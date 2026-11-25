Лукашенко о славянском подходе к разрешению конфликтов: По морде надавали - остановитесь
Президент Беларуси Александр Лукашенко, говоря о возможностях разрешения конфликта России и Украины, упомянул о славянском характере. Об этом шла речь в интервью французскому журналу Le Point.
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"Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду вам анализировать это. Придет время проанализировать. Ну остановитесь", - сказал глава государства.
"У нас же всегда так было: по морде надавали - остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру", - добавил Александр Лукашенко.