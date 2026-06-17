Лукашенко одобрил поправки в законы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма". Документ предусматривает корректировку ряда законов в целях приведения их в соответствие с указом от 10 сентября 2025 года № 329 "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма", а также с правоприменительной практикой, пишет пресс-служба главы государства.

Законом, в частности, уточняются цели и приоритеты государственного регулирования для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму.

Полномочия Президента Беларуси и правительства в сфере туризма расширяются, а недавно созданного Национального агентства по туризму - закрепляются.