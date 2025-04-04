Лукашенко намерен выяснить, насколько эффективно в Беларуси расходуются средства на развитие спорта

"Я пригласил вас для того, чтобы профессионально обсудить вопросы, насколько эффективно мы расходуем средства на развитие спорта, в частности, его игровых видов. Мы выработали определенную систему поддержки команд, тренеров, спортсменов. Нам надо отбросить все ненужное и определиться, как будем жить дальше. Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, установление преференций, детский спорт. Если бы мы пошли западным путем, сегодня спорта бы в стране не было", - сказал Александр Лукашенко.