Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о возможностях разрешения конфликта России и Украины, упомянул о славянском характере. Об этом шла речь в интервью французскому журналу Le Point.

"Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну остановитесь", - сказал глава государства.

"У нас же всегда так было: по морде надавали - остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру", - добавил Александр Лукашенко.