3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Лукашенко о новой пятилетке качества: Начнем с Года благоустройства страны
Первый год пятилетки качества будет Годом благоустройства страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем новогоднем обращении к белорусскому народу, сообщает БЕЛТА.
"Наш путь - преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро - с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко в новогоднем обращении также отметил, что совсем скоро предстоит выбирать будущее государства. "Мы все хотим, чтобы оно было успешным и счастливым. И обязательно мирным!" - сказал он.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все