огонь.

Техника и люди, ответственные за управление, должны быть тщательно скрыты или защищены от возможных атак.

Действия на мониторах - реальные

Все действия на мониторах - реальные в реальном времени, и ошибки тоже реальные в реальном времени, и планы "Б" тоже реальные в реальном времени. Все как на войне. По завершении тренировки командир подразделения дал свою оценку.

В ходе тренировки была продемонстрирована система управления своими и приданными подразделениями. Было показано, что система работает эффективно, отметил командир механизированного подразделения Владислав Бас. По его словам, на полигоне Чепелево проводилась оборонительная операция с применением огневой засады. В настоящее время актуальным является вопрос противодействия беспилотным летательным аппаратам. На Горском полигоне работали ударные подразделения с FPV, отрабатывали стрельбу из танка с закрытых огневых позиций.

Война - борьба за информацию и скорость

Общий вывод: специалисты по связи могут обеспечить бесперебойное функционирование системы. В условиях современного мира, где информация и скорость играют решающую роль, контроль над связью позволяет контролировать ситуацию. Однако за устойчивым сигналом стоят не только технические средства, такие как оборудование, антенны и кодирование, но и квалифицированные специалисты.

Павел Прасол, начальник связи Вооруженных Сил - начальник управления связи Генерального штаба:

"На сегодняшний день мы в состоянии предоставить все услуги связи для того, чтобы наши командиры различных уровней осуществляли управление подчиненными подразделениями на всей территории Республики Беларусь. И даже за ее пределами".

Оборонительная позиция Беларуси

Касательно "за ее пределами" - только в исключительных случаях. Позиция Беларуси в области обороны остается неизменной - мы осуществляем защиту собственных интересов. Журналисты, освещая события, задали Президенту вопрос о том, хватит ли связистов в условиях боевых действий.

Говоря о войсках связи, Александр Лукашенко заявил, что тут как раз нужно уметь воевать не числом, а умением. "Такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и средствах этой связи. То, что мы увидели сегодня, это самое передовое - то, что нужно", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что несколько лет назад он ставил задачу, чтобы в Беларуси в этой сфере имели все свое, вплоть до космической связи. "Сегодня мы имеем это. Но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам нашего разговора (речь о мероприятиях с военными на полигоне. - Прим. news.by) и практических занятий мы примем решение, в какие сроки оснастим не только армию, но все Вооруженные Силы - кто в погонах и носит оружие - современными средствами связи. Мы это умеем делать", - заявил белорусский лидер.

"Будем считать (я с опаской это говорю), что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное (выполнена. - Прим. news.by), что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Это, конечно, немалые затраты. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог", - сказал Александр Лукашенко.

Условия проверки силового блока

Президенту был задан вопрос, поставлена ли задача проверить весь силовой блок с учетом прошедшей в начале года масштабной проверки Вооруженных Сил, а теперь - внутренних войск МВД.

"Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко привел пример, что в настоящее время по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. "Делаем все, как будет в войне", - сказал Президент, отметив, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов.

"Готовимся к войне, чтобы ее не было", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому все Вооруженные Силы будут проверены. Мы сегодня ревизируем войска связи, артиллерию, вчера - мотострелковые подразделения. Проверили внутренние войска МВД. Мы их проверяем по предназначению. Особенность в том, что без всякой показухи. Я это не переношу. Показуха - это вранье. Это значит мы (если будем основываться на показухе. - Прим. news.by) погубим людей в боевой обстановке. Как есть, так есть. Все должно быть, как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки специальной военной операции. Поэтому встряхнем все Вооруженные Силы", - сказал Александр Лукашенко.

Развитие системы связи Вооруженных Сил

Глобальный вывод: в рамках реализации поручения Президента о разработке и производстве собственных систем связи задача успешно выполнена. Системы функционируют в штатном режиме. Получены положительные отзывы от представителей военных структур. Разработаны перспективные образцы.

Беларусь придерживается стратегии самообеспечения, что является разумным подходом к обеспечению военной безопасности. Это позволяет обеспечить независимость от внешних поставщиков и минимизировать риски.

Как отмечают представители военных структур, в случае длительного ожидания поставок возникает риск потери боеспособности. Поэтому стратегия самообеспечения является приоритетной для Беларуси.