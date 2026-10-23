Лукашенко одобрил идею трамвайной линии между Полоцком и Новополоцком

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил просчитать проект по созданию трамвайного сообщения между Новополоцком и Полоцком. Об этом стало известно в ходе посещения главой государства холдинга "Белкоммунмаш", пишет БЕЛТА.

С предложением реализовать этот проект выступила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. "Надо продлить пути до Полоцка (в Новополоцке уже есть трамвайное движение. - Прим. БЕЛТА) и соединить Полоцк и Новополоцк, - сказала она. - Мы будем из Новополоцка с "Нафтана" возить людей в Полоцк".

Главе государства доложили, что для реализации этого проекта надо дополнительно проложить около 10 км трамвайных путей.

"Хорошо, давайте соединять. Это немного. Надо запланировать это и сделать, пока можно. Но четко поручить: вот такие сроки, вот это сделать. Кочанова - ответственная, - сказал Александр Лукашенко. - Если это нужно, надо делать. И делать быстро. Мы тут деньги посчитаем и сделаем это".

Президент в целом высказался за более широкое использование трамваев в системе общественного транспорта в стране. Сейчас трамвайное движение есть только в четырех городах Беларуси: Минске, Витебске, Мозыре и Новополоцке. "Если это перспектива, будем потихоньку развивать это дело", - сказал Александр Лукашенко.

Он также упомянул об организации быстрого и удобного транспортного сообщения с городами-спутниками, ряд из которых пока не имеют железнодорожной связи с Минском. Здесь также могут быть задействованы трамваи: "Мы говорим о том, что нам надо эти города-спутники соединить железной дорогой. Это и есть по железной дороге".

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