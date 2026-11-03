Лукашенко о евразийской безопасности: Принципиальный подход Беларуси - диалог и сотрудничество

Краткий пересказ от ИИ

Безопасность в нашем общем доме - в Евразии! Президент Беларуси принял участие в IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Выступление белорусского лидера было очень фундаментальным и злободневным. Прозвучало много инсайдов и, в том числе, обнадеживающие посылы.

Почти 600 участников из пяти десятков стран. Аналитики, дипломаты, представители крупнейших региональных организаций: ОДКБ, ШОС, СНГ. В Минск даже приехал Генсек европейской ОБСЕ. Вместе обсуждали вопросы безопасности, контроля над вооружениями, экономику, вызовы, которые несет искусственный интеллект. И белорусскую инициативу по созданию Евразийской хартии. Этот документ должен заложить основу для новой архитектуры международной безопасности.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

"Мы приближаемся, мне кажется, к подписанию Хартии. Над ней поработали в значительной степени и Беларусь, как инициатор, Россия, Казахстан, многие другие государства СНГ. Что мне приятно отметить, к ним подключились уже и другие государства из Азии, из Африки. И сегодня смотрим, сколько участников из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что инициатива получила широкое распространение, она поддержана. Осталось только, мне кажется, немного напрячься и создать тот задел, который необходим для обеспечения евразийской безопасности".

Игорь Коротченко, военный эксперт (Россия):

"Безусловно, здесь сформулируются глобальные смыслы, цели и задачи, которые остановят сползание мира в третью мировую, дадут предсказуемый вариант развития будущего и контуры нового миропорядка. В этом плане практическая деятельность Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и тех структур, которые отвечают за международную оборонную политику в Минске, определяющая".

Как бы ни было непросто, Минск сегодня ведет диалог со всеми! И на Западе, и за океаном нужны и мнение, и советы Президента Беларуси.

Каким будет мир не завтра, а уже сейчас. Точку зрения Александра Лукашенко на ход событий в мире (как личности-глыбы и политика со стажем) сегодня услышали все. Следили даже те, кто не приехал. Точнее - кому не разрешили.

"Будучи Президентом, через мои руки прошли судьбы многих тысяч человек", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко признался, что, подходя к залу, поймал себя на мысли, что никогда так не волновался и не переживал за свое участие ни в одной конференции, как в этой. "И это не впервые. О чем это говорит, судите сами. Но такое личное чувство у меня есть", - сказал он.

Предвосхищая свое выступление, Президент отметил, что изложенные в нем тезисы - это не только его личное мнение, но также мнение белорусского государства в целом. Страны, которая находится в географическом центре Европы.

Диалог во имя мира

Наш Президент всегда был неудобным политиком и спикером, особенно для Запада. За хлесткую правду и собственный курс. Мы в лучшие друзья никогда не напрашивались, но даже в самые непростые времена всегда были настроены на диалог. Такой наш принцип: право голоса имеет каждый, если это не идет вразрез с национальными интересами.

Даже некогда подиумная модель Мелания Трамп могла бы просто оставаться первой леди, но захотела вписать себя в историю по достижении мира.

Наши женщины тоже могут все. Год белорусской женщины в действии. На конференции для них отдельная площадка для дискуссий.

"Если мужики не могут справиться, надо женщин подключать", - сказал Александр Лукашенко.

Сама жизнь формирует повестку минской конференции. Мозговой штурм насчет свежих идей, как снизить конфликтный потенциал, который достиг критической точки.

Лукашенко: Евразия - это суперконтинент!

Глава государства констатировал, что за ходом Минской конференции следят на Западе и многие хотели бы на ней побывать, но им мешает страх оторваться от западного мейнстрима. "Скажу сразу: мы не проводим разделительные линии и не навешиваем ярлыки, а честно и открыто говорим о нашем восприятии проблем. В ответ же хотим услышать голоса тех, кому небезразлично будущее Евразии и мироустройство. Наша цель - чтобы все поняли: Минская конференция - объединительный форум", - подчеркнул белорусский лидер.

"Или кто-то думает, что у Запада своя Евразия, а у Востока - своя? Евразия - это суперконтинент, колыбель великих цивилизаций и мировых религий с тысячелетним опытом взаимодействия разных культур и народов. Сегодня в Евразии сосредоточены крупнейшие ресурсы планеты и проживает большинство ее населения, - сказал глава государства. - Именно здесь бьется сердце современного мира. И от того, как будет развиваться Евразия, зависит мир, который без страха и сомнений мы передадим нашим детям".

"Мы - за общую Евразию. И евразийская безопасность - общая и неделимая. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто - ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!" - уверен белорусский лидер.

Старый миропорядок рассыпался на глазах, а новый еще не сформировался. Откровенное вранье, маскировка собственных проблем якобы чужими. Степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела. Кажется, уже никому нельзя верить. Напряжение такое, что будоражит каждую страну, - каждый народ.

"Механизмы обеспечения безопасности в виде контроля над вооружениями и мер доверия фактически разрушены. Не работает система сдержек и противовесов, которая в период холодной войны помогла не скатиться в пучину глобального ядерного конфликта", - охарактеризовал глава государства.

Глава государства отметил, что НАТО стало агрессивным блоком с военным потенциалом наступательного характера. "Западные страны не устают стращать свое население, особенно сейчас, надуманной угрозой с востока. Готовясь якобы к войне с Россией в 2030 году, Запад вряд ли серьезно осознает, какое это будет военное столкновение, - сказал Президент. - Еще раз подчеркну: мы, россияне и белорусы, не собираемся ни на кого нападать или с кем-то воевать. Наш принципиальный подход - диалог и сотрудничество. На примере противостояния с Западом, особенно в последние годы, поняли, к чему это может привести".

Международное право уступило праву силы

Сегодня в мире просто нет таких сильных организаций, которые, сплотившись в сильный кулак, выступали бы гарантом, диктовали мирную повестку. О бездействии ООН, недоработке СНГ, ШОС и остальных интеграционных объединений (нравится это кому-то или нет) наш Президент публично заявлял и заявляет на саммитах. Международное право уступило праву силы.

Президент обратил внимание, что сейчас сила международного права при попустительстве и с молчаливого согласия международных институтов пока полностью уступает праву силы. "В первую очередь это касается ООН. При всем уважении к этой организации - много говорится, но практически ничего не делается. В свое время Лига Наций, на смену которой пришла ООН, распалась по причине своей неспособности предотвратить Вторую мировую войну. Боюсь, что ООН уготована та же роль. Не хотелось бы", - сказал глава государства.

Он констатировал, что сейчас в аппарате организации заправляют западные чиновники, а потому неудивительно, что ее повестка не отвечает интересам глобального большинства. "Царят растерянность и неопределенность, а от духа солидарности не осталось и следа", - сказал Александр Лукашенко.

В условиях кризисных явлений на площадке ООН, которая является международной универсальной организацией, страны все более тяготеют к региональным объединениям, где можно решить проблемы вместе с единомышленниками. Президент при этом заявил о своем желании сказать про рост значения ШОС, БРИКС, ЕАЭС и других подобных международных платформ, но этого утверждать пока нельзя. "Этого я сказать не могу. Там тоже вялотекущая какая-то повестка и поведение ее членов. Об этом я говорил на одном из заседаний ШОС", - заметил Президент.

Беларусь предлагает объединительную повестку

Декоративная ОБСЕ, по мнению Александра Лукашенко, могла бы нормально работать, если бы ей разрешили. Возникнув из Хельсинкского процесса, той самой идеи равного диалога, в свое время площадка дала возможность многим странам громко заявить о себе и своих интересах на весь мир. Но эйфория была недолгой. Вместо равного диалога пришел политический, экономический и военный шантаж.

"Отсюда сегодняшнее положение ОБСЕ - далеко на задворках не только мировых, но и европейских процессов", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил искреннее стремление некоторых стран спасти организацию и в целом идею разрядки, столь необходимую Европе. "Эта идея была и остается здравой. Ее можно и нужно возродить. Поэтому Беларусь предлагает объединительную повестку, - сказал Президент. - Вопросов для включения в нее много, мы их видим. Это как минимум контроль над вооружениями, легкое и стрелковое оружие, мины и тому подобное. Темы, жизненно важные для всего пространства ОБСЕ и требующие самого обстоятельного обсуждения. И тогда организация, как и задумывалось, станет примером в глобальном контексте".

Глава государства подчеркнул: "В нашем доме идет война. Я встречался с генеральным секретарем ОБСЕ, они это там понимают - все чиновники, которых мы туда посадили и платим им деньги. Они это понимают, но ничего сделать не могут".

В числе тем, которые Александр Лукашенко обсуждал на встрече с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, были и нынешние выборы в США, "куда ОБСЕ на порог не пустили". "С удовольствием они приезжают к нам, в Российскую Федерацию, заранее готовят доклады. И потом неважно, как эти выборы прошли, они сделали свое заявление. Назовем любую сейчас страну, мы знаем, что скажет ОБСЕ. Считайте, секретариат. Потому что главы МИД вряд ли приняли бы соответствующее решение - принимается все-таки консенсусом. Главы государств не собираются и не собирались - боятся друг друга. Значит, чиновники написали доклад, огласили", - заметил Президент.

Возвращаясь к выборам в США и к тому, что представители ОБСЕ не были допущены к наблюдению за ними, Александр Лукашенко обратил внимание на еще одну сторону вопроса: "А чего на порог в Америку пускать, если мы в собственном доме (идет война, другие конфликты, вооружения) порядок навести не можем? Чего мы в Америку лезем?"

"А с другой стороны, американцы с ОБСЕ к нам-то готовы в любой момент приехать и показать, где у нас "под забором валяются" права человека", - обратил внимание глава государства.

Учитывая такое непростое прошлое, кто бы мог подумать, что мы снова окажемся на грани - на грани третьей мировой. Такие заголовки встречаются повсюду. Буквально искрит.

Лукашенко: Трамп пока удерживает мир от третьей мировой войны

По словам Александра Лукашенко, в настоящее время продолжается передел мира. "Основная причина этого - положа руку на сердце, борьба за ресурсы и безответственная конкуренция, - констатировал глава государства. - Спасибо Трампу за то, что он это явно показал".

В подтверждение своих слов глава государства привел события в ряде стран. Одна из них - Венесуэла. "Похищение президента Мадуро. Зачем? Кому-то нужна нефть? Ну, там действительно большие запасы. С подачи тех же американцев я был вовлечен до захвата президента Венесуэлы в этот процесс. И можно было без всякой этой дури, без захвата президента (позор в современном мире) решить все проблемы. В том числе и нефтяные", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Венесуэле в основном добывается тяжелая нефть, и именно на таком сырье специализируются НПЗ в США. Это понимали и в Венесуэле. "Поэтому можно было сотрудничать, - уверен Президент. - Нет - "героически" напали на страну ночью, захватили Мадуро. Ладно, судьба наша, президентов, такая. А жена в чем виновата? И сейчас не знают, что с этим делать. Тоже предупреждал: "Вы его схватили, но вы подумали о том, что будет завтра, как выпутываться из этой ситуации?""

Напомнил Александр Лукашенко и о недавних событиях в Иране: "Для чего разбомбили страну и убили ее верховного лидера вместе с семьей? Снова причина та же - Иран богат ресурсами, хватит на десятилетия вперед".

"Следующая Куба?" - поставил вопрос глава государства.

"Мы хорошо знаем, что там происходит. Неужели кто-то ожидает от кубинцев агрессии? Уверен, что нет. Просто не нравится само существование Острова свободы и та политика, которую проводит руководство страны. С Кубой надо договариваться и выстраивать нормальные отношения", - заявил Александр Лукашенко.

О роли Трампа в предотвращении третьей мировой войны

"Я не зря тут так часто говорю про американцев. Хотя они и не в нашем регионе, от них зависит многое. Политика Президента Трампа поляризует мир и вызывает, что тут скрывать, обоснованную критику, - сказал глава государства. - Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате. И за океаном от этого уже не спрячешься".

Лукашенко: Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Россия сейчас в Украине воюет практически против всего Запада. "Я не повторяю какие-то нарративы - российские или еще чьи-то. Мы это хорошо знаем. Я хорошо об этом информирован, вплоть до тех голосов, которые в окопах раздаются со стороны некоторых западных государств. К сожалению, не только западных. Там и из Азии, и из Африки есть люди - деньги зарабатывают на крови", - отметил Президент.

"Если сейчас не остановиться в Украине, как это тот же Трамп предлагает (не важно, по каким причинам, разница здесь небольшая - по внутренним американским причинам или еще по каким-то), если мы не остановимся, а пойдем по пути эскалации, мы придем точно к третьей мировой войне. Ну а чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься. Поэтому Трамп делает великое дело", - заявил белорусский лидер.

Глава государства уверен, что лучше договориться о мире раньше, чем позже, ведь все равно когда-то придется это сделать.

Многие эксперты и аналитики гадают - какой будет судьба Украины. Строят прогнозы: договорятся или не договорятся о мире. Сыграет ли свою роль Трамп?

Учитывая степень погруженности - наш Президент - не выдвигает никаких гипотез. Чутье опытного политика никогда не подводило. За более чем 30-летнюю политическую карьеру было много примеров, когда глава белорусского государства оказывался прав. И насчет Украины, и Трампа. Действительно, президентами рождаются. И мы еще обязательно услышим: "А Лукашенко ведь говорил".

"Вот нутром чую, не договоримся сегодня, в сей момент - беда. Иногда посмотришь по сторонам, как бы сложно, трудно ни было, прекрасная природа. Господь нас одарил такой прекрасной планетой. Мы что, хотим ее разрушить? Мы уже пожили, а дети? Политика вся сводится к этому. Надо остановиться". Нигде не надо ничего нагнетать. Хватит всем нефти, газа и прочих ресурсов. Надо договориться хотя бы о простом. Надо перестать стрелять, надо общаться друг с другом. Не хотите в Минске, давайте в любой другой стране. Мы с удовольствием приедем туда широкой делегацией", - добавил белорусский лидер.

О последствиях попыток втягивания Беларуси в войну

Глава государства еще раз подчеркнул, что в Беларуси хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта в Украине. "Кровопролитное противостояние, в которое оказались втянуты два братских нам народа, происходит прямо у нашей границы. И, я должен сказать, не у границы, а уже (не буду называть факты) на территории Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию. Но втягивание Беларуси в войну - это не просто эскалация, а страшный новый уровень этой войны. Мы делаем все для того, чтобы не влезть в эту войну".

"Президент России занимает такую же позицию. Он это понимает. Как он мне сказал: "У меня нет никакой цели, чтобы завтра Беларусь была втянута в эту войну", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что это не нужно ни России, ни тем более Беларуси, ведь протяженность линии фронта в таком случае увеличится на полторы тысячи километров: "Мы понимаем, что это будет страшная эскалация, очень опасная и крайне невыгодная для нас. Так зачем влезать в то, что завтра тебе никакого положительного результата не даст? И потом, мы же понимаем, что если мы вступаем в войну, то весь блок НАТО под этим предлогом тоже начнет против нас воевать. А это Польша, Литва, Латвия и так далее - еще 2 тыс. километров границ. Кому это надо?"

Глава государства также обратил внимание, что и белорусский народ не хочет быть втянутым в войну. "Для того я и Президент, чтобы исходить из воли и желания белорусского народа. Чьи ж я интересы должен представлять? Упрекать меня в этом не надо. Ни один народ, который вы (участники форума. - Прим. news.by) представляете здесь, на этой конференции, не хочет быть втянутым в конфликт", - заметил белорусский лидер.

Лукашенко о войне в Eкраине: устали все!

"Должен сказать, что война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Всё: сил нет и ресурсов нет, устали все, - заявил белорусский лидер. - Когда я говорю о ресурсах, это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсов. У России их, дай Бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах. Ресурсов нет в головах уже. Все устали от этой войны".

Александр Лукашенко отметил, что наконец-то это начали понимать даже в Европе, со стороны которой в основном происходила эскалация. Он напомнил, что в 2022 году это противостояние могло закончиться в течение нескольких недель или даже дней, и Беларусь приложила к этому немало усилий: "Но западные "друзья" Киева потребовали воевать "до последнего украинца", накачав нашу южную соседку оружием. Мы это видели, у наших границ шли эти потоки. Реальный шанс достичь мира и спасти многие тысячи жизней был потерян".

Беларусь никогда не напрашивалась в посредники, но сегодня делает все возможное, чтобы минимизировать ужасы войны. Мы проводим обмены военнопленными, передачу тел погибших, репатриацию гражданского населения в обе стороны. Продолжаем принимать у себя украинцев, которые бегут от войны. От войны действительно устали все - и участники, и помощники - даже Европа. Под "устали" подразумевается не только физическая усталость, но ресурсная и моральная. Всему есть предел.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

"Сотрудничество по Алешкам, которое произошло при активном участии белорусской стороны, сейчас - главная новость номер один. Это больше, чем просто гуманитарная операция. Мы увидели, что стороны могут даже в условиях открытого военного противостояния сотрудничать друг с другом. Причем это не только уполномоченные по правам человека, но и военные, которые на протяжении шести суток на определенном участке фронта поддерживали перемирие, и это признают все. Это, конечно же, дает определенный шанс на мир, по крайней мере. И то, что американцы не устраняются от этого, то, что стороны готовы все-таки разговаривать друг с другом, безусловно, поддержит этот процесс, а он рано или поздно закончится миром".

С начала военных действий в Беларусь прибыло почти полмиллиона украинцев

С начала военных действий к нам прибыло почти полмиллиона граждан Украины. Они обрели здесь спокойствие, дом, такие же права, как и у белорусов. Впрочем, не только украинцы.

Президент также отметил, что в Беларусь приезжают мигранты не только из Украины, но, например, из Узбекистана, Туркменистана, договаривались на этот счет и с Пакистаном. "Мы их с удовольствием принимаем. У нас тоже не хватает людей. Но как белорусам, так и им - с первого же дня: бесплатная медицина, бесплатное образование, заработная плата. Без всяких ограничений, как белорусам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Они у нас живут. Да, бывают какие-то случаи, бывают какие-то столкновения интересов, но они живут".

Что касается ряда стран Евросоюза, там отношение к мигрантам совершенно иное. "Если вы их будете обзывать публично, ну так такие это и будут люди. Это люди. Не животные. А отношение на Западе к ним - как к животным", - заметил Президент.

В подтверждение своих слов он привел пример тех же украинцев, которые приехали в Евросоюз, спасаясь от войны: "Ведь продвинутые люди. Кто туда сбежал из Украины - продвинутые люди, богатые, с деньгами. Что сегодня происходит: украинцы - это люди второго сорта, их начинают гнобить. Они от войны бежали, вы их приняли. С радостью приняли. Ну так постройте нормальные отношения".

По словам Александра Лукашенко, с начала военных действий в Беларусь прибыло почти полмиллиона граждан Украины. "Мы приветствуем. Слава Богу, ни одного заявления, ни одного случая, чтобы они здесь плохо себя вели. Они бежали от войны, готовы были жить в любых условиях. Мы им, как и белорусам, предоставляем жилье", - сказал Президент.

Для возобновления мирных переговоров Президент готов в любой момент вновь предоставить минскую площадку. При этом одной из сторон переговоров должна стать и сама Беларусь.

"Готовы и далее вносить реальный вклад в урегулирование конфликта и минимизацию его последствий. Альтернативы мирному решению все равно нет, - подчеркнул белорусский лидер. - Если хотите договориться (я обращаюсь к тем, кто хочет договориться), пожалуйста, приезжайте. Приезжайте в Минск. В любом месте - в "Президент-Отеле", во Дворце Независимости - все предоставляю. Приходите, как это когда-то было, будем договариваться".

"Не "договаривайтесь", а "будем договариваться". Потому что мы вовлечены в этот украинский конфликт, наши интересы в этих мирных переговорах очень серьезные. Приходите, будем разговаривать. Без всякого посредничества. Я не хочу играть эту роль посредника. Тем более что наши интересы в этих переговорах существенные, серьезные", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что после конфликта Украину надо будет восстанавливать: "Никакой Запад Украину восстанавливать не будет. Украинцы должны понимать, что мы, россияне и они вынуждены будем восстановить Украину и сделать все, чтобы народы об этом забыли".

Европейский кризис

Европейский регион становится очагом нестабильности. Истинная причина нарастающих протестов - экономические и социальные проблемы. Неконтролируемый рост цен, в целом падение уровня жизни, увеличение преступности и отсутствие гарантий безопасности людям.

Глава государства напомнил, как во время предыдущей конференции в Минске прямо предупреждал о том, что стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы до добра не доведет. В том числе их же самих.

"Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии - масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться (когда такое было?). Вкладывать деньги не в оружие, а в образование. Но ведь необразованными легче управлять! Я даже не говорю, как на примере этих протестов себя показала хваленая демократия и их СМИ, - отметил Александр Лукашенко. - Детей покалечили: кто без глаза, кто без руки. Тысячи брошены в тюрьмы, собираются запретить соцсети, блокировать Интернет. Разве это не политзаключенные? Хуже! Интересно, президента Макрона и других руководителей стран Европы собираются обложить санкциями за нарушение прав человека и назвать диктаторами?"

"Хочется спросить у тех, кто так любит заниматься экспортом демократии собственного разлива в другие страны: вам самим нравятся такие правозащитные рецепты у себя дома, в "цветущем саду"? Судя по всему, нет. А насаждали "арабскую весну" на Ближнем Востоке и многое другое после этого. Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии?" - продолжил белорусский лидер.

"Это еще один звонок им. Это не мы, не Путин хочет завтра на них напасть. А они (эти политики. - Прим. news.by) ищут возможность успокоить население, отвлечь от внутренних проблем через войну", - подчеркнул белорусский лидер.

В подтверждение этой точки зрения он привел пример Польши и существенного роста затрат на вооружение. "Зачем так милитаризироваться?" - поставил вопрос Президент.

"Мы сейчас думаем, что американцы очень хотят, чтобы здесь был мир. Да Господь с вами. Американцам нужен в Европе мир? Нет. Они по-прежнему думают, что отсидятся там, за океаном. Им этот мир не нужен. Поэтому они четко переориентировались или сделали вид, что переориентировались, - вооружают Польшу за собственный счет", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По его словам, руководство Польши поддерживает эту стратегию американцев. Однако она идет вразрез с интересами рядовых граждан - и они еще проявят свое несогласие, уверен Президент. "Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки. Они им кузькину мать еще покажут", - сказал глава государства.

Лукашенко: Безопасность и экономика - две стороны одной медали

Перестать бряцать оружием в нашем общем евразийском доме и отказаться от принудительных мер и ультиматумов. В нынешних реалиях это звучит как что-то недостижимое. Но если попробовать предпринимать шаги. Что-то делать для мира, а не только говорить о нем.

Душан Пророкович, старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Сербии:

"Европа живет в своем мире. Диалог им, очевидно, не нужен. Из-за этого происходит кризис в западной части Евразии. Идет большой кризис в Европе. Мы об этом говорили в 2025 году, но разница с 2025 годом есть - сейчас этот кризис в Европе радикализируется. Так посмотрите, что случилось во Франции, что сейчас происходит в Албании. В Бельгии идут выборы, во Франции выборы, в Италии выборы, в Германии. Наши правительства в международных отношениях никто не будет ждать. Нужно решать проблемы".

Белорусская инициатива для безопасности Евразии

"Око за око", или Радоваться чужому горю, - никогда не было политикой Минска. Условно еще "позавчера" - разве кто-то думал, что в Польше возможен госпереворот?! Ровно как и в первые дни нового года - никто и предположить не мог, что похитят Мадуро.

Президент подчеркнул, что в Беларуси не радуются происходящему в странах ЕС, так как это может привести к дестабилизации обстановки: "Они вот, за забором, как Украина… Те идеологические нарративы и прочие демонстрации при господстве интернета быстро могут перекинуться на соседние государства. Поэтому нам радоваться не надо. Нам надо смотреть, делать выводы, извлекать уроки, чтобы у нас этого не случилось".

Он отметил, что Беларусь в 2020 году переживала нечто похожее. И если бы тогда не выдержала в том противостоянии с Западом, то война шла бы на этой территории. "Но здесь они проиграли. Признать не хотят, хотя я на переговорах с американцами и европейцами говорил: ребята, я готов перевернуть страницу, но вы проиграли. Вы должны хотя бы сами себе непублично признаться: проиграли, давайте налаживать отношения. Нет. Конфронтация и разворачивание военных действий, санкций", - сказал глава государства. "Шесть лет санкций - мы что, с Россией рухнули? Нет. Мир большой. И те, кто вводил санкции, так или иначе торгуют с Россией".

В нынешней ситуации для Евросоюза самый простой выход - продолжать демонизировать Беларусь, Россию и бить бумерангом бездумных санкций по самим себе, констатировал Александр Лукашенко. "И тогда единственным вариантом, конечно, остается повальная милитаризация: через пропаганду держать в страхе людей, через гонку вооружений держать под капельницей свою промышленность", - сказал он.

"Можно, конечно, сказать: "Европейцы занимаются самоизоляцией, ну и пусть. В результате Евросоюз только слабеет". Но хотелось бы спросить у стран-основательниц ЕС: таким они видели будущее своего объединения, к этому они стремились?" - риторически спросил глава государства.

Саму задумку по созданию Евросоюза Президент считает отличной, ведь эта организация могла бы стать одной из опор многополярного мира, который никто не остановит и избежать которого невозможно. "Сильный, самодостаточный Евросоюз был бы в интересах всех. Мы не раз призывали к этому. Я как человек, который давно в политике, абсолютно убежден: завтра они (страны ЕС. - Прим. news.by) будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает. Высокотехнологичный Европейский союз, огромные ресурсы на востоке их к этому толкать будут. Придут новые люди, которые изменят эту политику", - подчеркнул он.

"Пора понять неоспоримую истину: безопасность и экономика - две стороны одной медали. Они не могут существовать друг без друга. Пора перестать тешить себя иллюзиями, что можно кого-то переделать. Надо договариваться о принципах сосуществования и открывать путь к добрососедству", - подчеркнул белорусский лидер.

Минск исторически всегда был площадкой для диалога. Именно поэтому предложения от участников минской конференции мы воспринимаем с надеждой на реальный мир.

Общение Президента с международным экспертным сообществом

После примерно часовой речи на пленарном заседании, где Президент подробно высказался об обстановке в мире и регионе, существующих проблемах, конфликтах и путях их решения, Александр Лукашенко пообщался с участниками форума.

В их числе был министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого глава белорусского государства отдельно поблагодарил за то, что, несмотря на плотный график, он приехал на конференцию в Минск. "Спасибо вам большое, что приехали, что не минули Минск", - сказал Президент.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко подарил книгу Александру Лукашенко. "В развитие того, что вы сказали, здесь полная аналитика", - сказал он.

"Я знаю, что у нас с тобой единая позиция по многим вопросам, наблюдаю за тобой, пропагандистом. Не стесняйся. Я был пропагандистом, агитатором и остаюсь. Мы пропагандируем свое и агитируем за свое. Что тут плохого?" - сказал глава государства.

"Абсолютно верно, - согласился Игорь Коротченко. - Всегда говорю: лидеры Евросоюза пусть учатся у вас".

"У нас", - поправил Президент.

К главе государства с приветствием обратился - политтехнолог, журналист, публицист. "Отвлеклись от войны, приехали к нам - молодцы!" - заметил в разговоре Президент.

"Пригласили", - сказал в свою очередь Юрий Бочаров.

"Вас не должны приглашать. Все ведущие руководители Израиля - отсюда. Что мне вас приглашать? - парировал Александр Лукашенко, имея в виду, что многие руководители Израиля имеют корни в Беларуси. - Вы приезжайте в любое время. У нас же безвизовый въезд".

"Я знаю, что вы войны не хотите", - сказал белорусский лидер.

"Вы правы. Мы надеемся на диалог", - подтвердил участник конференции из Израиля.

В продолжение диалога речь зашла про выборы в Конгресс США, которые проходят 3 ноября. "Я же трампист. Я же его поддерживаю публично на выборах", - заметил Александр Лукашенко.

"Вот его надо в ООН руководителем. Он там расшевелит это болото быстро. Он столько инициатив нам подкинет…" - с долей юмора добавил Президент.

Тепло пообщался Александр Лукашенко и с рядом других участников форума, которые подошли его поприветствовать. В их числе были гости из Сербии и Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также из Пакистана.

А представителю Латвии глава государства сказал: "Мы против Латвии не воюем. Поэтому не надо дурака валять там. Вы же сегодня можете иметь хорошие от этого (от сотрудничества с Беларусью. - Прим. news.by) дивиденды".

Тезисы сегодня услышали все. А у каждого жителя и гостя нашей страны, всех тех, для кого Беларусь волей судеб стала вторым домом, сегодня крутится в голове ключевая мысль: насколько у нашего Президента хватает мудрости держать все под контролем, каких усилий стоит то, что мы живем обычной жизнью, когда рядом полыхает. И сколько еще предстоит сделать, чтобы очаг конфликта не распространился на периметр наших границ. История оценит. Хотелось, чтобы это пришлось на наше время.