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Лукашенко наградил обладателей почетного звания "Ганаровы паляшук"

Лукашенко наградил обладателей почетного звания "Ганаровы паляшук"

Президент Беларуси Александр Лукашенко на фестивале "Зов Полесья" наградил четырех обладателей почетного звания "Ганаровы паляшук", сообщает БЕЛТА.

Награды удостоены:

директор ЗАО "Сатурн-1 г. Житковичи" Михаил Саскевич,

заведующая филиалом "Тонежский сельский дом культуры" Лельчицкого районного центра культуры и народного творчества Тамара Приболовец,

генеральный директор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц,

руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца "Полесские зори" имени М. В. Цурканова Пинского городского Дома культуры Сергей Поддубный.

Все они выходцы с Полесья, здесь начиналось их профессиональное, творческое становление, а многие связали с регионом свою дальнейшую жизнь.

В торжественной обстановке им вручены символические статуэтки в виде фигуры колоритного жителя Полесья.

Традиция присуждать звание "Ганаровы паляшук" известным деятелям, чья жизнь или работа тесно связаны с белорусским Полесьем, существует с 2014 года. Первым его обладателем стал Президент Беларуси Александр Лукашенко.


В разные годы звания удостаивались представители различных сфер деятельности: культуры, науки, промышленности, спорта, госуправления и других - всего 18 человек.

Разделы:

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Теги:

награждениеПолесьеПрезидент Беларуси
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