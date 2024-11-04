Лукашенко объяснил, почему ему приходится принимать непопулярные решения

Обращаясь к главе государства, один из участников мероприятия заметил, что государственная служба, особенно в должности руководителя, зачастую связана с принятием непопулярных решений, которые вызывают недовольство среди определенных категорий граждан. Тяжело ли принимать такие решения, спросили у Президента.

Александр Лукашенко согласился, что, действительно, ему часто приходится принимать такие решения, и это тяжело. Но помогает, по его словам, уверенность в их правильности, необходимости ради благополучия, развития страны и ее граждан. "Если все будет гладенько, по шерсти и хорошо, страна начнет загнивать. Надо делать так, чтобы все шевелились, все что-то делали", - пояснил глава государства.