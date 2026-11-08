Лукашенко о войне и мире: безопасность в Евразии, сроки завершения конфликта и развитие регионов

Краткий пересказ от ИИ

Безопасность в Евразии и реальные риски эскалации обстановки - вопросы войны и мира в очередной раз обсуждали в Минске. Большой резонанс вызвала позиция белорусского Президента.

Александр Лукашенко говорил о сроках завершения конфликта в Украине, о роли Трампа в недопущении третьей мировой и о том, что творится в Европе.

Больших надежд на ООН или ОБСЕ (и об этом Александр Лукашенко прямо скажет енсеку Организации) нет - бездействуют! Поэтому Минск так настойчиво призывает к диалогу и Запад, и Восток.

Если говорить о востоке нашей страны, то его, образно скажет Лукашенко, "нужно толкнуть". Во время большой командировки на малую родину Президент сосредоточился на вопросах регионального развития.

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Говорить о большом мире в небольшой Беларуси - уже традиция. Сотни экспертов из десятка стран - и один вопрос: безопасность региона.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"С одной стороны, продолжается украинско-российский конфликт. С другой стороны, идет безудержная милитаризация вокруг границы Республики Беларусь. И, конечно, очень много людей в мире обеспокоено тенденциями, которые действительно в момент могут вспыхнуть как спичка. Разве народы хотят эскалации? Нет. Хотят определенные политики, которые не наигрались в своей политической карьере".

Политик Лукашенко - как и все белорусы - знает цену мира и сегодня делает все, чтобы затушить пожар войны. Степень конфронтации на пределе, доверие на нуле. В первую очередь Президент будет говорить о том, кто в ответе за мир на континенте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы за общую Евразию, и евразийская безопасность общая и неделимая. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто: ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Передел мира, борьба за ресурсы и жесточайшая конкуренция. Градус насилия и милитаризации планеты растет. Не работает система сдержек и противовесов, а значит, есть риск скатиться в глобальное противостояние - и уже ядерное.

Александр Лукашенко считает, что политика президента Трампа поляризует мир и вызывает обоснованную критику. При этом, по его словам, действия американского лидера, пусть и противоречивые, пока удерживают мир от третьей мировой войны, которая может перерасти в ядерный конфликт.

Президент Беларуси подчеркнул, что "за океаном от этого не спрячешься". Он заявил, что если не остановиться в Украине - как это предлагает Трамп, независимо от внутренних американских или других причин, - и пойти по пути эскалации, стороны неизбежно придут к Третьей мировой войне. "А чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики", - отметил Лукашенко.

По его мнению, понимает Трамп это или нет, "он делает великое дело". Президент предупредил тех, кто рассчитывает отсидеться в стороне: "завтра может случиться так, что не отсидимся". Поэтому, заключил он, чтобы избежать опасного поворота событий, "надо остановиться".

Беларусь не дает втянуть себя в войну, стоит на позиции мира, не напрашивается в посредники, но, как ни было сложно, помогает украинским беженцам, содействует обмену пленными и гуманитарным миссиям. Когда Александр Лукашенко скажет о сроках завершения конфликта, кое-кто в зале не сможет сдержать эмоций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Сил нет и ресурсов нет, устали все. Когда я говорю о ресурсах, это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсов - у России их, дай бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах - ресурсов нет в головах уже. Все устали от этой войны".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Это не прогноз, а понимание обстановки, политики, настроя населения. Снова именно белорусский Президент артикулирует вслух то, что волнует миллионы людей.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

"Месседж Лукашенко адресован прежде всего и миру, и европейским элитам: остановиться в эскалации ситуации, сесть за стол переговоров или, по крайней мере, вступить в диалог для того, чтобы избежать худших сценариев. При этом должен сказать, что это выступление не просто политика - практика. По своему политическому опыту, по времени пребывания у власти Лукашенко на порядок, на голову опережает любых представителей западного истеблишмента. Это человек, который пережил очень много критических ситуаций, включая и попытку государственного переворота руками западных стран, тем не менее выстоял, отстаивал интересы белорусского народа и белорусского государства. Самое главное - все-таки остановить мир от сползания в третью мировую войну. В этом плане Лукашенко выступил как миротворец, как политик с огромным практическим опытом. Просто как человек".

