Лукашенко о договоренностях с Узбекистаном: Я мечтал о таком уровне отношений

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана. Таков итог больших переговоров, прошедших 9 июля в Минске. Несмотря на давнюю историю отношений, именно сейчас исторический момент для стран. Много возможностей! Минску и Ташкенту по силам серьезно увеличить взаимную торговлю. В планах достичь цифры в 2 млрд долларов. Кооперация в промышленности, совместные проекты в сельском хозяйстве, опыт работы в атомной энергетике - это лишь часть договоренностей. Шавкат Мирзиёев пригласил белорусского Президента снова побывать в Узбекистане.

Приезд Шавката Мирзиёева в Минск - это своеобразное алаверды после прошедшего 2 года назад визита Александра Лукашенко в Узбекистан. Тогда состоялись результативные переговоры, определили новые возможности для сотрудничества, пошел рост торговли. Но Минск и Ташкент все равно хотят большего.

Узбекистан в итоге становится опорной точкой для Беларуси в Центральной Азии. Общий советский бэкстейдж, производственные цепочки и связи, контакты людей - все это было на заре независимости стран. Но без сильной политической воли, что важно с двух сторон, было сложно выстраивать диалог дальше. Хотя Беларусь всегда была открыта для Узбекистана. Однако дело не двигалось, пока не сработала пресловутая "политическая химия" Лукашенко и Мирзиёева. В итоге все получается.

Переговоры лидеров Беларуси и Узбекистана во Дворце Независимости

Представительные делегации правительственных кругов присутствовали на этих переговорах с двух сторон. Последние несколько дней шли под знаком их плотного и непрерывного общения - министры, губернаторы, руководители предприятий, бизнес. Церемония приветствия, как правило, не предполагает погружения в конкретные вопросы, но в этот раз обсуждение шло даже по ходу.

Без слов был заметен позитивный настрой этого визита. Всегда ждем как друга, подчеркнет наш Президент на старте официальных переговоров.

Общение лидеров началось еще накануне в неформальной обстановке. Дома у Александра Лукашенко успели обменяться мнениями и по двусторонней повестке, и по международной ситуации.

Лукашенко: Я мечтал о таком уровне сотрудничества, которого достигли наши страны

"Мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что и Узбекистан. Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому. Мы смотрим на наш народ, Узбекистан - на свой народ. Но в то же время ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы".

Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает 3-е место. "Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось. И мы совершили с Вами этот рывок", - сказал Президент.

Он констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 млрд долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 млрд долларов, ставятся соответствующие задачи перед ведомствами двух стран.

"Очень важно, чтобы кроме совместных проектов (здесь мы обязательства жестко будем выполнять) мы с вашей помощью могли выйти и на третьи страны, особенно которые близки Узбекистану там. У них большой интерес, мы вместе будем работать. Тем более что эта работа началась", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Узбекистан обсуждают ряд конкретных проектов с участием компаний сторон. "Вы молодцы. Самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке", - заметил глава государства.

Он, в частности, упомянул сферу машиностроения и кооперацию в этом направлении: "Мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БЕЛАЗа. Готовы выходить на 220-тонный. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем".

"Мы освятим все то, что было сделано до сего дня. Представители бизнеса встретились, огромное количество компаний, договорились о многом. Гуманитарный аспект также отработан. Мы вчера 3 часа диалог вели. Что нам тут осталось? Как в церкви говорят, "освятить". Аллаха попросить, чтобы это все было реализовано, что мы и сделаем", - сказал Президент.

Продвижение сотрудничества Минска и Ташкента по всем направлениям

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

"Большое спасибо за такой теплый, радостный прием нашей делегации. Всегда говорю, что мы видим успехи. Под Вашим руководством страна стабильно развивается во всех направлениях. Мы радуемся. Благосостояние народа растет, ВВП растет. Инфляция сдерживается в это сложное и турбулентное время. Под Вашим руководством динамично развивается Беларусь. В этот раз визит был очень насыщен подготовительной работой. МПК прошло, Форум регионов прошел, бизнес-форум прошел, образовательный форум, медицинский форум, аналитические группы встречались. Это говорит, что есть уже серьезная база дальнейшего продвижения по всем направлениям".

