Президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящей неделе проведет селекторное совещание по теме уборочной кампании. График мероприятий главы государства был одной из тем доклада главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.

"Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы Президента. На следующей неделе предстоит большое традиционное и очень важное мероприятие - селекторное совещание, посвященное началу и ходу уборки. Президентом был сделан довольно обширный обзор этого мероприятия, он посмотрел документы", - рассказал Дмитрий Крутой.

Он отметил, что глава государства за последние дни в ходе работы в регионах в целом ознакомился с ситуацией на полях, изучил обстановку в том числе с борта вертолета. "Было сказано, что урожай не хуже уровня прошлого года. Наша задача - его собрать", - сказал глава Администрации Президента.

Дмитрий Крутой напомнил, что в прошлом году был получен рекордный урожай зерна - более 11 млн т с учетом зерна кукурузы и рапса. "Повторить его, как базовая задача, будет непросто. Но с учетом, что на сегодняшнее утро у нас собран первый миллион тонн, и урожайность выше прошлого года на 10 %, как основную задачу Президент видит все-таки небольшую прибавку", - заявил он.