Лукашенко наградил обладателей почетного звания "Ганаровы паляшук"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фестивале "Зов Полесья" наградил четырех обладателей почетного звания "Ганаровы паляшук", сообщает БЕЛТА.

Награды удостоены:

директор ЗАО "Сатурн-1 г. Житковичи" Михаил Саскевич,



заведующая филиалом "Тонежский сельский дом культуры" Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества Тамара Приболовец,



генеральный директор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц,



руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца "Полесские зори" имени М. В. Цурканова Пинского городского Дома культуры Сергей Поддубный.



Все они выходцы с Полесья, здесь начиналось их профессиональное, творческое становление, а многие связали с регионом свою дальнейшую жизнь.

В торжественной обстановке им вручены символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья.

Традиция присуждать звание "Ганаровы паляшук" известным деятелям, чья жизнь или работа тесно связаны с белорусским Полесьем, существует с 2014 года. Первым его обладателем стал Президент Беларуси Александр Лукашенко.



В разные годы звания удостаивались представители различных сфер деятельности: культуры, науки, промышленности, спорта, госуправления и других - всего 18 человек.