Лукашенко о блокировке Ормузского пролива: Это не в интересах Ирана

"Я не думаю, что иранцы хотят там (в Ормузском проливе - прим. ред.) прекратить судоходство. Это не в их интересах, - считает глава белорусского государства. - Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее. Поэтому это не в интересах Ирана".

Однако, отметил белорусский Президент, Иран хочет получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против страны. "Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб, - считает Александр Лукашенко. – Т. е. здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров".