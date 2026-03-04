Лукашенко осудил удар Израиля при поддержке США на Иран news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6914fb-8e78-4ad8-b887-d2363c815b2f/conversions/5563ef2d-675d-4078-94f3-6e81144f1270-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6914fb-8e78-4ad8-b887-d2363c815b2f/conversions/5563ef2d-675d-4078-94f3-6e81144f1270-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6914fb-8e78-4ad8-b887-d2363c815b2f/conversions/5563ef2d-675d-4078-94f3-6e81144f1270-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc6914fb-8e78-4ad8-b887-d2363c815b2f/conversions/5563ef2d-675d-4078-94f3-6e81144f1270-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщает БЕЛТА.

"Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. Мы потеряли миллионы-миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь, - сказал Президент. - Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети".

"Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран", - заявил белорусский лидер.