Лукашенко: Окно возможностей открыто - качество белорусского транспорта должно быть безупречным

Краткий пересказ от ИИ

Беларусь сегодня уверенно подтверждает статус одного из ключевых центров большой геополитики и суверенных технологий. Время требует от нас максимальной собранности дома и смелой экспансии - на внешних рынках. Главный акцент недели - развитие отечественного автопрома. Президент обозначил четкий ориентир: спрос на наши машины в мире колоссальный, окно возможностей открыто, а значит, качество белорусского транспорта должно быть безупречным.

Масштаб задач подтверждает и плотный дипломатический график во Дворце Независимости. Минск уже принял партнеров из Брянска и Мьянмы, а впереди - переговоры с Президентом Монголии, который буквально накануне прибыл в нашу столицу. А прагматичные контакты Минска и Вашингтона заставили экспертов вновь говорить о весомой роли Беларуси в архитектуре международной безопасности. На таком фоне журналистский вопрос "Когда полетим в Нью-Йорк или Вашингтон?" воспринимается уже как вполне осязаемая перспектива.

Внимания заслуживает и появление во Дворце союзного министра обороны Андрея Белоусова. Минск и Москва продолжают сверять часы для надежной защиты общих рубежей. Секреты большой дипломатии и главные кулуарные инсайды - в рубрике "Время Первого"!

Эта неделя в графике главы государства началась с визита губернатора Брянской области. На этом посту сейчас новый человек - Егор Ковальчук. Несмотря на довольно сложную ситуацию в регионе, он держит рабочее настроение.

Между Минском и Брянском всего 500 километров. При этом это приграничье Украины. Атаки беспилотников, к сожалению, сегодня - их реальность.

Ковальчук, к слову, пост губернатора занял около месяца назад и, конечно, кроме задач, связанных с безопасностью, сильно заинтересован в экономике. Как и белорусская сторона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"К миллиарду долларов мы так подошли, но не взяли эту планку. Нам надо с вами поставить задачу: во что бы то ни стало преодолеть миллиард долларов товарооборота. Ключевые направления также известны".

Строительство, программы газификации; вместе с нами был сделан зерноуборочный комбайн: Брянская область - один из регионов-лидеров в аграрной теме федерации. А значит, мы можем предложить и продукцию БНБК, и селекцию семян. Сейчас в Брянске белорусским бизнесменам предлагают серьезные налоговые льготы. Весь регион сделали свободной экономической зоной для тех, кто готов ставить производства.

Егор Ковальчук, губернатор Брянской области России:

"На мой взгляд, этот миллиард был бы достигнут, если бы не события: специальная военная операция, определенная экономическая перестройка и переориентирование на восток России - они, на мой взгляд, этот процесс незначительно притормозили. Но уже сейчас понятно, что товарооборот нарастает, может быть, не теми темпами, о которых хотелось бы говорить, но мы совершенно точно для этого предпосылки все видим".

После общения с Президентом у делегации будет еще несколько рабочих встреч на МАЗе, "Амкодоре", производстве лакокрасочных материалов, обсуждение проектов с Гомсельмашем. Они сосредоточены на промышленной кооперации, но нужно обязательное фото во Дворце Независимости.

Дворец - в этом плане уникальная резиденция, где почти одновременно может проходить несколько встреч на высоком уровне: на втором этаже всегда идет работа, а внизу, например, новогодний концерт (кстати, праздники вот-вот и начнутся) или экскурсия - по эмоциям взрослых радует даже лучше, чем елка - детишек.

Дворец Независимости

Если говорить о самом продуктивном дне на этой неделе - пальму лидерства уверенно забирает себе четверг. Сразу три встречи: переговоры с парламентской делегацией Мьянмы, приезд министра обороны России в Минск и в кабинете Президента обсуждение промежуточных итогов белорусско-американских переговоров.

По этому поводу даже случился небольшой трафик в коридорах перед президентской приемной: два министра обороны, глава МИД, КГБ и генеральный прокурор - вежливость силового блока.

Зачем в Минск прилетел министр обороны России? Речь шла о совместной группировке, которую сформировали в рамках ОДКБ на западном направлении.

Одна из ключевых задач - охрана внешних границ Союзного государства - белорусско-украинский и белорусско-польский участки. Численность контингента в таких вопросах не разглашается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Наши противники, врагов пока, наверное, у нас особо нет на Западе, но на всякий случай… Они об этом знают, они это видят. Вы видите наши действия, особенно Вооруженных Сил. Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать: ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому это наша совместная группировка на западном направлении. Она всегда будет нужна, и она сегодня в порядке".

