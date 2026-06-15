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Лукашенко о сотрудничестве с Саудовской Аравией: Продвигаемся потихоньку, а хотелось бы быстрее
Взаимодействие Беларуси и Саудовской Аравии продвигается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
Главу государства попросили охарактеризовать текущий уровень и перспективы сотрудничества с Саудовской Аравией, где располагается штаб-квартира телеканала.
Президент обратил внимание, что потенциал взаимодействия очень большой, но пока нереализованный. Белорусская сторона при этом демонстрирует готовность к сотрудничеству по широкому спектру направлений. Тем более что Саудовская Аравия многое импортирует, в том числе такие товарные позиции, которые производятся в Беларуси.
"Саудовская Аравия - страна с огромным запасом финансовых ресурсов. Но как бы они ни были богаты, в песках не произведешь достаточное количество продуктов питания, одежды и так далее. Если бы они инвестировали больше в Беларусь, торговали в большем объеме с нами, они бы могли быть более успешны как минимум в том, чтобы одеть, накормить людей", - считает Александр Лукашенко.
По его словам, Беларусь пока не может похвастаться значимыми объемами экспорта в Саудовскую Аравию товаров, услуг или технологий. Но надеется, что ситуация постепенно будет меняться. "Мы недавно внесли свои предложения по активизации этого сотрудничества по всем направлениям - от сельского хозяйства до гуманитарных вопросов, образования, технологий и так далее. Потихоньку продвигаемся. Но, должен искренне сказать и честно, что не так (быстро. - прим. ред.), как хотелось бы", - отметил Президент.
В качестве примера стран, с которыми у Беларуси сложились более продвинутые отношения, Александр Лукашенко привел такие страны Ближнего Востока, как ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт, Иран и другие.
Глава государства подчеркнул заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, для чего, по его словам, уже намечены конкретные шаги, подписаны дорожные карты. "Мы готовы продвигаться в этом направлении", - констатировал он.
Фото БЕЛТА