Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 декабря подписал указ №453, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.