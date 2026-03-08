3.74 BYN
Лукашенко на примере "Мак.бай" объяснил, почему белорусы могут все
Президент Беларуси предложил расширить сеть "Мак.бай" и в районных центрах. 8 марта Александр Лукашенко приехал в один из таких ресторанов, который находится в Первом национальном торговом доме.
Точку открыли в конце 2025 года, она расположена на первом этаже торгового центра. Пространство рассчитано на 139 посадочных мест. Как и в других ресторанах сети "Мак.бай", здесь внедрены все ключевые инновации: киоски самообслуживания, цифровые меню-борды, интерактивная игровая зона для детей, разделенные зоны приема и выдачи заказов. А главное - все готовится из отечественных продуктов.
Надо делать акцент на отечественные продукты
Президент отметил: если есть спрос, необходимо идти в райцентры. Речь зашла о практике использования специального фудтрака. Это мобильный ресторан, который работает не только в столице, но и курсирует по другим городам страны.
Белорусский "Макдональдс" покажут американцам
На примере "Мак.бай" глава государства объяснил, почему белорусы могут все. Отдельное поручение - показать американцам "Макдональдс", где все белорусское.
"То есть мы правильно сделали: поехали - и езжайте (речь про уход "Макдональдса" - прим. ред.). Но вы-то остались, которые все это умеют. Задача была одна - привезти оборудование. Хотя и не в оборудовании дело. Задача была в том, чтобы взяться за дело и сделать. И уже более 96 % полностью белорусское, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Так мы должны двигаться. Мы должны делать крен на свое".
"А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне - обязательно приведи их сюда, - обратился глава государства к первому вице-премьеру Николаю Снопкову. - Скажи: пойдем в "Макдональдс". Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт".
Напомним, ранее Александр Лукашенко говорил о том, что ему было бы интересно посетить эту сеть. Во время рабочей поездки в Кировский район в августе 2025 года он сказал, что сделает это при одном условии - когда там его угостят блюдом, сделанным на 100 % из белорусских продуктов. Тогда Президент признался, что ни разу не пробовал то, что предлагается в меню "Мак.бай".