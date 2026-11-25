Беларусь, как и раньше, выступает за урегулирование конфликта в Украине и содействует его разрешению. А любые попытки делать из Беларуси агрессора лишены оснований. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью французскому журналу Le Point.

"Не надо нас пристегивать к тому, что мы вот агрессоры и так далее, и тому подобное. Вы (на Западе. - Прим. БЕЛТА) понимаете нашу позицию, нашу политику. Вы нас пристегнули к этой войне и считаете агрессорами. Вы не ошибаетесь - вы знаете правду, но почему-то говорите неправду. Это делать нельзя. Не надо вам из Беларуси делать агрессора", - заявил Президент.

"То, что мы не имеем отношения к этой войне, все знают. И мы не хотим войны, она нам не нужна", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не причастна к началу военной операции в феврале 2022 года. "Никакой базой мы для России и атаки на Украину не были", - сказал он и напомнил, что после окончания совместных плановых учений Россия начала выводить свои войска, которые находились в том числе в Брестской и Гомельской областях. "Потом эти войска, которые были здесь уже сконцентрированы, почему-то повернули на Киев, - отметил Президент. - Мы к этой войне не имеем отношения. Я не знал о начале войны, и Генштаб России меня в это не посвящал. Они по этой дороге - Санкт-Петербург - Одесса - начали наступление в Украине".

Глава государства обратил внимание, что на тот момент Украина по собственной инициативе, и даже опережая Евросоюз, развязала экономическую войну с Беларусью - ввела санкции, закрыла небо для авиации, арестовала железнодорожные вагоны с минеральными удобрениями, захватила десятки большегрузов и их водителей.

"Они хотели быть умнее или оперативнее "Папы Римского". Почему они побежали вперед Евросоюза? Чтобы показать, что они против… У нас же в 2020 году события знаете какие были. Они решили вам показать, что они демократичнее, чем Франция", - объяснил глава государства.

Хотя до этого отношения между Беларусью и Украиной характеризовались позитивно. Например, нефтепродукты с Мозырского НПЗ поставлялись туда напрямую. "И вдруг Зеленский вводит эти санкции. Это, знаете, переоценка своих возможностей и неопытность самого Зеленского", - считает белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что с территории Беларуси Россия не ведет военные действия. "А Украина пытается. Все диверсионные акты, которые она пытается совершить, так или иначе идут через Беларусь, - заметил Президент. - Если на нашей территории появляются чужие люди, мы пытаемся с ними бороться".

В то же время Беларусь оказывает значимую помощь в осуществлении гуманитарных миссий между сторонами этого конфликта, обратил внимание глава государства. Речь в том числе про обмены военнопленными и телами погибших. "И украинцы, и тот же Зеленский настаивает на том, что вот здесь происходили эти обмены. Мы взяли на себя эту ношу, - сказал Президент. - Это не просто. Это делают только наши люди".

В том же ряду - недавняя гуманитарная операция по эвакуации мирных жителей и доставке помощи в город Алешки. "Украинцы жестко поставили вопрос: "Мы примем людей, которые хотят в Украину уехать, только с территории Беларуси", - рассказал Александр Лукашенко.

"Поэтому не думайте, что мы в клинч вошли с украинцами и деремся с ними. Нет. Мы имеем контакты с ними. Об этом россияне знают. И россияне имеют через определенных людей контакты с руководством Украины", - добавил белорусский лидер.

"Мы занимаем исключительно миролюбивую позицию. Мы все делаем для того, чтобы здесь был мир", - заявил глава государства.