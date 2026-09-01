Лукашенко на саммите ШОС: Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности

Укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства - задачи на перспективу организации. Об этом заявил наш Президент, выступая сегодня на заседании Совета глав государств в Бишкеке. Еще один формат - "ШОС+". И вот уже лидеры 18 государств обсуждают ключевые темы в регионе. От глобальных, то есть безопасности, до плана действий по развитию портов и логистических центров. Это все касается вопросов реального сектора экономики, а значит качества жизни 3,5 млрд человек - это совокупное население стран, которые входят в ШОС.

Лидеры "шанхайской десятки" стали прибывать на саммит в районе десяти по местному времени. В Минске это было раннее утро - минус три часа "от Бишкека" - 7:00, но наш Президент человек ранний - настроение рабочее.

Старт сегодняшним переговорам дало заседание Совета глав государств. Беларусь, Индия, Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран - за одним столом. В кулуарах перед саммитом Александр Лукашенко сразу пообщался с Си Цзиньпином. Не нужно быть политическим обозревателем, чтобы видеть отношение.

На фото попало и общение с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Очевидно, руководители были рады видеть друг друга.

Переходя уже в официальный формат: по традиции приветственное слово - открытие было у хозяев саммита.

ШОС - 25 лет!

Садыр Жапаров, президент Кыргызстана:

"За 25 лет Шанхайская организация сотрудничества прошла значительный путь. Она стала авторитетной площадкой политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Уверен, что сильные региональные организации усиливают универсальную систему международных отношений и делают ее более устойчивой, приближают общие принципы к реальным потребностям наших народов".

Точка "пересборки"

Каким будет ШОС "завтра"? Этот саммит должен стать точкой "пересборки". Быстрее выходить на конкретику в проектах, оперативно запустить Банк развития ШОС и увеличить доли национальных валют во взаимных расчетах.

Безопасность - главная тема саммита

Темы, о которых сегодня говорили в первую очередь, - это безопасность. Занимая 65 процентов территории Евразии, государства ШОС могут влиять и влияют серьезно на геополитическую повестку. Всем нужна стабильность в регионе. В прямых включениях журналисты разных стран часто употребляют слово "безопасность".

1000 представителей прессы

К слову, допуск на саммит у прессы был довольно ограниченным. Больше 1000 представителей разных телеканалов, изданий, пабликов.

Наш Президент говорил о новой архитектуре безопасности в Евразии - во время прямой трансляции его слова услышала многомиллиардная аудитория.

Сформировать новую архитектуру безопасности Евразии

"Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление - это реалии сегодняшнего дня. В арсенале "сильных мира сего" уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь с рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги.

В октябре Беларусь примет контртеррористический форум

Президент обозначил ближайшие события по теме. В октябре этого года в Беларуси состоится Контртеррористический форум. Мероприятие пройдет в новом формате - с совместными учениями государств - членов ШОС и СНГ. Ожидается и запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС и антинаркотического центра организации. Последний серьезно влияет на "наведение порядка" - 10 тыс. тонн наркотиков было изъято только за счет общей операции "Паутина" в прошлом году.

90 международных гуманитарных акций на счету Беларуси

"Стабильное развитие невозможно и без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За четверть века Беларусь осуществила порядка 90 международных гуманитарных акций, неоднократно направляла поисково-спасательные отряды и авиацию на помощь пострадавшим государствам, в том числе странам семьи ШОС. Вместе с тем число и масштабы бедствий продолжают расти. Поэтому для качественного укрепления безопасности наших граждан нужно больше совместных усилий", - отметил Александр Лукашенко.

Банк развития ШОС

Еще две ключевые темы - экономика и гуманитарная сфера. На совместные проекты нужен "общий кошелек" - по принципу Банка развития БРИКС (где Беларусь тоже выступает полноправным участником).

Придать устойчивость экономическим связям

"Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен, - отметил Александр Лукашенко. - И мы все ждем, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами".

"Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое, цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай - ШОС в области применения искусственного интеллекта", - предложил белорусский лидер.

Торговля в национальных валютах

Говоря о национальных валютах, тот же товарооборот России со странами-участницами ШОС в прошлом году превысил 400 млрд долларов. Рассчитывались не в долларах. Китай эту планку перешагнул - объем торговли составил больше 520 млрд долларов.

Президент России в своей речи именно на этом сделал акцент - банк ШОС должен быть максимально независим от государств, которые используют финансы как оружие.

Владимир Путин, президент России:

"Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, для всех это уже понятно, необратимый характер. Многие государства стремятся самостоятельно определять свою судьбу, самым решительным образом отстаивать свои законные интересы, активно участвуя в международной жизни".

Си Цзиньпин напомнил, что создание ШОС было ответом на уроки Второй мировой войны. И о том, какой "вес" должен быть у организации.

В сфере науки официальный Пекин обещает реализовать 100 научно-технических проектов именно со странами ШОС в ближайшие три года. С предложением в научной сфере выступила и Беларусь.

Учредить научный фонд ШОС

"Беларусь также предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран. С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях: от климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики", - отметил белорусский лидер.

"Продвижение по обозначенным направлениям поможет упрочить монолитность наших позиций и сплоченность организации, усилить ее авторитет или коллективный голос на международной арене", - уверен Александр Лукашенко.

