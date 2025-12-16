Лукашенко о наркотрафике: Ракетами это не победить, нужно определить совместные меры борьбы

Как белорусский лидер оценивает политику Трампа? И нужен ли США "второй Вьетнам"? Что думает Александр Лукашенко о стратегии нацбезопасности Америки? И какими должны быть условия для разрешения украинского конфликта? Об отношениях с российским и китайским лидерами. Все эти темы прозвучали в интервью американской телекомпании Newsмax. Произошло это накануне во время визита американской делегации в Минск. Сейчас наши коллеги начинают постепенно выдавать материал на 70-миллионную аудиторию. Кто задавал вопросы и какими были ответы - в репортаже.

Работа над интервью американских журналистов началась с приезда во Дворец Независимости. Классический приезд во дворец и сборы. Как говорят в мире журналистики, "автор" - Грета Ван Састерен. Была ведущей и на Fox News, и на MSNBC - это крупные американские телеканалы. Входила в состав Президентского пула Белого дома. Сейчас ведет авторскую программу на канале Newsмax TV - это одно из самых быстрорастущих медиа Штатов. По совместительству - супруга спецпосланника США по Беларуси Джона Коула - ни для кого это сразу не было секретом.

"О, это твоя Грета", - радостно поприветствовал журналистку Александр Лукашенко. - Он (Джон Коул. - Прим. ред.) два года мне про тебя все это рассказывал. Но меня насторожило то, что он положительно только высказывался в ваш адрес. Но бывают же недостатки какие-то?"

"У нее точно нет", - сказал спецпосланник США.

По настроению "до" - будет ясно - стороны настроены на хорошую, открытую беседу. Что не исключает острых вопросов - опытные политики и опытные журналисты это знают.

Сразу наша коллега поблагодарила Александра Лукашенко.

Диалог на глобальные политические темы

После чего практически сразу стороны перешли к диалогу, причем на глобальные геополитические темы. Это сейчас самый обсуждаемый вопрос в инфополе: конфронтация между Венесуэлой и Соединенными Штатами. Если приводить это к объяснению в одной фразе: американцы считают правительство Венесуэлы нелигитимным. Официальный Каракас заявляет, что Вашингтону нужна нефть.

Грета Ван Састерен

Грета Ван Састерен, ведущая телеканала Newsmax TV (США): "Хочу поговорить с Вами о Венесуэле, как вы видите, что сегодня происходит между Венесуэлой и США?"

"Пока ничего не происходит, но я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле, - отметил Александр Лукашенко. - Понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам. Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем, - подчеркнул Президент. - Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил (речь о переговорах 12 декабря. - Прим. ред.). Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться".

Конфликт в Карибском бассейне

Карибский бассейн сейчас штормит. Политические аналитики предрекают партизанское сопротивление в Венесуэле. В ситуацию вмешались Катар и Россия. Как видит белорусский лидер ситуацию? Это очень острый вопрос для американского региона. И показательно - не самый острый для нас. Таковы реалии геополитики. Ровно также американцы видят войну в Украине. Как минимум далеко.

Грета Ван Састерен, ведущая телеканала Newsmax TV (США): "Возвращаемся к выбору в Венесуэле. Соединенные Штаты не признают мистера Мадуро как президента. Как вы знаете, выборы в Венесуэле не были признаны США, то есть президент Мадуро не был признан".

"Соединенные Штаты Америки не только не признавали выборы в Венесуэле. При Байдене вы нигде не признавали выборы", - подчеркнул белорусский лидер.

Грета: "Приняли ли бы вы Мадуро?"

Александр Лукашенко: "Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи, - заявил глава государства. - Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист". Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться".

Белорусский лидер заметил, что он знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Николас Мадуро уедет в Беларусь и тут будет жить. "Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко по этому поводу отметил некоторую схожесть того, что происходило в США и Венесуэле во время выборов Президента. "Да там, как в Америке, - 50 на 50 ситуация, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро (американцы этого не хотят, наверное, и Трамп тоже), то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя", - уверен глава государства.

Президент отметил, что не видит каких-либо особых проблем в том, что США не признают итоги голосования на выборах в той или иной стране. "США не признавали не только выборы в Венесуэле. При Байдене (Джо Байдене, Президенте США в 2021-2025 годах. - Прим. ред.) вы нигде не признавали выборы", - сказал белорусский лидер.

"То, что вы не признали выборы в Венесуэле, - да Господь с вами. Венесуэла же выборы проводила не для американцев. Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя. И результаты их известны. Других результатов нет. Вы что там вместо Центральной избирательной комиссии считали голоса? Нет", - продолжил Александр Лукашенко.

В этой связи он напомнил о том, как проходила президентская избирательная кампания в США в 2020 году. Тогда на пост Президента США претендовали Дональд Трамп и Джо Байден, а проведение выборов сопровождалось множеством скандалов и нарушений, в том числе при подсчете голосов избирателей.

"Ну и не американцам считать голоса в Венесуэле. Помните, когда Трампа, как у нас говорят, бросили, опрокинули на выборах прошлых? Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали, - напомнил Александр Лукашенко. - Стопроцентно фальсифицированы были ваши выборы, когда победил Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами! Ну не признали и не признали".

Как решать вопрос с наркотрафиком?

Еще одна американская проблема - наркотики. Официальные цифры - 100 тыс. смертей в год. По словам Трампа, они занижены: за последние 5-6 лет от наркотиков погибло в три раза больше зависимых. Проблема есть - тем более, что внутри страны существует легализация. А это всегда окно Овертона для глобальной проблемы, но чего хочет Вашингтон: решать вопрос или политизировать?

Грета: "Что США нужно делать с тем потоком наркотиков, которые идут из Венесуэлы в США?"

Александр Лукашенко: "А вы уверены, что там такой поток наркотиков, о котором в США так много сегодня говорят?"

Грета: Фентанил идет из Мексики, но другие наркотики производятся в Колумбии и других странах Латинской Америки, они через Венесуэлу все равно идут в США.

Глава государства заметил, что наряду с торговлей наркотиками есть и другие общемировые проблемы, в числе которых торговля людьми, проституция, незаконный оборот оружия. "Это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поддерживает США и лично Президента Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками. "В этом Трамп молодец, что он поднял эту тему", - считает Президент Беларуси. Но вместе с тем он указал на особый характер таких проблем и невозможность добиться устойчивого долгосрочного эффекта в одиночку и за счет только лишь силовых методов. "Против этого мы будем бороться и после нас. Наши дети будут бороться против этой беды. Это новое явление в новой эпохе. Ракетами это не победить. Нужно договариваться. Нужно определить совместные меры борьбы", - убежден глава государства.

Грета: "Как бы вы поступили, как бы вы боролись, если ракеты в этом никак не помогут?"

Если говорить о наркотрафике, то эта проблема актуальна и для Беларуси, России, всего Европейского региона. И для ее решения нужно понимать причины и принимать продуманные меры. "С азиатского Востока через Россию, через Беларусь в просвещенную Европу, в "райский сад", идут наркотики. Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь, - пояснил Президент. - Спрос есть большой, поэтому идут наркотики. А из стран Евросоюза в обратном направлении идут синтетические наркотики".

В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, на границе установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны. Тем не менее полностью устранить проблему не удается. Для этого нужны совместные действия всех европейских стран, как это было ранее, до того, как европейцы закрыли границу с Беларусью и ввели санкции. "Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками: мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать, - сказал Президент. - Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?"

Президент отметил, что сейчас происходит наоборот, из Европы в Беларусь везут нам синтетические наркотики. "Вы понимаете разницу между природными и синтетическими наркотиками? Это страшное явление, и мы их задерживаем тоннами. Я вчера вашим американцам предложил факты эти на стол. Тоннами задерживаем синтетические наркотики из Европы. Этим самым я показываю, что это явление (торговля наркотиками. - Прим. ред.) не венесуэльское, не афганское. Это планетарное явление, с которым нам надо бороться. Не ракетами.

Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать", - заявил глава государства.

Президент, отвечая на вопрос журналистки, выразил сомнение в объективности американских данных по объему наркотрафика из Венесуэлы.

Александр Лукашенко также отверг какую-либо причастность Николаса Мадуро к подобной деятельности: "У вас таких фактов нет и у меня тоже. Я не думаю, что это так. Мадуро не наркоман, это я знаю точно".

Основные темы интервью

О чем еще говорили во время этого интервью? О решении украинского кризиса и условиях, при которых это может произойти. Об отношениях Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, глобальном политическом будущем. (Спойлер: Александр Григорьевич на все ответил). Совсем скоро полную версию интервью смогут увидеть по обе стороны океана американские и белорусские телезрители. Как закончилась беседа? Как всегда, по белорусски душевно.

"Беларусь ассоциируется у нас с женщинами", - сказал Александр Лукашенко, вручая Грете в подарок статуэтку.