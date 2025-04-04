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Лукашенко намерен выяснить, насколько эффективно в Беларуси расходуются средства на развитие спорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 апреля собрал совещание по вопросу о финансовой поддержки организаций физической культуры и спорта, сообщает БЕЛТА.
"Я пригласил вас для того, чтобы профессионально обсудить вопросы, насколько эффективно мы расходуем средства на развитие спорта, в частности, его игровых видов. Мы выработали определенную систему поддержки команд, тренеров, спортсменов. Нам надо отбросить все ненужное и определиться, как будем жить дальше. Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. Если бы мы пошли западным путем, сегодня спорта бы в стране не было", - сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что в отдельных видах спорта белорусы показывают хорошие результаты: в прыжках на батуте, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, борьбе.