Возвращаясь к встрече, проходившей в кабинете Президента в составе: премьер-министра, главы МИД, КГБ, генерального прокурора и постпреда Беларуси в ООН, шло обсуждение белорусско-американских отношений.

Переговорные раунды в этом году были один за другим. Официально это называется: значительный прогресс в двусторонних отношениях. Реально отменен ряд санкционных ограничений для наших компаний. Самые заметные: санкции сняли с "Белавиа", двух банков и Минфина, а белорусский калий уже находится в порту Нового Орлеана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Должен сказать, что администрации США сегодня непросто - работы хватает, но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам, несмотря на то, что выпячиваются отдельные проблемы, как они говорят, с обменом политзаключенных, на отмену санкций и так далее, хотя много и других вопросов, связанных с посольством и др., сегодня у нас на столе, в том числе и взаимоотношения Беларуси с Европейским союзом, что касается в том числе и Соединенных Штатов Америки".

После первого лица Валентин Рыбаков - за этим столом ключевая фигура "первого касания" в переговорах. Именно он находится в Америке большую часть времени - и именно он отвечает за глобальный вайб в этих отношениях. Это возможно только будучи дипломатом с большим опытом и, как говорят его коллеги, талантом.

"Господину Рыбакову, ну какой господин - товарищ. Ну что, с Америки же приехал. Поэтому ему было поручено контролировать этот процесс. Мы его использовали как своего представителя в конкретных делах и вещах в Соединенных Штатах Америки для ведения переговоров и главной реализации наших договоренностей. Месяц назад мы договорились, что он прибудет в Беларусь и доложит нам о реализации наших договоренностей", - сказал Президент.

Что интересует белорусов после того, как все видят по телевизору новости об очередном раунде или готовящемся раунде переговоров: так это когда в полную силу заработает посольство, чтобы получать визы, и будет ли когда-нибудь рейс в Америку?

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси в ООН:

"Посольство американское ведь оно официально никогда не закрывалось. Оно уехало из Беларуси, переехало в Литву. Как американская сторона тогда утверждала, в связи с вопросами безопасности. Потому что начались военные действия на территории соседней Украины, и, разумеется, под этим предлогом они перебрались в Литву. Американские дипломаты имеют все необходимые документы, имеют визы, имеют все разрешения. Что касается возвращения посольства, американцы перед белорусской стороной поставили определенные вопросы, которые с их точки зрения позволят им полностью перебраться в Минск. Вопросы решаются на самом деле".

"Что касается рейса, вопрос очень-очень длительный. Как казахские авиалинии открывают свой рейс в США? Процесс у них продолжается вот на сегодняшний момент уже 8 лет. Потому что для того, чтобы открыть прямой рейс, необходимо решить целый ряд различных вопросов. Это и вопросы безопасности, и вопросы сертификации, и самолетов, и пилотов, личного состава, аэропорта и так далее. Поэтому, знаете, ну, мы работаем. Это тоже один из тех вопросов, которые мы постоянно обсуждаем", - отметил Валентин Рыбаков.

От американского направления перемещаясь на юго-восток Азии - еще одни переговоры, которые проведет Президент в четверг - делегацию и соответственно председателя Ассамблеи Союза Мьянмы. Там это высший законодательный орган страны - как у нас парламент. Именно поэтому на переговорах с белорусской стороны будут присутствовать руководители Совета Республики.

Мьянма - это далеко. Но, тем не менее, визит в страну показал, что у них есть много вариантов и для промышленной кооперации с нами, и для продажи наших сельхозтехнологий. Нужны проекты в реальном секторе экономики.

"Мы можем в торгово-экономических вопросах значительно больше, нежели имеем этот уровень сейчас. По крайней мере, политические наши отношения ушли далеко вперед от экономики. Надо экономике подтягиваться к уровню политических отношений", - отметил Александр Лукашенко.

Что нужно знать, так это то, что Мьянма - огромный рынок с населением в 55 млн человек в стратегически важной части Азии: между Китаем, Индией и государствами АСЕАН. Принцип как в Африке: хорошо заходишь в одну страну - начинаешь продавать и в соседних. Это тоже прагматичный расчет официального Минска.

Аун Лин Две, председатель Ассамблеи Союза, председатель Палаты национальностей Ассамблеи Союза Мьянмы:

"Рад видеть, что нам удается сохранять теплые и добрые отношения между нашими странами, и взаимодействие в различных сферах расширяется из года в год".

