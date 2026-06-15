3.82 BYN
2.77 BYN
3.21 BYN
Лукашенко о потенциальном наличии ядерного оружия у всех стран: Это путь на уничтожение
Сегодня ядерное оружие - это фактор сдерживания, но обладать ядерным оружием странам всего мира - это путь в никуда и путь на уничтожение. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Таким мнением Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие - это фактор сдерживания. Да, сегодня это, видимо, так, - подчеркнул белорусский лидер. - Но обладать ядерным оружием странам всего мира - это путь в никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех: и России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, и Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех".
Во Дворце Независимости 12 июня Президент дал интервью телеканалу "Аль-Арабия". Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, а также о милитаризации в ряде европейских стран.