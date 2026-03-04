3.74 BYN
Лукашенко осудил удар Израиля при поддержке США на Иран
Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщает БЕЛТА.
"Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. Мы потеряли миллионы-миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь, - сказал Президент. - Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети".
"Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко еще раз передал соболезнования в связи с гибелью в Иране мирных жителей, детей и Али Хаменеи.