23 октября мероприятие у главы государства было выездное. На площадке Белкоммунмаша состоялся довольно обстоятельный разговор о пассажирском транспорте, который делают для страны и который мы продаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Техника красивая, дизайн неплохой. Когда она движется, приятно смотреть, но если не будет качества, мужики, у нас с вами разговора быть не может. У нас пятилетка качества, и это не просто формальность".

Троллейбусы на автономном ходу - кстати, первый "белорусский" выехал с производства именно Белкоммунмаша, трамваи - делают такие, что часть из них может стать вагоном метро. А еще модернизирует те же трамваи, оставляя основу - это сокращает затраты примерно на 40 %. В общем, используют все, чтобы одновременно быть и конкурентоспособными, и современными.

"Главное, чтобы это было везде на мировом уровне. Чтобы мы не делали прошлогодние велосипеды. Лучше время потерять, но сделать нормальный пост для создания продукта", - отметил Президент.

Директор на Белкоммунмаше - и новый, и молодой. Назначили Михаила Сымановича только в июне этого года. Результатами его работы - в целом довольны. В том числе и министр промышленности.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Я оцениваю его по 10-балльной шкале на 10 баллов. Он проводит правильную политику, как кадровую правильную политику, так и того продукта, который должен выпускать это предприятие. Поэтому его оценка, как моя как министра высокая. Конечно, еще есть над чем работать. Вы правильно заметили, что еще он полгода как возглавляет это предприятие. Хотя он работает 20 лет, но когда я вам по своему опыту скажу, когда ты заместитель или когда ты директор, это два разных человека, да, это две разные должности".

На Белкоммунмаше работают чуть больше 1200 человек.

Для нас это норма, но вообще, вдумайтесь, в среднем на пассажирском транспорте: автобусах, троллейбусах, метро каждый день белорусы ездят 4,5 млн раз. Это большая цифра, серьезный парк техники, который нужно обновлять и, конечно, все сейчас бьются за экологию. На Белкоммунмаше, кстати, дали задание проработать вопрос, чтобы экологически чистый пассажирский и грузовой транспорт работал во всех национальных парках и заповедниках страны.

"Почему надо этим заниматься? Потому что спрос пошел серьезный на наше производство, вообще на пассажирское производство. Спрос в мире огромный, но и конкуренция здесь приличная, поэтому нужно качество", - сказал Президент.

Казалось, в пятницу, что на этом по графику все, но случилась суббота и начало визита президента Монголии. Два года назад первые лица переговаривались в Улан-Баторе, в юрте. Монголы чтят свой народный колорит - на этой неделе будут во Дворце Независимости в Минске. Переговоры начались 25 октября - Президент Монголии приехал к Президенту Беларуси в гости в дождь - хороший знак. Сторонам, конечно, есть что обсудить. Настроены, конечно, в первую очередь на экономику, которая легко подтягивается за хорошими политическими отношениями.

"Я как своего близкого друга приветствую вас у себя дома. Благодарю, что вы совершили такой дальний перелет, приехали в дружественную вам Беларусь", - сказал глава белорусского государства.

Он отметил, что в ходе официальных переговоров 26 октября сторонам предстоит подробно обсудить настоящее и будущее отношений двух стран. "Но если коротко говорить, я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь и Монголию многое объединяет, в том числе общее великое прошлое: "Мы вместе воевали против захватчиков. Халхин-Гол, Великая Отечественная война. Это все наше".

"Нас не поймут наши дети, если наши с вами поколения не сделают что-то великое, как предыдущее поколение. Да, мы торгуем. Но, согласитесь, объемы той торговли, которая сегодня у нас есть, просто смешные, - сказал Президент. - Поэтому, наверное, сутью наших переговоров станет то, что мы должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы и отношений. Мы постараемся быть для вас надежными друзьями".

Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Монголии:

"Благодарю, уважаемый Президент Александр Григорьевич, что вы приняли меня государственным визитом. И это мой первый государственный визит в вашу замечательную страну, Республику Беларусь. То, что посетить Республику Беларусь и ознакомиться с Минском, - это совершенно другой мир. Потому что, в отличие от других столиц, это рай на земле, потому что здесь климат, природа очень замечательная. Вы также сейчас предложили мне реализовать именно конкретно 2-3 проекта, и я с этим предложением полностью согласен".

Вот так вечером в воскресенье закончилось "Время Первого" на этой неделе. На следующей будет не менее интересно.