"Закрепляемый сегодня в Хартии ШОС статус партнера свидетельствует о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в "шанхайском духе". Нужно наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский союз и, конечно же, БРИКС. Сохраняя приверженность идее интеграции интеграций, мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль Шанхайской организации как глобального игрока", - констатировал глава белорусского государства.

Бишкекская декларация 25-летия организации

По итогам заседания лидеры подписали 28 документов, в том числе и Бишкекскую декларацию 25-летия организации. Заявление Совета глав государств - членов о поддержке и укреплении института семьи, оказании помощи государствам, пострадавшим от ЧС. Здесь же Лахор был объявлен туристической и культурной столицей ШОС - председательство перешло Пакистану.

Председательство ШОС у Пакистана

Сразу после уже в кулуарах президенты переговорили "на ногах". Без прессы в классическом понимании. Тематика таких разговоров раскрывается редко. Фиксируется только тон беседы.

Это фото может вообще войти в историю политической хроники. О чем говорили Лукашенко, Путин и Эрдоган в этот момент, знает только протокол.

Лаос: двусторонние переговоры

Из двусторонних переговоров первым в нашей повестке стал Лаос. Из предложений, от которых сложно отказаться, - добыча ископаемых и золота в частности. Есть что предложить и Беларуси для Юго-Востока Азии.

Создавать совместные предприятия

Одним из направлений сотрудничества Президент Беларуси назвал машиностроение. При этом речь идет не только о торговле, но и создании совместных производств. "Как машиностроительная страна, мы готовы работать с вами не только в области торговли машиностроительной продукцией, но и создавать совместные предприятия на основе кооперации", - заверил Президент Беларуси.

Глава государства также указал на продовольственную сферу: "Знаю, что ваша страна нуждается в определенных продуктах питания. Мы также готовы в этом участвовать".

"Наряду с передачей наших технологий мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам", - добавил он.

"Словом, господин Президент, закрытых тем у нас в сотрудничестве нет. Начиная от сельского хозяйства, продуктов питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать, - подчеркнул белорусский лидер. - Рады будем видеть Вас в Беларуси в удобное для Вас время".

Предложение по добыче ископаемых

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в свою очередь сказал: "Мы можем совместно работать в области добычи полезных ископаемых, золота. Мы могли бы совместно построить завод по переработке золота. Такое предприятие у нас уже есть, но мы можем построить еще один. Нам очень хотелось бы сотрудничать с вами в этой сфере, у вас очень богатый опыт. Мы ждем инвестиций от Беларуси, у нас много ресурсов, и мы готовы поделиться прибылью".

Формат+

В конгресс-холл "Ырыс-Ордо" собрались участники формата "ШОС+". Это уже расширенное заседание, в котором участвовали партнеры по диалогу и представители международных организаций. Азербайджан, Армения, Турция, Монголия, Египет, Лаос, Того, Вьетнам - лидеры прибыли для обсуждения глобальных проблем в более широком составе. В этот раз центральной темой стала работа Организации Объединенных Наций. Александр Лукашенко отметил, что именно "трибуна" ООН когда-то давала возможность любому государству привлечь внимание к своим проблемам. И тогда они рассматривались де-факто, а не де-юре.

Политические разногласия блокируют реальное участие ООН

Александр Лукашенко подчеркнул, что Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. "Даже самым малым государствам трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить помощи в их решении. В этом сила Организации", - уверен он.

Вместе с тем Президент считает, что политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС - Ирана. "Можно сколько угодно критиковать Организацию (есть за что), руководство ее Секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас - государств-членов", - констатировал он.

Президент отметил, что в "шанхайской семье" находятся четыре члена Совета Безопасности ООН: Россия, Китай, Пакистан и Бахрейн, из них два - постоянные. В 2027 году вместо Пакистана непостоянным членом станет Кыргызстан.

"Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, будь то изменение климата, борьба с эпидемиями или стабилизация энергетических рынков", - уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН. "Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшие в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решения по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком", - заявил глава государства.

Президент считает, что в экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать "непроходные" сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики и транспортной взаимосвязанности.

Президент отметил, что, формируя консенсус по этим темам на евразийском пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.

Постановка вопросов организации

Как сможет себя поставить организация? Вопрос только готовности к действиям участников и принципиальности, которая нужна сейчас Евразии. У официального Минска она точно есть!

"Мы говорим, что у нас какой-то "дух" и так далее. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то можем превратиться в Организацию Объединенных Наций в том виде, в котором она существует", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем, как отметил Президент, в перспективе Шанхайская организация сотрудничества может выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления на суверенные и независимые государства. "Но об этом мы тоже боимся говорить почему-то", - подчеркнул он.

О роли Евразийской хартии многообразия и многополярности в процессе обновления ООН

Александр Лукашенко отметил, что для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге.

"Убежден, свой вклад в этот процесс внесет разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, - заявил Президент. - На предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию".

В завершение выступления Александр Лукашенко еще раз подтвердил готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, укрепление ООН, формирование справедливого и многополярного миропорядка, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества.

"Готовы действовать активно и целенаправленно. Чего ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправные, мы же признаем, что у нас есть три мощнейших государства - Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация. Мощные в экономическом и ресурсном отношении ядерные страны. Ждем от них прежде всего инициативы. Этой инициативы пока, к сожалению, нет", - констатировал Президент Беларуси.

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