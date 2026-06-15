Лукашенко объяснил, почему война в Украине не закончилась быстрой победой России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" рассказал, почему Россия не одержала быструю победу в Украине.

Белорусского лидера спросили, почему война продолжается до сих пор, в то время как ранее он заявлял о скором завершении конфликта.

"По ходу боевых действий (в начале конфликта - прим. ред.) не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве, - сказал белорусский лидер. - Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены".

Это решение главы российского государства некоторые считают ошибочным. А по мнению Президента Беларуси, оно было направлено на восстановление мира между конфликтующими сторонами. Но, к сожалению, этого не произошло. "В очередной раз, наверное, - я знаю - эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие", - заявил Александр Лукашенко.

"Судите сами, кто прав, кто виноват в этом деле. Но мы опирались (и я в том числе) на объективные вещи, которые происходили на поле боя", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также заявил, что и он, и белорусские военные, представители Генштаба, считают, что если бы тогда россияне продолжили наступление, то "там ни Зеленского, никого бы не осталось". "А дальше война затянулась. Уже пятый год идет война, никто целей не добился", - констатировал глава государства.

Президент при этом заявил, что россияне на поле боя продвигаются и в целом более успешны, чем ВСУ. "На фронте шаг за шагом, методично россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте. Но они не так успешны, как россияне", - считает глава государства.

"Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались (и очень сильно окопались) войска Украины, дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится на этой части Донецкой области, Донбасса", - заявил Президент.

По словам Александра Лукашенко, в Украине понимают, какое значение сейчас имеет противостояние за эту территорию. Однако там остро не хватает людей для участия в боевых действиях и есть вопросы по наличию оружия. В то же время украинцы очень эффективно действуют беспилотниками. Но и россияне также достигли очень высокого уровня борьбы своими беспилотными летательными аппаратами.