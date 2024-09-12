Лукашенко: отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы сделаем

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В Беларуси намерены сделать отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что в стране производятся современные автобусы и электробусы, легковые автомобили, тракторы и комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. "Есть достижения в микроэлектронике, даже ноутбук свой сделали, в информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях. Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются", - сказал Президент.