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Лукашенко - новым руководителям: Работайте как хозяева

Лукашенко - новым руководителям: Работайте как хозяева

За будущую пятилетку нужно отшлифовать страну, привести ее в идеальное состояние. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 сентября, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА.

Обращаясь к руководителям местной вертикали, глава государства ориентировал их на ответственный, хозяйский подход по отношению к вверенным районам. "Работайте как хозяева, - сказал Александр Лукашенко. - За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние".

Особенно важно это сделать нынешнему поколению, отметил Президент, чтобы оставить образец на будущее для молодежи, которая не настолько вовлечена в вопросы развития, например, сельского хозяйства и пока часто недооценивает значение этой сферы.

"Нам надо сделать образцово. Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать, да и учиться у нас. Поэтому действуйте, не оглядывайтесь", - подчеркнул глава государства.

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