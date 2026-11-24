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На заседании Президиума Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко огласил планируемую повестку предстоящего 17-18 декабря заседания Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко назвал предстоящее заседание ВНС важнейшим общественно-политическим событием в стране.

"Для ВНС 2026-й - год юбилейный (этому институту исполняется 30 лет. - Прим. news.by). Мы с вами должны утвердить проект повестки этого заседания. Как и в прошлом году, на собрании будет традиционно оглашено Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Также рассмотрим кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов. Кроме того, впервые на заседании ВНС предстоит избрать председателя и членов нашей Центральной избирательной комиссии. Еще одним вопросом повестки станет доклад премьер-министра о ходе выполнения в текущем году программы социально-экономического развития на пятилетку", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что от делегатов ВНС поступил ряд вопросов, касающихся реализации программы.

Александр Лукашенко также предложил в целом обсудить подготовку к предстоящему заседанию ВНС и празднованию юбилейной даты, а также непосредственно пункты повестки дня.