Лукашенко о сотрудничестве с Мьянмой: Мы развиваем отношения во благо наших народов

Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других стран в регионе. Об этом заявил Президент Беларуси 2 июля на переговорах в формате "один на один" с Президентом Мьянмы.

На повестке - новый уровень сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере (все, что обсуждали во время предыдущего визита, который состоялся в статусе официального чуть более полугода назад).

Мьянма обладает колоссальными ресурсами - нефтью, газом, серьезным аграрным потенциалом. И как бывшая британская колония, конечно, видит будущее только на уровне равноправных партнерских отношений, что и может предложить наша страна.

На этом большая командировка нашего Президента по Азиатскому региону завершается - борт № 1 вылетел домой.

Александр Лукашенко с рабочим визитом в Мьянме

Белорусский борт приземлится в Мьянме по минскому времени после обеда. В Нейпидо это уже вечер (разница плюс 3,5 часа). Встречать белорусского лидера будут в том числе и дипломаты - послы с двух сторон. Напомним, в прошлый визит было принято решение об отмене виз и поднятии уровня представительств с консульств до посольств.

Если отсчитывать время с прошлого визита, прошло чуть больше полугода. В ноябре 2025-го главы государств проводили "большие переговоры" в разных форматах, по итогам которых было подписано около 30 соглашений и общий план действий до 2028 года, который и стали реализовывать.

В ходе встречи речь зашла о том, что белорусский лидер прибыл в Мьянму после того, как посетил с визитами ряд других стран. "Не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что они с Мин Аун Хлайном хорошо знакомы друг с другом, встречались и проводили переговоры много раз. Таким образом уже сформировалась определенная база, история развития взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. Тем не менее нынешний визит и переговоры имеют свою важность.

Что касается повестки нынешнего рабочего визита, глава белорусского государства пояснил, что планируется обсудить несколько вопросов и тем, в том числе выполнение ранее достигнутых договоренностей.

"Нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто непредсказуемо. Мы тоже это видим. Эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями", - подчеркнул Президент.

Фармацевтика, промышленность, машиностроение, сельское хозяйство - в Мьянме сразу были заинтересованы в белорусских продуктах, тракторах и лекарствах. Почти 55-миллионное государство достаточно долгое время было британской колонией. Интересовало оно колониалистов из-за природных богатств: нефти, газа, сапфиров и нефритов. И если после обретения независимости ресурсы все-таки остались, вопрос выстраивания сфер экономики, где нужно было сразу технологическое развитие, встал довольно остро. И вот здесь Беларусь заняла партнерское место по многим направлениям. Лично Президент Беларуси поздравит Мин Аун Хлайна с победой на выборах: отношения глав стали выстраиваться задолго до этого момента.

Поздравления с победой на выборах

Президент Беларуси, пользуясь случаем, лично поздравил Мин Аун Хлайна с победой на президентских выборах. Он отметил, что во время прошлых встреч высказывались пожелания о том, чтобы это произошло. "Это случилось. Вы победили. Победили безусловно, безоговорочно. Я поздравляю Вас с этой победой", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы должны выстроить с Вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. Основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы с Вами не дружим против кого-то. Мы дружим с Вами и развиваем отношения во благо наших народов", - сказал глава государства.

Как работают белорусы? Что могут предложить? Как выполняют договоренности?

У главы Мьянмы Мин Аун Хлайно о Беларуси впечатление складывалось в том числе во время недавних визитов - в прошлом году у нас он был дважды, будучи в должности премьер-министра. В марте - с официальным визитом, в июне - на полях саммита ЕАЭС.

Мин Аун Хлайн, Президент Мьянмы:

"Прежде всего я хочу от всей души поприветствовать Вас в нашей стране. И поблагодарить Вас, что Вы нашли время приехать к нам после России, Китая и Индонезии. И это доказательство Вашего личного отношения к нам, это имеет большое значение. Важно развивать отношения не только по линии руководства двух стран, но также между парламентами и людьми".

Как сегодня уже сложившиеся договоренности отрабатывают в реальном секторе экономики, видно на примерах поставок белорусских продуктов и работы дипломатических служб.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Достаточно серьезными шагами растут поставки продовольствия в эту страну. Причем продовольствие не только конечного, но и сухого молока, из которого делаются продукты и направляются и в социальные, и военные организации страны. Сегодня в конечной стадии реализации находится ряд проектов по сборке белорусской техники на территории Мьянмы. Очень активно, скажу, работает Беллегпром в этой стране. Есть у них ряд проектов и по пошиву какой-то одежды, специализированной одежды прежде всего, обуви".

За достаточно короткий срок Мьянма по праву стала считаться близким партнером Беларуси в Азиатском регионе. Сейчас между сторонами стоит задача увеличить товарооборот и, конечно, использовать логистику, которая есть у официального Нейпьидо. Это прямой выход в Индийский океан, а это уже стратегическое окно в мировую торговлю.