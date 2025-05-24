Лукашенко ориентирует белорусов на использование пеллет

О перспективах использования местных видов топлива и пеллет в частности шла речь в Гомельской области. Президент 24 мая побывал там с рабочей поездкой. На деревообрабатывающем комплексе в Лясковичах обсудили все моменты производства топливных гранул. Здесь же Президенту показали образцы работающих на пеллетах белорусских котлов.

В свое время эти решения в деревообработке были приняты, чтобы по максимуму использовать свои ресурсы.

Если говорить в целом о развитии Полесья, то эта тема красной нитью проходит через всю политическую жизнь Александра Лукашенко. Развитие производств, аграрных в том числе, важно для этого края. Призыв ускоряться прозвучал для тех, кто занимается модернизацией местного молочно-товарного комплекса.

Все в дело, до последней щепки. О перспективах производства и использования пеллет и не только. Подробности рабочей субботы Президента в "Панораме".

Рабочая суббота Президента начинается на юге страны. Несмотря на дождливое утро, разговор о пеллетном производстве откладывать не стали. В свое время простая и житейская логика подстегнула выпуск топливных гранул.

Лукашенко о производстве пеллет: Это наша перспектива

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"Вот это все - горы отходов (древесных - прим. ред.) должны быть переработаны. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете. И потом, куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. Это наша перспектива, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива".

Спрессованные деревянные цилиндры - экологичное топливо. Мировое потребление - 30 млн тон ежегодно. 6 десятков пеллетных производств создавались под вполне конкретный спрос.

"Все, что пропадает в лесу, мы перемалываем, делаем гранулы и отдаем истопникам, а они топят печки. Мы произвели котлы, которые неплохо работают на пеллетах, а используем газ и нефтепродукты. Нам надо свое. Притом это отходы. Эти отходы надо переработать и где только можно отапливать помещения", - подчеркнул Президент.

"Да, санкции по нам ударили: Европа все это скупала по определенным ценам, сейчас они, одуревши, выстрелили себе в ногу и это не покупают. Имеют огромную цену по электроэнергии, по газу и так далее. Они очухаются. Они придут к нам", - уверен Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусов надо было сразу ориентировать на использование пеллет. Правда, при доступности природного газа и нефтепродуктов использованию биотоплива для нужд отопления уделяется не первостепенное внимание.

"Нам надо это развивать на будущее. Потому что у наших детей дешевого газа может не быть", - сказал глава государства.

Стимулировать внутренний рынок - использовать пеллеты

Абсурдная принципиальность западников крест на производствах не поставила. Санкционный стресс уже позади, покупатели есть, дело движется. Но параллельно стали мотивировать и внутренний рынок.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Переход на пеллеты - это не импортозамещение, это импортонезависимость. В прошлом году в Беларуси было потреблено 43 тыс. т пеллет, планка на этот год - 80 тыс. т продукции. "Но это только начало пути. К 2027 году мы выйдем примерно на 200 тыс. т".

Президент: Надо взглянуть комплексно

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И хоть потребление внутри страны растет, но это мизер, если мощности производств 900 тыс. тонн.

Ожидается, что в этом году на внутреннем рынке будет потреблено более 70 тыс. т пеллет. Это около 8 % от общей мощности производств. "Это мало. Нам надо подумать о том, как нам здесь ускоряться. Надо комплексно взглянуть на этот вопрос", - поручил Александр Лукашенко.

Все направления работы Минлесхоза должны быть рентабельны

Производители рекламируют выгоду населению - отапливая дом в 100 квадратов пеллетами, можно сэкономить 500 рублей за сезон. Для скидки на гранулы нужна топливная книжка. Есть затраты на котельное оборудование, но 40 % компенсирует государство. Однако важен баланс между стимулами и эффективностью.

Президент подчеркнул, что реализация пеллет должна быть рентабельной. "За счет других направлений ты выходишь на рентабельную работу. А надо, чтобы все направления были рентабельны. Это твоя задача, и успокаиваться нельзя, - потребовал белорусский лидер. - Надо смотреть вокруг. Ты видишь, к чему все идет. Санкции не вечны. И, наверное, в Европе поумнеют и будут все-таки смотреть на то, что им выгодно. Но работать надо и сейчас".