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН:

"США действительно при Трампе качественно изменили свое отношение к украинскому конфликту. Вашингтон в его нынешнем виде вообще считает, что это не его война. Вашингтон считает, что стороны должны как можно скорее сесть за стол переговоров. Вашингтон, Трамп, его команда прислушиваются действительно к аргументам, которые высказывает российская сторона. Мы прекрасно знаем, что активизировался в последний год диалог между Минском и Вашингтоном. Все это показывает то, что здравый смысл какой-то, или хотя бы прагматизм действительно сейчас занимает в повестке дня в отношениях между этими странами намного больше места, чем раньше".

Таалатбек Масадыков, Генеральный секретарь ОДКБ:

"Я считаю, только диалог - это решение любых конфликтов и это путь нахождения решений. Поэтому мы всемерно поддерживаем позицию Александра Григорьевича Лукашенко".

Милитаризация и стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы до добра не доведут. Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии - масштабные протесты. Молодежь призывает опомниться - вкладывать деньги не в оружие, а в образование.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии? Не мы, не Путин завтра хочет на них напасть, а они ищут возможность успокоить население, отвлечь от внутренних проблем через войну".

Кстати, на этой конференции будет немало гостей из европейских государств, и то, что декларируют политики ЕС, не совпадает с тем, что на самом деле думают люди в этих странах.

Андрей Мамыкин, журналист, экс-депутат Европарламента (Латвия):

"Простой народ очень любит Александра Григорьевича, это правда. Причем я русскоязычный человек, но и этнические латыши Лукашенко любят, смотрят с интересом, втихаря, пока руководство не видит, в отпуске приезжают по безвизу в Республику Беларусь, смотрят. Многие переезжают сюда. Потому что современная модель белорусского государства действительно социально ориентированная, она для людей".

Впервые в Минск приедет Генеральный секретарь ОБСЕ. Лукашенко критикует Организацию - и по делу: ОБСЕ - на задворках всех процессов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В Европе не первый год идет война. Для ОБСЕ это серьезный вызов. Никакой реакции со стороны этой организации. Мы очень не хотим, чтобы ОБСЕ повторило все ошибки Организации Объединенных Наций".

Возможно, и поэтому Генеральный секретарь будет немногословен в Минске и только с нами поговорит, хотя "языком дипломатии".

Феридун Синирлиоглу, генеральный секретарь ОБСЕ:

"Беларусь является государством - участником ОБСЕ, а в рамках этой организации ключевым понятием выступает диалог. Мы все стремимся к тому, чтобы диалог и дипломатическое взаимодействие поддерживались постоянно".

Инсайды в кулуарах власти добывать непросто. Вся надежда на союзников - тех, кто понимает, что значит эксклюзив и что нужно рассказать стране первыми.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Запишите, губернатор: 3 млн тонн собрала Минская область. Зерна, исторический рекорд".

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Это целенаправленная, многолетняя работа. Аграриев Минщины из поколения в поколение с их опытом, пробами, ошибками, с новыми технологиями и техникой, с поддержкой государства, с погодными условиями (у нас все-таки зона рискованного земледелия), и, конечно, прежде всего, благодаря людям".

Именно вопросам регионального развития будет посвящена большая командировка Президента на малую родину. В свое время здесь работал сам Александр Лукашенко - знает каждый метр и большой потенциал этих мест. Но чтобы был результат, важно придерживаться и технологической, и организационной дисциплины. Прежде за бардак и бесхозяйственные подходы критику словили и в Городце, и в Говядах в Шкловском районе.

Александр Лукашенко призвал действовать быстрее и отметил, что за лето уже многое удалось сделать. По его словам, "умеют делать все - нужен кнут".

Президент подчеркнул, что рядом идет война, а рынок требует молока и мяса за хорошие деньги. "Они этого не понимают или понимать не хотят", - заявил он. Техника, по его оценке, есть: тракторов достаточно, а механизаторов при современном оборудовании нужно куда меньше, чем раньше. "Десяток хватит", - заметил Лукашенко.

Вспоминая собственный опыт, он рассказал, как ехал мимо поля, где когда-то работал. Первый секретарь райкома тогда собрал людей и отправил помогать в колхоз: "Так, поедете завтра работать, надо помочь, надо вовремя посеять". "И я всю весну там работал. 1 мая гусеничным трактором обрабатывал поле", - добавил Президент.

Новый животноводческий комплекс возвели, чтобы вплотную заниматься герефордами - это мясная порода. Рентабельность пусть и не такая, как на молоке, но кормовая база позволяет содержать небольшое поголовье и зарабатывать на мясе.

