Лукашенко: Они способны решать любые задачи по обеспечению военной безопасности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с праздником - Днем мотострелков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"За века менялись названия, тактика и вооружение старейших в истории человечества войск, но неизменным остается святое предназначение легендарной пехоты - защита Отечества, - говорится в поздравлении. - Неувядаемой славой покрыли себя воины-пехотинцы в годы Великой Отечественной войны. Беларусь помнит их стойкость и мужество и в летние дни 41-го, и потом в июне - июле 44-го - при изгнании оккупантов с нашей земли".

Глава государства отметил, что механизированные соединения сейчас являются гордостью Вооруженных Сил страны и важнейшим фактором стратегического сдерживания.

"Убежден, что наши мобильные, хорошо обученные и оснащенные мотострелковые части способны решать любые учебно-боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.