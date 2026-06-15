Лукашенко о сотрудничестве с Саудовской Аравией: Продвигаемся потихоньку, а хотелось бы быстрее

Флаги Беларуси и Саудовской Аравии. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093592b-1e1b-4256-8295-c9e6d38757c6/conversions/85d205cd-0f9c-4d98-ba6d-d7df4e9bf888-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093592b-1e1b-4256-8295-c9e6d38757c6/conversions/85d205cd-0f9c-4d98-ba6d-d7df4e9bf888-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093592b-1e1b-4256-8295-c9e6d38757c6/conversions/85d205cd-0f9c-4d98-ba6d-d7df4e9bf888-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e093592b-1e1b-4256-8295-c9e6d38757c6/conversions/85d205cd-0f9c-4d98-ba6d-d7df4e9bf888-xl-___webp_1920.webp 1920w

Взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии продвигается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Главу государства попросили охарактеризовать текущий уровень и перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией, где располагается штаб-квартира телеканала.

Президент обратил внимание, что потенциал взаимодействия очень большой, но пока нереализованный. Белорусская сторона при этом демонстрирует готовность к сотрудничеству по широкому спектру направлений. Тем более что Саудовская Аравия многое импортирует, в том числе такие товарные позиции, которые производятся в Беларуси.

"Саудовская Аравия - страна с огромным запасом финансовых ресурсов. Но как бы они ни были богаты, в песках не произведешь достаточное количество продуктов питания, одежды и так далее. Если бы они инвестировали больше в Беларусь, торговали в большем объеме с нами, они бы могли быть более успешны как минимум в том, чтобы одеть, накормить людей", - считает Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь пока не может похвастаться значимыми объемами экспорта в Саудовскую Аравию товаров, услуг или технологий. Но надеется, что ситуация постепенно будет меняться. "Мы недавно внесли свои предложения по активизации этого сотрудничества по всем направлениям - от сельского хозяйства до гуманитарных вопросов, образования, технологий и так далее. Потихоньку продвигаемся. Но, должен искренне сказать и честно, что не так (быстро. - прим. ред.), как хотелось бы", - отметил Президент.

В качестве примера стран, с которыми у Беларуси сложились более продвинутые отношения, Александр Лукашенко привел такие страны Ближнего Востока, как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Иран и другие.

Глава государства подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, для чего, по его словам, уже намечены конкретные шаги, подписаны дорожные карты. "Мы готовы продвигаться в этом направлении", - констатировал он.