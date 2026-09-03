Лукашенко обсудил с главой Минобразования качество учебы, физвоспитание и питание в школах

Качество образования, достойная физподготовка и питание - весь спектр вопросов, касающихся учебного процесса, обсудил 3 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко с министром образования Андреем Иванцом.

Начался новый учебный год и все сопутствующие нюансы касаются каждой белорусской семьи, где есть школьник или студент. Образовательные программы, учебники, подвоз и питание школьников - Президент погружен и держит все на личном контроле. Отдельно говорили об Академии интеллектуальных технологий - это будет принципиально новое учреждение образования для Беларуси.

Отзвонили первые звонки, прошли линейки вместе с волнениями и переживаниями вокруг всей этой подготовки к 1 сентября, хотя эти чувства и эмоции никуда не ушли у слишком ответственных родителей и учеников. У кого-то в этом году выпуск, у других - чуть больше времени, но надо уже сейчас определяться с выбором профессии и готовиться целенаправленно.

Реформ в белорусском образовании ждать не стоит. Уже было принято достаточно решений, чтобы система была рабочей и понятной для ученика, педагога и родителя.

Но всегда возникают вопросы, которые требуют доработки. В сентябре доклад министра образования обязательно стоит в президентском графике.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Первое, о готовности к новому учебному году. С 1 сентября у нас начало функционировать 3,5 тыс. учреждений дошкольного образования. 300 тыс. воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ - к 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ Президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании, на рассмотрении готовности школ к началу учебного года, мы в этом году заканчиваем трехлетний план модернизации наших школ. Мы собрали все школы".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть. Если кто-то что-то не понимает - вовремя докладываем. В 2027 год не тащи эти проблемы, их надо решить сейчас".

Факт В 2026 году в Беларуси за парты сели более 1 млн 25 тыс. учеников.

Свои двери открыли школы-новостройки в Могилеве, Прилуках, 2 - в Смолевичах. Созданы все условия, чтобы дети приходили, получали знания и достигали результатов. Продумало все - от современных стандартов в образовании, возможностей физподготовки до качественного питания.

Сегодня родителям даже не нужно ломать голову, как отвезти ребенка на дополнительные занятия или спорт - все дает школа.

Серьезное подспорье, когда вопрос с готовкой закрыт. С 1 сентября в белорусских школах организовали новую систему питания. Меню сбалансированное, учитывали предпочтения ребят.

"Мы все время развиваемся в том направлении - "как бы детям предложить меню почти ресторанное". Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки, мяса, молока у нас хватает. Поэтому им нужны сосиски, колбасы и т.д., что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что школа, по его мнению, пока недостаточно работает над физическим развитием учащихся. Он также сослался на мнение военных, которые указывают, что качество призываемого контингента хотя и улучшилось, но незначительно. Глава государства подчеркнул необходимость серьезно активизировать физическую подготовку молодежи, особенно школьного возраста.

Министерство образования изменило учебную программу по физической подготовке. Советовались с министерствами здравоохранения и обороны, пересмотрели нормативы. В школе теперь обязательны 3 урока физкультуры. Зачет по физической культуре и спорту, ровно как и по другим предметам, обязателен и для белорусских студентов с 1-го по 4-й курсы.

"Это измененные программы, которые действительно позволяют сбалансированно и комплексно подойти к физической подготовленности наших ребят-школьников. Мы пересмотрели нормативы. Эти нормативы во многом сейчас коррелируются с теми требованиями, которые предъявляются при призыве наших молодых ребят для службы в армии. И это очень важный аспект, потому что каждый такой молодой человек будет уверен, что, приходя в армию, он готов физически для того, чтобы в полном объеме выполнить те задачи, которые перед ним стоят", - рассказал Андрей Иванец.

Также в Беларуси создадут принципиально новое учреждение образования для страны - Академию интеллектуальных технологий. Это президентская инициатива.

"Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди, поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Этого надо избежать. Если он талантливый и что-то может сделать, он должен прийти туда с конкретным предложением. После того как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, государству", - заявил белорусский лидер.

Набор в Академию будет компактным без ограничений по возрасту. Свои двери она должна открыть уже в новом учебном году.

Министр образования сообщил, что главой государства поставлены жесткие сжатые сроки: к 1 сентября 2027 года необходимо фактически начать набор в Академию. Времени, по его словам, практически нет, поэтому работа уже начата заранее. На первых этапах предстоит отбирать тех, кто сможет показать серьезный результат при обучении.

Он уточнил, что набор будет вестись не на значительные цифры - ежегодно около 150 человек. Это связано с тем, что в основе деятельности Академии лежит проектная индивидуальная работа, в отличие от традиционных форм обучения с видеогруппами. Акцент сделан на реализацию практических проектов.

Андрей Иванец подчеркнул, что это не обязательно научно-исследовательская работа, а конкретный технологический проект или решение практической задачи для действующей организации, предприятия или даже создания новых инновационных компаний. Такие инициативы будут приветствоваться, и для них создадут соответствующие условия.

Факт В Беларуси более 5 тыс. молодых специалистов - это те, кто только делает свои первые шаги в профессии.

Начинать всегда непросто - каждый это проходил, но в наше время - не сравнить: гарантированное первое рабочее место, возможность повысить квалификацию, и вопрос с арендным жильем или общежитием стал решаемым.

"По магистратуре еще отдельный вопрос. Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, дальнейшего учебы, научной деятельности, педагогической практики и иностранцам - пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность, но без всяких забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. Закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре", - сказал Александр Лукашенко.

Бесплатное образование, льготы при поступлении, финансовая поддержка и гранты для одаренных, гарантированное первое рабочее место - такие бонусы есть далеко не в каждой стране.

В Беларуси созданы все условия, чтобы молодые люди могли реализоваться, получить достойное образование, а потом состояться в профессии. Самых талантливых и инициативных всегда заметят и поддержат.