Пеллетное производство будет шумным - Александр Лукашенко посмотрит весь процесс. Лесопильный цех в Лясковичах модернизирован, здесь помимо пеллет и известного паркета выпускают вагонку, тарную заготовку и пиломатериалы. Поручение Президента - организовать производство строительных конструкций из дерева и разобраться с нормами.

"Надо срочно закупить оборудование. Что-то сами сделаем. И первую линию надо смонтировать до нового года, - сразу же обозначил сроки Александр Лукашенко. - Если вы уверены, что это нормально для строительства жилья и прочего, вносите предложения. Я поддержу. Надо делать. Это же наш материал".

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

"Мы используем деревянные конструкции, но используем мы традиционные клееные брусы. А в принципе сегодня есть уже другие конструкции, там ЛВЛ-брус с большей несущей способностью и более легкий. Поэтому Президент и поручил проработать и доложить ему. До конца года, наверное, даже мы и линию привезем такую, купим. Просто его привезти есть определенные сложности. И сложности даже не в логистике, а сложности в цене, в ценообразовании. Поэтому я думаю, мы этот вопрос решим. Мы хотели бы из этого сырья делать что-то такое, чтобы было востребовано. Это перспектива нашего развития деревообработки".

Свои ресурсы и модернизация котельных

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С природного газа на местные виды топлива за последние 15 лет переведены три с половиной сотни объектов. При этом возможность топить голубым топливом остается в резерве. Свои ресурсы и модернизация котельных позволяют не только снизить потребление газа, меньше и себестоимость тепловой энергии.

Сэкономить в год за счет местных видов топлива можно 3 млрд кубометров природного газа. Львиная доля приходится на дрова, щепу и торф и пока еще совсем немного на пеллеты.

"Как специалист мне скажи, пеллеты имеют преимущество?" - поинтересовался Президент.

"Очень большое. В том, что они компактны, они экологически чисты, у них меньше золы. Полностью можно автоматизировать процесс. Для гражданина, для физического лица, прежде всего хорошо, что можно организовать загрузку раз в неделю. Потом можно фактически с мобильного телефона", - отметил специалист.

Котельные на пеллетах для небольших населенных пунктов

Лесной фонд - почти половина территории страны. И тут сам бог велел использовать собственные ресурсы по максимуму. Хорошая идея для регионов. Котельными на пеллетах, например, можно оснащать небольшие населенные пункты.

Президент поручил оснащать такими котельными малые населенные пункты. "Агрогородки нам надо постараться в этой, может, даже пятилетке. Поставить задачу. Все равно в будущем люди будут жить в агрогородках. Никто в деревнях, даже которые были раньше центрами колхозов, все равно жить не будет. Техника мощная. Они будут жить в центре как Лясковичи. Поэтому агрогородки - это цель номер один", – подчеркнул глава государства.

Президент дал высокую оценку увиденному. "Это для нас чудо, которое валяется под ногами. И мы из этого барахла делаем чудо", - отметил Александр Лукашенко.

Что удобно - загружать котельную древесным топливом летом нужно всего раз в месяц, зимой - раз в неделю. В стране два своих производителя - из Гродно и Гомеля, которые предлагают необходимое оборудование.

Главе государства также продемонстрировали отечественные котлы для пеллет. В Беларуси их производят уже две компании. "Молодцы! Спасибо за котлы", - оценил продукцию Президент.

Гендиректор предприятия по выпуску котельного оборудования Павел Проскушкин рассказал, что упор сделан на качество, на надежность, на долговечность оборудования. "Поэтому наше оборудование знают, ценят, - уверен он. - Производят на сегодняшний день востребованные пеллетные котлы. У нас целая линейка специализированных пеллетных промышленных котлов, которые отлично себя зарекомендовали уже на многих котельных Беларуси".

Владислав Ковалев, гендиректор ОАО "Гомельский завод "Коммунальник":

"Завод загружен. У нас есть планы и на следующий год. Но я хочу сказать, что к нам обращаются наши коллеги, это Российская Федерация, в частности, Ленинградская область активно работает с нами. И уже на следующей неделе мы отгружаем первую партию первых котельных Ленинградской области".

