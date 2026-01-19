Лукашенко о белорусско-российском сотрудничестве, о Европе, подходах Трампа и будущем Украины

Беларуси и России нужно ориентироваться на свои возможности, невзирая на санкции. Об этом 19 января заявил Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Кировской области. Делегация этого региона в эти дни находится с визитом в нашей стране. У нас есть абсолютно все: и ресурсы, и компетенции, чтобы усилить наше взаимодействие. Речь сегодня шла не только о белорусско-российских отношениях. Александр Лукашенко сделал много важных заявлений и о политике Трампа, взаимодействии с Европой. Мы готовы работать с Европейским союзом, с любыми другими партнерами, но без ультиматумов и каких-то условий. Разделить нас с Россией, как бы этого кому-то и хотелось, не получится.

Только за прошлый год Александр Лукашенко провел переговоры с главами 16 российских регионов. Это сотрудничество для Беларуси имеет стратегическое значение.

Учитывая регулярность встреч, складывается впечатление, что не осталось ни одной области России, с руководством которой бы не встретился белорусский Президент. И все-таки Кировская во Дворце Независимости впервые. Хотя и губернатор, и делегации из области часто приезжают в Беларусь.

В Беларусь пришла настоящая зима

Для белорусов и 20 мороза, и "Улли" с его снегопадами - то еще впечатление. Как говорится, прочувствовали настоящую зиму. Наш Президент и снег вместе со всеми убирал, и как человек зимний по традиции в купели окунулся. Мороз и снег преподнесли сюрпризы, не без этого.

Некоторые не завелись, местами на пару часов оставались без света, где-то без отопления и горячей воды. С такой проблемой 19 января утром столкнулись жители 5 районов Минска.

Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стало давать. Теплотрасса, повысили давление как обычно. И я подумал три дня назад, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают: дайте вы немножко прохладнее теплоноситель, воду или еще что-то, но чтобы она была постоянно. Хуже будет, если давление повысить, тепло такое в дом, но его не будет вообще (в случае прорыва теплотрассы при слишком высоких температуре и давлении - прим. ред.)", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что сейчас нашли резервные источники для решения локально возникшей проблемы. Но в целом он советует в таких ситуациях не переусердствовать с температурой ради сохранности отопительной системы. "Если бы не 90 градусов вода в трубах, а 80 и давление поменьше, немножко прохладнее было бы в комнате - не 25, а 20 градусов. Достаточно в доме", - отметил глава государства.

"Проблемы у нас по мелочам. Мы же славянские люди, умеем это делать: проблемы себе создать, а потом их героически преодолевать вместо того чтобы заранее подумать. Мы уже давно забыли про такую зиму, когда и снег есть, и мороз. Мы рады, с одной стороны, что снега было много. Люди показали, что умеют снег чистить, детишкам показали, что такое настоящая зима. С другой стороны, и проблем добавилось", - сказал Президент.

Губернатор Соколов: Мы все одной судьбы исторически

"С крещением Господним. Вы вот приехали к нам, так и окунуться, наверное, не смогли тут?" - спросил Александр Лукашенко.

Александр Соколов, губернатор Кировской области России:

"Мы вчера были у отца Федора. Были в храме Всех Святых, стояли на службе, поговорили с батюшкой, дождались, когда он освятит воду. Произвел большое впечатление и храм, и батюшка светлый просто, замечательный. Видно, что все равно мы одинаковые, мы все одной судьбы исторической, одного настоящего и одного будущего".

Возможности Кировской области

Как сказал сегодня глава региона Александр Соколов, приехали не познакомиться, а работать над конкретными проектами. Регион промышленный, занимает 5 место в России по производству молока. Но не хватает переработки. Хотят работать с нашим "Савушкиным продуктом" - построить в Кировске белорусский завод. Там готовы предоставить налоговые преференции, создать все условия, чтобы получать более миллиона тонн молока. Есть предложения и по кооперационным проектам в энергетической сфере.

Лукашенко о сотрудничестве с Кировской областью: Надо создавать свое

"Что касается экономики, все-таки товарооборот у нас не ахти какой великий. Есть субъективного характера причины, объективные, это понятно. Где-то 110 млн долларов (за январь - ноябрь 2025 года товарооборот составил 108 млн. долларов - прим. ред.). Но темпы хорошие. Если мы такими темпами будем развиваться, то мы удвоить (а это наша цель) товарооборот сможем", - сказал глава государства.

