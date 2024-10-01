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Лукашенко отметил, что Беларусь остается открытой для гостей, несмотря на возрастающие вызовы
Несмотря на возрастающие вызовы и угрозы, двери Беларуси всегда остаются открытыми для гостей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает БЕЛТА.
"Я искренне поздравляю всех вас с официальным вступлением в должности руководителей дипломатических миссий в Беларуси. От чистого сердца говорю вам всем: добро пожаловать в Беларусь", - обратился Александр Лукашенко к послам.
Президент выразил надежду на то, что у дипломатов уже была возможность познакомиться с Минском и его достопримечательностями, пообщаться с людьми и узнать историю белорусского государства. "Она многогранна, в ней немало героических страниц. И мы ею по праву гордимся. Гордимся славными подвигами предков, трудолюбивыми современниками, которые продолжают укреплять любимую страну и воспитывать достойную смену", - заявил белорусский лидер.
"Скоро вы сами убедитесь, насколько белорусы гостеприимны и миролюбивы. Несмотря на возрастающие угрозы и вызовы, двери нашего дома всегда остаются открытыми, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Красноречивое свидетельство - безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, установленный этим летом".
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