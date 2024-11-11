Лукашенко о новой пятилетке качества: Начнем с Года благоустройства страны

Первый год пятилетки качества будет Годом благоустройства страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем новогоднем обращении к белорусскому народу, сообщает БЕЛТА.

"Наш путь - преемственность. Смена поколений завершится в ближайшие годы. По-белорусски мудро - с опорой на все, чем мы дорожим и чем гордимся. Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны. Целью благоустройства нашей Беларуси станет повышение качества жизни людей", - заявил белорусский лидер.