Лукашенко о потенциальном наличии ядерного оружия у всех стран: Это путь на уничтожение

"Если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие - это фактор сдерживания. Да, сегодня это, видимо, так, - подчеркнул белорусский лидер. - Но обладать ядерным оружием странам всего мира - это путь в никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех: и России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, и Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех".