Лукашенко о безопасности страны: Защитить сантиметр, миллиметр своей земли мы обязаны

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь не собирается ни на кого нападать, но обеспечить свою безопасность обязана. Об этом заявил Президент страны на совещании с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.

Белорусский лидер отметил, что армия должна быть оснащена новейшими технологиями. Модернизация систем связи важна как никогда. Александр Лукашенко ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Президенту было доложено о назначении, составе, боевых возможностях и направлениях развития войск связи страны. В развитии Вооруженных Сил учитывается в первую очередь опыт современных вооруженных конфликтов.

Александр Лукашенко на полигоне Обуз-Лесновский

Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность, подчеркнул Президент. "Некоторые нас пытаются упрекнуть, что якобы завтра мы на кого-то собираемся нападать. Еще раз повторяю: мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики. Мы понимаем, что если на кого-то (допустим, из наших соседей) совершим нападение, это смерти подобно. Выиграть конфликт с нашими "монстрами", расположенными по периметру государствами, мы не можем. Зачем тогда начинать войну, если абсолютно откровенно? Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны, - заявил Александр Лукашенко. - Это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни. Мы должны к этому готовиться и готовимся".

Президент ответил на вопросы журналистов

Александр Лукашенко пообщался с журналистами и ответил на самые острые и злободневные вопросы.

Беларусь научилась производить самые современные средства связи для военных, отметил Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, что касается войск связи, тут как раз нужно уметь воевать не числом, а умением. "Такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и средствах этой связи. То, что мы увидели сегодня, это самое передовое - то, что нужно", - сказал Президент.

Президент ответил на вопросы журналистов

Глава государства напомнил, что несколько лет назад он ставил задачу, чтобы в Беларуси в этой сфере имели все свое, вплоть до космической связи. "Сегодня мы имеем это. Но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам нашего разговора и практических занятий мы примем решение, в какие сроки оснастим не только армию, но все Вооруженные Силы - кто в погонах и оружие носит - современными средствами связи. Мы это умеем делать", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул важность проверки боеготовности белорусской армии: она проходит постоянно, причем проверяют не только военных. В беседе с журналистами глава государства рассказал о поставке белорусских калийных удобрений для США.