"Технологически это ничуть не сложнее, чем традиционные виды топлива, такие как щепа или дрова, которые мы уже на настоящий момент достаточно в больших объемах потребляем. Более того, за счет того, что там гранулы стандартизированного размера, это легче автоматизируемый процесс", - заверил министр энергетики Беларуси:Денис Мороз.

Развитие Полесья

Александр Лукашенко заедет и на местное сельхозпредприятие. "Агро-Лясковичи" работает под крылом управделами. Активно занимаются модернизацией. Первый раз Президент здесь побывал лет 30 назад. Вообще развитие Полесья стало делом чести для молодого Президента. Особое отношение у главы государства и к этому краю, и к самим полешукам.

Президент вспомнил, что впервые приехал сюда 27-28 лет тому назад. Молодого Президента встречали женщины, дети и старики. И попросили они помочь с хлебом. "Это меня просто поразило. У людей хлеба не хватает. И тогда я позвал военных: немедленно перебросьте военную пекарню и начинайте выпекать хлеб. Со всей округи, со всего Полесья приезжали люди за хлебом. Вот с этого я начинал работу".

Президент вспомнил и первый комплекс, и ферму, которую достраивали. "Я даже коров некоторых знал здесь. Как только проезжаю, я на ферму смотрю, как они работают. Это моя молодость, моя судьба", - сказал он.

Времена тогда были непростые, а в этих местах еще хотели образовать Полесскую народную республику. "Движение было такое, очумелых было много", - заметил Президент.

Александр Лукашенко приехал тогда пообщаться с местным населением, чтобы убедить, что Полесье не может существовать и развиваться само по себе.

Глава государства вспомнил, как тогда ему предложили вместе покосить траву, что он прекрасно умеет делать. И местное население тогда поддержало Александра Лукашенко, увидев, что это свой человек.

"Гэна наш!" Я эти два слова запомнил навсегда. Это было за Припятью", - сказал Президент.

Задача для местных аграриев сформулирована предельно просто - сделать Лясковичи как передовое "Парохонское". Брестчане - аграрные рекордсмены, не жадные, делятся опытом.

Владимир Хроленко, директор ОАО "Парохонское":

"Первоочередная задача - это корма. Поэтому надо возрождать травосеяние, кукурузу, чтобы накормить скот, взяться за пойму, привести ее в порядок, чтобы она дала отдачу. Тем более для поймы здесь замечательные земли, которые могут дать 3-4 прекрасных укоса. А это основа. И второе - это содержание скота. Там, где комфортно, там молоко".

Философия работы вертится вокруг выручки. Чтобы получить быстрые деньги, нужно молоко. А чтобы было молоко, комплекс должен быть современный и продуманный.

Виктор Шайбак, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Агропромышленный холдинг Управделами Президента Беларуси":

"Если мы увеличиваем объем производства молока и мяса крупнорогатого скота, соответственно мы увеличиваем выручку. Надо чтобы продукция, естественно, имела прибыль. Поэтому добиться максимальной прибыли от производства данной продукции, получить добавленную стоимость и данные денежные средства сегодня вложить в дальнейшую модернизацию и оплату в первую очередь людям за проделанную работу, потому что это сегодня бесценный дар - наши люди".

Лукашенко: Надо ускоряться минимум в 2 раза, чтобы не отстать

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О планах модернизации рассказывают Президенту. До конца года возведут 2 помещения с доильным оборудованием. Ждут прибавку по молоку на процентов 40. Все это не без помощи, но с отдачей.

"Ребята, надо ускоряться в 2 раза, если хотим выжить. Не ускоримся, будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в 2 раза", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства отвел срок до нового года и намерен потом лично проинспектировать результат.

"Мобилизовывай людей и запомни: кадры сегодня - это дисциплина. Железная должна быть дисциплина. Потому что мы же хотим по технологии работать и что-то получить, - поручил Александр Лукашенко. - Давайте без волокиты. К новому году здесь должно быть (реализовано намеченное - прим. ред.) 1 января мы сюда приедем, оценим".