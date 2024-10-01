Лукашенко отметил, что Беларусь остается открытой для гостей, несмотря на возрастающие вызовы

Фото Пул Первого

Несмотря на возрастающие вызовы и угрозы, двери Беларуси всегда остаются открытыми для гостей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 октября на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщает БЕЛТА.

"Я искренне поздравляю всех вас с официальным вступлением в должности руководителей дипломатических миссий в Беларуси. От чистого сердца говорю вам всем: добро пожаловать в Беларусь", - обратился Александр Лукашенко к послам.

Президент выразил надежду на то, что у дипломатов уже была возможность познакомиться с Минском и его достопримечательностями, пообщаться с людьми и узнать историю белорусского государства. "Она многогранна, в ней немало героических страниц. И мы ею по праву гордимся. Гордимся славными подвигами предков, трудолюбивыми современниками, которые продолжают укреплять любимую страну и воспитывать достойную смену", - заявил белорусский лидер.