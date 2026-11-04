Лукашенко о мире и безопасности: Минск призывает договариваться, а не бряцать оружием

Разговор без купюр - о войне и мире, первопричинах вооруженных конфликтов и масштабных европейских протестах, о неделимой евразийской безопасности и нашей белорусской позиции. Она в том, чтобы объединять, а не скатываться в конфронтацию, договариваться, а не бряцать оружием, возобновить мирные переговоры по Украине, а не разжигать пламя войны. Об этом в эти дни говорит Минск. Международная конференция по евразийской безопасности продолжает свою работу. Александр Лукашенко обозначил главное: Беларусь неизменно стоит на позициях мира. Мы собрали ключевые тезисы главы государства о том, что волнует каждого.

Мир без угроз, шантажа и насилия. Без разделительных линий, конфликтов и войн. Утопия? Иллюзия? Мечта?

Минск всякий раз призывает задуматься, почему же планета подошла к краю пропасти и как тушить пожар большой войны. Президент не склонен нагнетать. Но если конфронтация доходит до предела, порой так важно говорить о силе диалога и сотрудничества. И если в Минске так много внимательных глаз - значит, есть еще те, кому небезразлично наше общее будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Кто-то думает, что у Запада своя Евразия, а у Востока - своя? Мы - за общую Евразию. И евразийская безопасность - общая и неделимая. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто: ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!"

Как обеспечить безопасность? Кто даст гарантии? Какие документы или договоры? Как бы пугающе это сегодня ни звучало, реальных механизмов нет.

И кто-то уверовал, что безопасность - это танки и ракеты: чем больше, тем надежнее. Президент напомнит: современное оружие границ не знает, от него не спрячешься за океаном. Глобальный конфликт может быть только ядерным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Западные страны не устают стращать свое население, особенно сейчас, надуманной угрозой с Востока, готовясь якобы к войне с Россией в 2030 году. Еще раз подчеркну: мы, россияне и белорусы, не собираемся ни на кого нападать или с кем-то воевать. Наш принципиальный подход - диалог и сотрудничество".

Но диалог - это непросто. Куда проще штамповать санкции, бомбить страны, похитить или даже убить Президента! Куба, Иран, Венесуэла - все это примеры вовсе не из далекого прошлого. Это наша реальность - демократия 21 века. Александр Лукашенко не станет защищать американскую политику. Не в этом случае. Но есть то, что позволяет Лукашенко сказать: он все же трампист.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Если сейчас не остановиться в Украине, как это тот же Трамп предлагает (не важно, по каким причинам, разница здесь небольшая - по внутренним американским причинам или еще по каким-то), если мы не остановимся, а пойдем по пути эскалации, мы придем точно к третьей мировой войне. Ну а чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься. Поэтому Трамп делает великое дело".

Должное Трампу Лукашенко отдает. Анкоридж ведь вселял надежду на прекращение войны. Другое дело, что эту возможность, как и другие, упустили.

И пока Европа балансирует на грани разрастания конфликта, Лукашенко не скрывает: втянуть лишь одну Беларусь уже не получится. Так что ставки слишком высоки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию. Но втягивание Беларуси в войну - это не просто эскалация, а страшный новый уровень этой войны. Мы делаем все для того, чтобы не влезть в эту войну. Президент России занимает такую же позицию".

Почти пять долгих лет. Путь к миру тернист. Но иной дороги нет. Лукашенко верит: настало время договариваться. То самое, когда тупиковость ситуации понимают даже в Европе. Там, где еще, казалось бы, вчера призывали воевать до последнего украинца, накачивая Киев ракетами и танками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет и ресурсов нет, устали все, - заявил белорусский лидер. - Когда я говорю о ресурсах, это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсов. У России их дай бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах. Ресурсов нет в головах уже. Все устали от этой войны и начали наконец-то понимать даже в Европе".

Но каково это - беспорядки, поджоги, стрельба? Похоже, ощутила и сама Европа. Протесты на сотни тысяч демонстрантов. Того и гляди, как бы не полыхнуло похлеще. Социальные проблемы, экономические сложности, падение уровня жизни и безопасности - и вот уже Евросоюз не островок стабильности, а зона хаоса и турбулентности, где о правах и свободах граждан, кажется, быстро забыли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Детей покалечили: кто без глаз, а кто без рук, тысячи брошенных в тюрьмы. Собираются запретить соцсети, блокировать интернет. Разве это не политзаключенные? Хуже. Интересно, президента Макрона и других руководителей стран Европы собираются обложить санкциями в нарушение прав человека и назвать диктаторами? Хочется спросить и тех, кто так любит заниматься экспортом демократии собственного разлива в другие страны: вам самим нравятся такие правозащитные рецепты у себя дома, в 'цветущем саду'? Судя по всему, нет. А насаждали 'арабскую весну' на Ближнем Востоке и многое другое после этого. Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии?"

Старо как мир, убежден Президент, кивая на других, замалчивать свои проблемы. Не это ли делает Запад, демонизируя Беларусь и Россию?

Президент Республики Беларусь:

"Много раз случались страшные войны, когда внутри страны происходили подобные события. Это не мы, не Путин хочет завтра на них напасть, - сказал Президент про мнимые угрозы, которыми западные политики пугают население. - А они (эти политики - прим. БЕЛТА) ищут возможность успокоить население, отвлечь от внутренних проблем через войну".

Бряцать оружием - дело не хитрое. Но Президент скажет прямо: если наращивать военные мускулы, меряясь мощью армий, проблем на континенте не решить. Так что официальный Минск, как и прежде, призывает договариваться, усмиряя пушки. Лишь так можно услышать голос дипломатии.