Особый акцент Президент сделал на необходимости для Беларуси и России развивать свое производство и поддерживать отечественных производителей. "Мы в одной лодке. Поэтому, как мы с Владимиром Владимировичем Путиным определились, ориентироваться надо на свое. Санкции, не санкции - надо ориентироваться на свое", - подчеркнул глава государства.

В этом контексте Александр Лукашенко упомянул про Президента США Дональда Трампа и его прямоту. "Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важны и редкоземельные металлы, нефть, газ - все там есть". Он открыто об этом говорит, что дипломаты не приемлют. Да и я. Ты помолчи уже, что там нефть, говори, что там наркобароны, борись против них. А он в открытую говорит: ему надо нефть. "И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное". В открытую", - обратил внимание белорусский лидер.

"А мы чего-то боимся. Чего нам бояться? Работать надо, с кировчанами в том числе, чтобы они покупали твою продукцию, чтобы она по качеству, по цене была приемлемой для кировчан", - заметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае нельзя попадать в зависимость от других. "Друзей вокруг очень мало. А если и есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами. Но… Как вот сейчас на таком расстоянии… Думаем, как помочь и не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя", - считает Президент.

Многовекторная политика Беларуси

Беларусь всегда придерживалась миролюбивой многовекторной политики. В самых непростых ситуациях мы призывали и призываем к диалогу, даже когда нас душили незаконными санкциями, вешали на нас миграционный кризис, закрывали небо, наземную границу, делали соагрессорами. Но соседей не выбирают.

Лукашенко: Мы хотим быть мостом между Западом и Востоком

Во время встречи Александр Лукашенко высказался об отношениях с ЕС.

"Мы, конечно, не радуемся, что в Европе проблем больше, чем у нас (речь о прошедших сильных снегопадах и морозной погоде - прим. ред.). И что они никуда не денутся, чтобы покупать с Востока газ, а не только с западного полушария в 5 раз дороже, чем Россия всегда предлагала. Мы не радуемся. Но я, откровенно говоря, доволен тем, что, наконец, Европа поняла, где их счастье. Задолго до всяких проблем, которые у них сложились, публично говорил о том, что место Европы вместе с нами, с Россией. Это наш дом, здесь надо искать счастье", - сказал глава государства.

"Не поняли (тогда - прим. ред.). А если и поняли, духу не хватило и сил, чтобы это реализовать. Сегодня уже Мерц (канцлер Германии - прим. ред.) заявил о том, что надо собственную политику проводить, и если американцы введут пошлины, то они готовы ответить им большими пошлинами "Может быть, Европа, наконец, поняла, что ей надо быть субъектом международных отношений. Может быть", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси: Как никогда есть возможность прекращения конфликта в Украине

Сейчас открытый вопрос - что дальше с Украиной. Президент Беларуси уже неоднократно заявлял, что мы как никогда близки к миру. Война закончится, нужно будет думать о том, как восстанавливать территории и возвращать людей к мирной жизни с ее задачами.

Говоря об Украине, глава государства сказал: "С войной мы разберемся. Я думаю, как никогда есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир".

Александр Лукашенко отметил, что украинцам надо понимать, что важно не то, что "кусочек туда, кусочек сюда" этой территории. "Все это понятно. Это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить. Не территория решает, не земля все решает. Люди разберутся, определятся. Если с Россией им будет удобно, как Крыму и другим, они будут жить. Будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь, как сейчас даже в трудные времена Россия там работает, - отметил Президент. - Если в Украине - никто их не удержит. Пройдет время и все расставит на свои места. Из этого надо исходить в Украине, а не гробить каждый день тысячи, тысячи людей. И миллионы сбежавших из Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего".

Сотрудничество Беларуси и Кировской области

Кировчанам мы можем быть полезны по целому спектру направлений - от поставок техники, создания совместных производств. Готовы передать свои технологии в сельском хозяйстве и строительстве.

Он обратил внимание, что в Беларуси достаточно хороших товаров, причем их высокое качество подтверждено на государственном уровне. Ежегодно присваивается Государственный знак качества. И в этом году также определены номинанты. В их числе, например, автомобиль BELGEE, который входит в число лидеров по продажам в России. "Значит, есть что покупать. Конечно, крутые ребята будут все равно стремиться купить какой-нибудь Mercedes или Audi. И на здоровье. Они купят, у них деньги есть. Но для среднего россиянина и белоруса, ниже среднего, мы создавали этот народный автомобиль. Я об этом мечтал. Создали хороший автомобиль. Есть что продавать и можем продавать. Надо ориентироваться на свое. Потому что из огня в полымя мы можем вскочить быстро, а вот как оттуда потом выбираться? Поэтому надо производить свое", - убежден глава государства.

Есть, по словам Президента, и примеры совместного белорусско-российского производства, в том числе в судостроении, авиастроении (самолет "Освей"), военно-промышленном комплексе.

Словом, речь не идет о привычном формате "купи-продай". В планах интеграционные проекты, большие стройки и совершенно другие возможности для предприятий.

Александр Соколов, губернатор Кировской области России:

"Это именно глубинные интеграционные проекты по созданию совместных предприятий, по заходу белорусского бизнеса на территорию Кировской области, по созданию совместных высокотехнологичных обрабатывающих производств, предприятий таких, как те, кто изготавливает станки и лифты, лифтовые направляющие, комплектующие к этому".

Губернатор Кировской области России отметил идею создания единого союзного станка, потому что без станкостроения невозможен экономический суверенитет, экономическая независимость от внешнего мира. "Вот этот разговор мне очень понравился. Ну, конечно, Александр Григорьевич очень глубоко вникает. Проблема теплоснабжения под Минском, каким образом смешивать торф со щепой. Понимает, как это все происходит. Это очень приятно, потому что на одном языке говорим. Мы можем из идей, которые возникли прямо за круглым столом, сделать новый проект", - считает Александр Соколов.

Историческая память и новая страница сотрудничества

В целом нам просто договариваться, главное, как сказал наш Президент, чтобы по факту слово не расходилось с делом. Объединяет многое: наше прошлое и настоящее, борьба за Победу и с санкционной и политической агрессией. Нам есть что беречь, есть чем гордиться.

Помимо развития торгово-экономических отношений, Президент высказался также в целом об исторически близких отношениях с Россией и Кировской областью в частности. "У нас не просто добрые отношения. Мы близки друг другу", - сказал он. Например, в Минске одна из площадей названа в честь уроженца Кировской области В. Г. Ванеева. Глава государства обратил внимание, что в современной Беларуси ее название сохранили, не поддавшись модным после распада Советского Союза веяниям по переименованию улиц и сносу памятников. В центре белорусской столицы сохранили и памятник В. И. Ленину. "Модно было когда-то их уничтожать. Мы не трогали. Люди когда-то поставили этот памятник. Может, они по-иному думали, чем мы сейчас, но это факт, это наш первый руководитель. Мы трепетно к этому относимся", - подчеркнул Александр Лукашенко. Предмет гордости для главы государства, что в Беларуси ухаживают за всеми историческими памятниками. "У нас нет даже самого маленького памятника, за которым не ухаживали бы. Скажу откровенно: если не можешь за памятником ухаживать, не надо их создавать", - отметил Президент.

Переговоры в правительстве

Сразу после Дворца Независимости делегация Кировской области отправилась на переговоры в правительство.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В качестве реальной возможности для углубления нашего взаимодействия в ближайшие годы также можно предложить реализацию проектов в сфере добычи и переработки торфа. У нас Республика Беларусь имеет достаточно хорошие компетенции и в сфере организации добычи, переработки торфа, а также в производстве техники, которая также была востребована и у вас в части и добычи, и заготовки, переработки торфа в соответствующую продукцию, которая будет востребована у вас в регионе".

Делегация Кировской области посетила предприятие "Горизонт"

Делегация 19 января побывала и на предприятии "Горизонт".

У них широкая линейка инновационной продукции: не только телевизоры, микроволновки, еще и мониторы, ноутбуки, устойчивые к морозу и влаге планшеты. Буквально перед Новым годом при участии главы государства открыли производство телевизоров с искусственным интеллектом. Работают и над усовершенствованием доильного аппарата. Кировскому региону с его планами по молоку и переработке продукции это тоже будет очень интересно.

Общее отечество: от Бреста до Владивостока

"Надо Беларуси гордиться такой высокотехнологичной компанией "Горизонт" с большой добавленной стоимостью. Думаю, что есть перспективы нашего сотрудничества", - отметил губернатор Кировской области России.

