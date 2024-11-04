Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о том, может ли женщина быть главой государства, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, напомнил: "Я же вам говорил, Президентом не становятся - Президентом рождаются".

"У человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как Президенту, - пояснил белорусский лидер. - Их много. Может быть, одно, два, а может быть и все. Это очень важно".

Чтобы проиллюстрировать свои слова, глава государства обратился к примеру США и состоявшихся там недавно выборов, где на пост Президента баллотировалась женщина. Методы проведения электоральной кампании там совершенно другие. В частности, были весьма резкие, даже оскорбительные высказывания в адрес женщины-кандидата. Александр Лукашенко заявил, что если бы в Беларуси кто-то позволил себе нечто подобное, то потерял бы значительную часть электората.

"Но для американского общества это, наверное, нормально. Они провели свои выборы. Помните, я еще до выборов сказал: чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий Президент), женщину Президентом Америка, наверное, не готова еще избирать", - отметил глава государства.

По его мнению, Камала Харрис проиграла выборы в значительной степени из-за решений демократической партии и Джо Байдена. "Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала - вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала демократическую партию", - сказал Александр Лукашенко. Он считает, что демократическая партия могла выдвинуть на выборы других, более сильных кандидатов. "Демпартия имела хороших кандидатов, они могли выдвинуть, и Трамп мог бы не справиться", - заметил он.

Но теперь, когда итоги выборов в США и имя победителя президентской гонки уже известны, важно, чтобы Дональд Трамп выполнил свои предвыборные обещания, подчеркнул Александр Лукашенко. "В Америке это просто - пообещать и не выполнить. Это везде сейчас, но у них тем более. Но он все-таки опытный человек, бульдозер этот. Упрется и… Только чтобы хуже не было всему миру. Потому что ведущая экономика, ведущая страна, монополист, можно сказать, во всех отношениях, в политике в том числе. Чтобы не понесло. У Дональда это есть - его может понести. Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру, и не столкнулся там с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно. Думаю, что первый тот срок (президентства Трампа. - Прим. БЕЛТА) его этому научил", - сказал белорусский лидер.

Возвращаясь к теме возможного избрания женщины на пост Президента в Беларуси, глава государства обратил внимание, что это очень тяжелый вид деятельности, который предусматривает не только представительские или протокольные функции. Например, в Беларуси Президент является действующим главнокомандующим. "У Президента США не те полномочия, что у российского или белорусского Президента. Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа, - заметил Александр Лукашенко. - Не надо грузить так женщину. У нас не церемониальная эта должность".

"Может, со временем мы тоже подойдем к такому стилю (как в США. - Прим. БЕЛТА). Но пока он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть, - продолжил белорусский лидер. - Поэтому женщину нельзя обременять такими полномочиями, такими обязанностями. Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики, зачем женщин обременять?"