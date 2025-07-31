Лукашенко назвал важнейшие задачи по работе Беларуси на рынке России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил перед правительством приоритетные задачи по работе на российском рынке. Соответствующие заявления он сделал на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в 2022-2024 годах Беларусь переориентировала на российский рынок существенные объемы поставок, нарастила производство и продажи там, где это было нужно россиянам. В Россию ушел основной прирост экспорта за три года - плюс 10 млрд долларов.

Однако сейчас ситуация на российском рынке поменялась. Он перенасыщен, а конкуренция ужесточается. Например, с января по май 2025 года экспорт товаров в Россию просел на 320 млн долларов по продукции машиностроения (легковые машины, тракторы, комбайны).

"Под видом импортозамещения туда проникают товары из третьих стран без всякой локализации, вытесняя нашу продукцию. Так быть не должно, мы не для этого создаем Союзное государство", - обратил внимание Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент обозначил перед правительством несколько приоритетных задач. В их числе - защита союзного рынка от товаров из третьих стран; развитие новых для Беларуси сегментов экономики, включая авиа- и судостроение, атомную энергетику и космическую промышленность; развитие мультибрендовых и сервисных центров, белорусских торговых домов в регионах России.