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Лукашенко отметил важность предстоящего визита в Китай для развития Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул важность предстоящего визита в Китай для развития страны. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси пояснил, что пригласил руководителей регионов, чтобы поговорить об организации выборов. И сделал это сейчас ввиду того, что в дальнейшем плотный график не будет позволять провести подобную встречу. Кроме традиционных праздничных и новогодних мероприятий на Рождество или таких, как вручение премии "За духовное возрождение", до выборов главе государства предстоит визит в Китай.
"И международные визиты, в Китай визит. Такие визиты, от которых нельзя отказаться. Потому что это будущее нашего государства. Что такое встреча с Си Цзиньпином и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сотрудничество с Китаем - это великое дело", - подчеркнул белорусский лидер.
"Надо традиционные мероприятия провести и больше времени у меня просто не будет на организацию, контроль предвыборной этой кампании. Поэтому я вас очень прошу, чтобы мы достойно все организовали", - добавил Александр Лукашенко.
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