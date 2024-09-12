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Лукашенко: Они способны решать любые задачи по обеспечению военной безопасности Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с праздником - Днем мотострелков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"За века менялись названия, тактика и вооружение старейших в истории человечества войск, но неизменным остается святое предназначение легендарной пехоты - защита Отечества, - говорится в поздравлении. - Неувядаемой славой покрыли себя воины-пехотинцы в годы Великой Отечественной войны. Беларусь помнит их стойкость и мужество и в летние дни 41-го, и потом в июне - июле 44-го - при изгнании оккупантов с нашей земли".
Глава государства отметил, что механизированные соединения сейчас являются гордостью Вооруженных Сил страны и важнейшим фактором стратегического сдерживания.
"Убежден, что наши мобильные, хорошо обученные и оснащенные мотострелковые части способны решать любые учебно-боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент поблагодарил личный состав и ветеранов за службу и пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в благородном деле служения Отечеству.
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