Лукашенко оценил прямолинейность высказываний Трампа

Фото ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил Президента США Дональда Трампа за прямоту. Соответствующее заявление глава государства сделал 19 января на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, сообщает БЕЛТА.

"Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ - все там есть". Он открыто об этом говорит. Что дипломаты не приемлют. Да и я. Ты помолчи уже, что там нефть, говори, что там наркобароны, борись против них. А он в открытую говорит: ему надо нефть. "И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное". В открытую", - обратил внимание белорусский лидер.

