Краткий пересказ от ИИ

Быть способным защитить свой дом, свою семью, своих близких, причём на всех уровнях. Такая идея пронизывает политику в сфере безопасности, которую в последнее время настойчиво проводит Президент.

Обстановка в регионе обязывает держать порох сухим. Именно поэтому проходят проверки боеготовности. В случае нападения или опасности извне немалое значение будет иметь и народная оборона. О ней речь шла во время рабочей поездки Президента на север страны.

При этом, оценивая общую ситуацию, Александр Лукашенко считает возможным достижение мира в Украине в скором времени.

Из командировки в Витебскую область вернулась и Наталья Бреус. Она рассказала о подходах к безопасности и политических заявлениях Президента.

Очень живописные места, природа, чистый воздух. Красивая осень сделала эту командировку очень атмосферной. По пути в Верхнедвинский район журналисты пула сняли кадры лесных обитателей - оленей, косуль, лис.

Казалось бы, впору, будучи здесь, сосредоточиться на туристическом потенциале этих мест. О нем шла речь. Но не совсем ожидаемо прошёл смотр тренировки парней из отряда "народной защиты". Президенту среди прочего рассказали, что на базе охотничьего хозяйства "Красный бор" (площадки для туристов) организовали заодно и команду народного ополчения. Призыв не оставаться в стороне от укрепления обороноспособности страны в Верхнедвинском районе услышали. Такой опыт, конечно, нужно было посмотреть.

"Мы - мужики, мы должны владеть стрелковым оружием и должны защитить самих себя и свою семью. Естественно, свою деревню", - сказал белорусский лидер.

Это была инициатива Александра Лукашенко организовать так людей на местах. Сегодня это такой мужской клуб из трех десятков человек, где местные самых разных профессий учатся владеть оружием, тренируются, физическая подготовка всегда идёт только на пользу, а завтра на случай опасности или угрозы извне отряд, который встанет на защиту поселка.

"Народное ополчение - это самый низ нашей обороны. Дальше - территориальная оборона и уже армия", - рассказал глава государства.

"В ближайшее время мы всю эту систему встряхнем по стране - эту вертикаль - с целью проверки. Посмотрим, как народное ополчение действует, как территориальная оборона. Территориальная оборона будет защищать в пределах районов крупные объекты жизнеобеспечения", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал все это важнейшим вопросом в связи с нагнетанием обстановки вокруг. Глава государства еще раз подчеркнул, что Беларусь не собирается ни с кем воевать и хочет жить дружно со всеми, включая соседей. Но проводит подготовку по всем военным стандартам с учетом современных реалий. "Если они с мечом к нам, вы понимаете. Это такой элементик (народное ополчение. - Прим.) очень важный", - сказал Президент.

Это неожиданно добавило милитари в поездку на север. Но логика Президента здешним людям очень понятна, потому что во время Великой Отечественной эта земля очень пострадала, здесь погиб каждый второй житель. Уроки войны выучены раз и навсегда, тем более что региональная обстановка сегодня в принципе вынуждает быть на страже.

Глава государства подчеркнул, что завершение конфликта необходимо и в этом заинтересованы как Украина, так и Россия, поскольку война приводит к негативным последствиям для обеих стран.

"И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден", - заявил Александр Лукашенко.

"Да, Россия мощнее, крепче, она еще может долго воевать. Но все равно истощение очень сильное, влияние на экономику огромное, вы это тоже видите. Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру", - продолжил белорусский лидер.

"Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", - добавил Президент.

"Разные факторы в этом плане тяготеют и над Россией, и над Украиной. Но однозначно эти факторы подталкивают к миру и Украину, и Россию в силу невозможности дальше вести такие военные действия", - убежден белорусский лидер.

"Из этих гуманитарных, человеческих соображений там нужен мир. И он будет достигнут. Хотелось, чтобы уже в будущем году эта война закончилась. А если в этом, то вообще красота. Мы - за это и в этом отношении будем делать все, - подчеркнул Президент. - Любые войны миром заканчиваются. Поэтому лучше раньше, чем позже".

Разговоры о мире ведутся с самого начала СВО. И пару дней назад в нежелании идти на урегулирование конфликта американский лидер обвинил прямым текстом Зеленского. На фоне острой риторики с обеих сторон. Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине. И о том, что мирное соглашение возможно без Зеленского. Прозвучало: "он не тот парень, с которым нам стоит иметь дело".

"Это не Трампа вопрос, - сказал белорусский лидер. - Кто будет в Украине Президентом, решит украинский народ".

Александр Лукашенко заметил, что Владимир Зеленский в свое время обещал пробыть на посту главы государства один срок и все. "Надо выполнять обещания, - обратил внимание Президент Беларуси. - На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал - надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине".

Александр Лукашенко видит причины, по которым Дональд Трамп позволяет себе такого рода высказывания по отношению к Владимиру Зеленскому. "Он почему диктует? Потому что Зеленский попал в зависимость от США и от того же Трампа. Пожалуйста, он может не диктовать, но сначала разведданными не будет Украина обеспечена, а потом и оружием - тем, что очень нужно. А может, и кроме оружия чем-то", - сказал глава государства.

Из этого, по словам Президента, напрашивается очевидный вывод: нельзя попадать в зависимость, особенно от крупных государств.

Эксперты говорят и о жестких компромиссах ради прекращения конфликта, и о том, что Киеву не единожды давали прогноз - американская поддержка в итоге сойдет на нет.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки:

"Потенциал завершения войны в Украине, специальной военной операции, он есть. Планы уже обсуждались не раз. Просто, как подчеркивал и наш Президент, как это говорят Владимир Путин, Дональд Трамп, необходимо учитывать ситуацию на местности. Зеленский, киевский режим, невзирая на свои хотелки, невзирая на свои пиар-операции, которые они проводят с громкими названиями, они должны признать реальность: они утратили значительную часть территории. И это нужно зафиксировать. Без уступок со стороны киевского режима, со стороны их европейских покровителей, никакого мира быть не может. Как только они пойдут на эти уступки в интересах своих же людей, то война может быстро прекратиться".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Лукашенко абсолютно прав. Выбирать президента Украины должен народ Украины. Что бывает, когда президента Украины помогли выбрать, создали для этого все условия, и я не исключаю, что и выбрали западные заинтересанты, мы сейчас наблюдаем".

Арман Абовян, руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения":

"Действия Трампа по отношению к Украине очень четко показывают те тенденции, о которых предупреждали украинское руководство, в частности Президент Лукашенко, президент Путин, трезвомыслящие политические деятели, что наступит момент, когда Соединенные Штаты, то есть самый главный соспонсор этого всего, что происходит в Украине, просто умоет руки. Штаты выкачали все, что возможно, из украинского конфликта, начиная от договоров о редкоземельных металлах с украинцами и заканчивая обрушением экономики Европы".

Несмотря на накал геополитической обстановки, на такую сложную и всестороннюю работу в системе безопасности, генеральная президентская линия и философия - исключительно мирное развитие и мирный план.

Фото president.gov.by