Александр Лукашенко посещает животноводческий комплекс

Штат здесь совсем небольшой, но люди знакомые. Юрий Махорин начал работать в Городце еще во времена Лукашенко. Расскажет, как сейчас все организовано, как идет технологический процесс. Нынешние условия - курорт! С бригадиром Президент даже поговорит с глазу на глаз - умышленно отправит всех начальников.

Оказалось, "секретный" разговор был о жизни и о том, что волнует глубинку, и о том, что в мыслях самого Президента.

Юрий Махорин, бригадир:

"Александр Григорьевич вспомнил, как он делал дорогу по деревне Кривель. Что в такие места, как Кривель, которые находятся близко от Могилева, должна начать возвращаться молодежь, хотя бы небольшой процент, но должны вернуться, потому что город близко, работа рядом, дорога есть хорошая, все условия созданы для работы. Если кому надо, можно и дома построить, не вопрос в этом".

К этим местам у Президента, конечно, особое личное отношение: здесь рос и работал. Но такое пристальное внимание - не просто ностальгия, а стремление в принципе улучшить положение дел в регионах, чтобы были комфорт жизни и экономика для людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Ну почему я тороплюсь где-то в лесу, в промышленности, на селе? Вот чтобы они увидели, как надо. Чтобы наше поколение за оставшееся время предложило молодежи, новому поколению, вариант развития нашей страны, даже не развития, а движения вперед".

Настрой Президента сделать в Шкловском районе все как надо - от агросервиса, который станет большим подспорьем для райисполкома и местных аграриев, до небольших производственных площадок с прицелом на будущее. Это будет пример для других.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Покажем, какой должен быть район. Вперед делайте вот так, как здесь".

Заметно преобразилось и сельхозпредприятие "Говяды-агро". Хотя в начале осени Президент сильно критиковал их и за низкую культуру земледелия, и за то, что порядка нет. Его навели. И для местных, и в принципе для АПК первый задирает планку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Концептуально-философски мы должны вскочить на новую ступень: не 10 млрд экспорт - 20, надо к этому идти. Потому что цены растут на продовольствие, и люди голодают - беда. А для нас возможность. Вот и вся философия".

Красной линией разговора с аграриями во время этой поездки стали вопросы помощи селу. Без поддержки аграрии не останутся, но она должна стать выверенной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"В ближайшее время мы должны рассмотреть вопросы дотации селу. Хватит вот так вот выкидывать деньги и сами не знаем куда. Это не значит, что мы сократим, может, даже увеличим вам денег для села. Но мы должны четко понимать: система должна быть здравой. Знаешь, может, кому-то уже и не надо помогать, а надо подтягивать вот эти отстающие хозяйства. Потому что сельское хозяйство, иждивенчество у нас чрезмерное. Это я уже вижу. Иждивенчества быть не должно".

Марафет в Говядах навели и силами Могилева. Теперь порядок на мехдворе: здесь красуется кормораздатчик, обещанный Президентом Елене Мариуцэ - тогда еще главе молочно-товарного комплекса, сегодня заместителю по животноводству.

Какого-то особого крена в сторону Могилевщины нет. Душа болит не только за малую родину - внимания Президента требуют разные регионы страны.

Александр Лукашенко заявил, что сделано все необходимое, чтобы люди "упирались и работали". "Понимайте меня, как хотите", - добавил он.

Президент подчеркнул, что Беларусь, которую нередко называют маленькой, на самом деле огромная, и "везде ждут поддержки". Он отметил, что жители разных регионов ему одинаково близки: и те, где он сам когда-то жил и работал, и полешуки, и люди на крайнем западе Гродненской области, и в Гомельской области, которую раньше считали Чернобыльским краем, и на юго-востоке Могилевской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По словам Лукашенко, существует программа развития, в том числе для Витебской области, где он недавно побывал. "Принято решение, каким путем будем двигаться. Ну и у вас тоже", - сказал он. Президент призвал понимать масштаб страны и помнить, что "лучше работать, чем воевать". "Поэтому упирайтесь, начинайте работать", - заключил Лукашенко.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"В Шкловском районе сегодня абсолютно все есть. Создана вся материальная, инфраструктурная база, все учреждения, все есть. Президент правильно сказал: нужен порядок и нужна дисциплина. И все будет".

Риторика Президента жесткая - других подходов аграрная мобилизация не терпит. Без этого толка в регионах не жди. Друзей такая позиция не прибавит, но Лукашенко важнее, что он свой для людей.