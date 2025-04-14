Лукашенко на встрече с Нарышкиным заявил о намерении обсудить совместные действия на перспективу

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным заявил о намерении обсудить ряд вопросов и совместные действия на перспективу, сообщает БЕЛТА.

"Приятно встретиться с вами, жду такой встречи, когда представляется возможность для того, чтобы, откровенно говоря, и часы сверить, и посоветоваться по некоторым вопросам, и посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации. Для меня очень важна будет ваша точка зрения", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за визит в Беларусь и попросил передать приветствие Президенту России Владимиру Путину. "Спасибо, что оторвались от дел, хватает их у вас, я знаю. Прошу вас по возвращении Владимиру Владимировичу передать самые добрые пожелания, хотя мы часто общаемся по телефону, но тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал белорусский лидер.

В свою очередь директор СВР России высказал слова благодарности главе белорусского государства за возможность встречи. "Прежде всего также встречно передаю добрые слова Владимира Владимировича Путина", - добавил он.