Лукашенко назвал союз Беларуси и России работающим механизмом

"Наши отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме. Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность. И выдержали это испытание. Выдержали потому, что тот союз, который мы выстроили с Россией, - это не просто красивый фасад, а реально работающий механизм. При всех издержках", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в 2022-2024 годах Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок, нарастила производство и продажи там, где это было нужно россиянам. "В Россию ушел основной прирост экспорта за три года - плюс 10 млрд долларов. Россияне готовы финансировать многие проекты, готовы платить, - заметил глава государства. - Нечего удивляться. Они прежде всего готовы профинансировать те проекты, которые нужны России. Это естественно. А у нас есть для этого производства, школы. Только надо развернуться, взять эти деньги. Некоторые наши предприятия успешно это делают. Но некоторые все чего-то ждут. И все плачутся".