Задача - увеличить товарооборот до 2 млрд долларов к 2030 году

Подготовка к визиту была очень серьезной и основательной. Одно только то, что в Минск вместе с Мирзиёевым приехали представители более 230 компаний о многом говорит. Интерес к Беларуси у Узбекистана большой. Форум регионов стал площадкой, где разговаривать, во-первых, удобно. Во-вторых, взаимовыгодно. Можно было найти контакты в самых разных сферах. Лидеры задают высокую планку в торговле, но странам по силам этого достичь.

Лукашенко и Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях Беларуси и Узбекистана

Президент Беларуси уверен, что у стран есть реальные возможности выйти к 2030 году на товарооборот в 2 млрд долларов, в том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других.

"Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас состоялся в узком составе, - ради этого надо было приехать в Беларусь. Потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества", - заявил Александр Лукашенко.

"Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительства подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Тонны, штуки, ответственные, сроки. Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана", - сказал Президент Беларуси.

Например, за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ, при этом по отдельным моделям локализация скоро составит больше 30 %. "Это высокий уровень для начала. Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет на 3000 единиц в год. Создана сервисная сеть, планируется открытие фирменного учебного класса, - сказал глава государства. - И я пообещал Президенту: если нужно, мы готовы ваших людей взять на конвейер и быстро обучить".

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

"За последние годы благодаря совместным усилиям нам удалось кардинально изменить характер и содержание узбекско-белорусских отношений, вывести их на качественно новой уровень. Я хочу искренне сказать, что в истории наших отношений еще не было такого взаимопонимания и реальных результатов".

Большая работа в Азиатском регионе

39-миллионый Узбекистан не хочет быть сегодня просто сырьевым придатком, поэтому так сильно озадачен вопросами снижения зависимости от экспорта природных ресурсов, модернизации инфраструктуры и энергетики, развития логистики и цифры, работой на продовольственную безопасность. Азиатский регион в целом растет, для нас здесь немало возможностей. 250 предприятий с белорусским капиталом там уже работают. Узбекистан - в тройке наших ключевых партнеров в СНГ.

Вице-премьер: Ищем точки взаимодействия в промышленности и экономике

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Основное направление - это машиностроение. Сегодня Узбекистан добывает руду - это БЕЛАЗ. Мы его уже собрали, начались технические испытания. Трактор малосильный, 50 сил для обработки хлопка и работы на малоконтурных полях. Мы его уже собираем. Мы сегодня говорим не только о взаимной торговле, мы ищем сегодня точки взаимодействия промышленности и экономики двух стран".

Горлов: У Беларуси и Узбекистана большие перспективы по совместным проектам в АПК

2 года назад стартовал первый инвестпроект в агарной сфере - в Ташкентской области сделали передовой птицеводческий комплекс. Инвесторов из Узбекистана ждут на Витебщине создавать современные животноводческие площадки. Им качественная продукция - нам развитие села и рабочие места.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"За последнее время наметились очень положительные тенденции участия в реализации нашей продукции (сухого молока, сливочного масла), также совместная работа по созданию производств на территории Узбекистана - это строительство птицеводческих предприятий, которые позволят в какой-то части обеспечить рынок Узбекистана продукцией птицеводства, не только рынок Узбекистана, также мы можем выходить на рынки других государств Евразийского экономического союза и соседних прилегающих стран к Узбекистану. Также мы работаем по реализации племенного мясного скота в Узбекистане. У нас налажена эта работа, потребности очень большие".

Между Беларусью и Узбекистаном подписана Декларация о стратегическом партнерстве

В Минске открылся Торговый дом Узбекистана - все их товары на одной площадке. Можно смело тиражировать, скажет Президент, во все области. В случае с этой страной ставку делают на связи регионов, такой подход апробирован на союзном сотрудничестве с Россией. Раз это дает эффект, почему не повторить? Все полезные предложения и инициативы с мест пойдут на ура. По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между государствами.

Это значит, что официально Минск и Ташкент подтверждают высокий уровень отношений и готовность развивать сотрудничество по всем направлениям. Определились и с дорожной картой на ближайшие 5 лет. Совместные документы подписаны в сфере культуры и трудовых отношений. Серьезность намерений подтвердили дипломаты, ученые, аграрии и промышленники.

Сотрудничество с Узбекистаном по линии легпрома

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Узбекистан для нас является стратегическим партнером. Мы много лет покупаем хлопковое волокно, хлопок. Покупаем ткани для того, чтобы производить в Республике Беларусь продукцию. Сейчас у нас прорабатывается вопрос на очень таком серьезном уровне - это поставка шерсти в Республику Беларусь для переработки на камвольном комбинате. Производство шерстяных, полушерстяных тканей, чего нет в Узбекистане, с дальнейшим отгрузкой на данный регион. И наш белорусский лен очень заинтересовал производителей ткани в Узбекистане".

Рыженков: Парадигма отношений Беларуси и Узбекистана кардинально поменялась за последние годы

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"В основе текущей динамики хороших наших отношений находятся личностные, очень искренние и очень доверительные отношения лидеров наших государств. Наверное, это и есть залог того, что за последние 5-6-7 лет кардинально поменялась вся парадигма наших отношений. Торговый оборот растет просто невероятными темпами. Нас очень радует, что в основе наших торгово-экономических отношений не просто торговля, а реализация совместных проектов: проектов промышленной кооперации, производства совместного продукта, поставок полуфабрикатов с их доработкой и дальнейшим реэкспортом в страны региона, включая Пакистан, Афганистан и дальше на Китай. Экономики взаимодополняющие в этом плане".

Лукашенко: Не снижать темп!

Роль Узбекистана в мировых и региональных делах растет. Также активно и инициативно всегда действует и Минск на внешнем контуре. Что касается двусторонних отношений, президенты Беларуси и Узбекистана солидарны в том, что это исторический момент для стран, и снижать темп ни в коем случае нельзя.

Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики

"В принятой дорожной карте по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном на предстоящие 5 лет определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. "Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции", - сказал глава белорусского государства.

Он также заявил о готовности к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. "У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки и опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса, - отметил Александр Лукашенко. - С учетом строительства в Узбекистане АЭС готовы делиться имеющимся у Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано".

Признательность Президент также выразил всем, кто участвовал в подготовке визита, членам делегаций, участникам Форума регионов. Пакет документов, подписанных по итогам визита, Александр Лукашенко назвал очень весомым.

"Осталось только реализовать все, о чем договорились. Все, на что мы способны в Беларуси и можем сделать для Узбекистана, мы обязательно сделаем. Я пообещал это Шавкату Миромоновичу. Поверьте, мы свою дорогу пройдем вовремя. Об этом и Президент Узбекистана сказал, что он не отстанет. Он тоже пройдет эту дорогу в срок, как и положено", - резюмировал белорусский лидер.

Президент Узбекистана возьмет на жесткий контроль выполнение договоренностей с Беларусью

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

"Все, о чем мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко в узком кругу, будем держать на самом высоком контроле - на уровне президентов. Убежден, что итоги нынешнего исторического визита в Беларусь будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, а также целям устойчивого развития и процветания наших стран и народов. Пользуясь случаем, приглашаю Вас, уважаемый Александр Григорьевич, посетить с ответным визитом Узбекистан. Я думаю, что сегодняшние переговоры заложили хороший фундамент для дальнейшего нашего сотрудничества. И я очень благодарен, что со стороны Беларуси, со стороны Александра Григорьевича есть хорошая поддержка. Команда обеих сторон настроена на результат".

С особой теплотой на этих переговорах от Шавката Мирзиёева звучало об открытии аллеи белорусско-узбекской дружбы. Символично - на улице Ташкентской в Минске. Такой жест в Узбекистане оценили. Дорогу домой высокий гость обязательно запомнит - провожали красиво и почетно. Александр Лукашенко сам был в аэропорту.

Александр Лукашенко лично проводил Шавката Мирзиёева в аэропорту

Личное присутствие нашего Президента как жест особого расположения, гостеприимства и подтверждение успеха переговоров. Несмотря на долгую историю отношений стран, кажется, только сейчас Беларусь и Узбекистан вошли во вкус.