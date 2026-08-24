Лукашенко одобрил проект соглашения о таможенном сотрудничестве с Зимбабве

Глава государства Александр Лукашенко 24 августа подписал указ № 291, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений.

Реализация соглашения позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами задач по защите экономических интересов государства.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет.