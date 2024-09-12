3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Лукашенко - новым руководителям: Работайте как хозяева
За будущую пятилетку нужно отшлифовать страну, привести ее в идеальное состояние. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 сентября, принимая кадровые решения, сообщает БЕЛТА.
Обращаясь к руководителям местной вертикали, глава государства ориентировал их на ответственный, хозяйский подход по отношению к вверенным районам. "Работайте как хозяева, - сказал Александр Лукашенко. - За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние".
Особенно важно это сделать нынешнему поколению, отметил Президент, чтобы оставить образец на будущее для молодежи, которая не настолько вовлечена в вопросы развития, например, сельского хозяйства и пока часто недооценивает значение этой сферы.
"Нам надо сделать образцово. Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать, да и учиться у нас. Поэтому действуйте, не оглядывайтесь", - подчеркнул глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Более 3 тыс. мигрантов из Мексики пешком направились к границе США
Трамп заявил о своей "политической победе" и назвал себя 47-м президентом США
На двоих 3,5 млрд долларов - выборы-2024 стали самыми дорогими за всю историю США
Избирательные участки в США получили около 30 ложных сообщений о минировании
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов