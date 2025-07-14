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Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен спросить с правительства за "шалости" в вопросе справедливого ценообразования. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией Санкт-Петербурга во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет БЕЛТА.

"Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены, - сказал глава государства. - Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему ценовику говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить".

"Но чувствую, что с изменением правительства после выборов там начались шалости. Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливости", - заявил Александр Лукашенко, обращаясь к представителям белорусской стороны на встрече. В их числе были в том числе первый вице-премьер Николай Снопков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Президент в разговоре с губернатором Санкт-Петербурга коснулся разных аспектов справедливости в торговле. И это не только цены, но и зарплаты работников. "Не так, чтобы на Лазурном Берегу живот греть и получать 70 тыс. долларов в месяц, в то время как 500-700 руб. контролер-кассир в торговле получает. Вот, он - великий хозяин, учредитель. Это справедливо? Это несправедливо", - заметил глава государства.

С другой стороны, на ценообразование влияют вопросы рентабельности и себестоимость производства на предприятиях, над чем также можно работать. Александр Лукашенко в этом плане считает возможным установить определенную планку для производителей, приведя в пример работу молокоперерабатывающего предприятия, работу которого обсуждал во время доклада одного из руководителей областей. "Недавно в субботу мне один из губернаторов доложил, что он работает с одной частной компанией, - сказал Президент. - Говорит, крестьяне довольны, оплата вовремя, цены нормальные, переработчик не страдает и прочее, прочее. Он в области молочных продуктов (работает. - Прим. БЕЛТА). Почему мы не можем взять эту систему? Все довольны. И я тем более буду доволен, и народ будет доволен. Цены не задирают".