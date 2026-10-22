Лукашенко о сотрудничестве с Мьянмой: Надо не терять время, а двигаться вперед

Между Беларусью и Мьянмой ведется активная проработка дальнейшего развития сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Ассамблеи Союза, председателем Палаты национальностей Ассамблеи Союза Республики Союз Мьянма Аун Лин Две.

"Я приветствую Вас в Беларуси. Хорошо, что Вы приехали именно в это время, когда идет активная проработка будущих направлений сотрудничества с вашей страной. И даже не просто направлений сотрудничества, а будущих контрактов, конкретных дел между вашей страной и Беларусью", - сказал глава государства.

"Мы нацелены на серьезные отношения между двумя странами, потому что есть экономические основы нашего успешного сотрудничества в будущем. Просто надо не терять время, а двигаться вперед. К этому нас подталкивает бурное развитие международных отношений. Этого требует обстановка", - подчеркнул белорусский лидер.