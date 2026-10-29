Лукашенко отметил, что в Беларуси рады росту турпотока из России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Алтай Российской Федерации Андреем Турчаком отметил, что граждане России все чаще выбирают страну-соседку для туризма. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы на первом месте в этом огромном Евразийском регионе по поездкам россиян. Мы очень рады этому. Рады не только экономически, что там деньги - россияне ж бедные не приезжают, они - богатые. Но мы рады, что россияне увидели наконец-то, что препятствий в Беларуси никаких нет. Язык один, барьеров никаких нет. Приезжают сюда как домой. А белорусы, естественно, встречают россиян с большим уважением. Не важно, какой национальности, россиянин - это свой человек", - сказал глава государства.