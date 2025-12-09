Лукашенко об обстановке в мире: Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию

Ставка Запада на военную силу и реакция Беларуси. Во Дворце Независимости 9 декабря прошло заседание Совета безопасности.

Мировая обстановка диктует свои условия. Конфликтный потенциал растет в самых разных регионах. Не исключение наши ближайшие соседи и западно-европейские страны в целом. Они, не скрывая, обеспечивают свои геополитические интересы силовыми методами. Растет военная активность, расширяется присутствие НАТО у наших границ.

Президент Беларуси о милитаризации Евросоюза

"Но мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию", - заявил Александр Лукашенко.

Президент указал на Польшу и Германию, а также небольшие государства, с которыми граничит Беларусь. "Они не только увеличивают военные бюджеты, но и пытаются увеличить армию примерно в два раза. Встает простой земной вопрос: если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние с Россией и Беларусью", - уверен он.

При этом, добавил Александр Лукашенко, Беларусь и Россия не создают Западу глобальных проблем, которыми западные политики пытаются оправдать затраты на вооружения и расширение армий. "Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Знаю позицию России, но надо же чем-то обосновать эти траты", - считает глава государства.

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности во Дворце Независимости

Президент указал на то, что в западных странах хватает внутренних проблем: "Народ нищает, закрываются родильные отделения, больницы. Когда на образование не хватает денег, когда жилищно-коммунальные услуги растут непомерно. Когда обрезают электрические провода, по которым течет электроэнергия дешевая".

Президент Беларуси: После достижения мира легче не станет

Также глава государства дал оценку действиям литовской стороны касательно ситуации на границе. Решить все вопросы можно только за столом переговоров. Минск к этому готов в рамках двусторонних контактов. Что касается ситуации вокруг украинского конфликта, Александр Лукашенко уверен, что давление на Беларусь продолжится даже при условии достижения мира.

"Вы видите, какие силы пытаются торпедировать, даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной. Я к тому, что если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти государства. Не хочу их оскорблять, чтобы не обидеть народ, который у нас не севере или северо-западе", - сказал глава белорусского государства.

Экономика - фундамент национальной безопасности

Важный элемент национальной безопасности - экономическая устойчивость. Беларусь методично открывает новые рынки на справедливых и взаимовыгодных условиях. Президент сегодня назвал условие, которое придаст новый импульс экономическим процессам.

"Они (ряд западных соседей) выбрали этот путь и думают, что приедут тут американцы, на меня надавят (или еще какие-то европейцы). Слушайте, мы полностью перестроились. И если мы будем шевелиться, поактивнее будем работать в экономике, начиная от Витебской области и заканчивая Гомельской областью, у нас вообще не будет проблем. Нас ждут во многих уголках планеты с нашими технологиями, нашими товарами. Поэтому если мы чуть-чуть качество подтянем (хотя нам никто не ставит претензий по качеству, но все равно над качеством надо работать), нам конкурентов не будет", - заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил: "Мы видим что происходит вокруг и готовы защитить свою землю. Беларусь никого не считает своим противником, но готовится к войне, чтобы ее не было".