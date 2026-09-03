Лукашенко оценил развитие Минска: ключевые акценты на благоустройстве и работе промпредприятий

3 сентября Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева

Экономическое развитие столицы, транспортная и дорожная инфраструктура, а также строительство и благоустройство города - в фокусе внимания Президента.

Президент поинтересовался, какова ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и недорабатывают, по каким направлениям надо поработать.

"Вчера (2 сентября - прим. ред.) слушал доклад премьер-министра. Вроде бы все неплохо складывается. Но это в среднем. Вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатко ни валко - слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия больше всего тебя беспокоят?" - спросил глава государства.

Лукашенко акцентировал внимание и на строительном комплексе. Глава государства констатировал, что Минск в этом плане "шевелится": строятся дороги, жилье, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительство Национального музея Беларуси.

"Это висит в основном на городе. А как с другими вопросами строительства? Допустим, ты мне передал наконец-то схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан и не только - для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на опыт развития Минского городского технопарка. "Это неплохая вещь, люди туда приходят, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть таких технопарков".

Президент предложил руководству Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества автомобилей.

Александр Лукашенко отметил, что порой окружающая обстановка в Минске создает "жуткое впечатление". "Проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части - хорошо, красиво. Ну, это редкость. А в других случаях - это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что благоустройство - это один из важных вопросов, особенно для Минска.

Президент спросил, хватает ли в сфере строительства рабочих рук, что в перспективе планируется строить в Минске. "Концептуально определено Президентом: Минск не должен задохнуться, стягивать людей в Минск нельзя из регионов", - напомнил белорусский лидер.

Александр Лукашенко предложил при необходимости обсудить и кадровые вопросы: "Как работают люди, что надо было бы где-то доработать, посмотреть?"

Он отметил, что Владимир Кухарев по характеру добряк, но тем не менее важно видеть недостатки в работе подчиненных. "Особенно - кадры. Есть человек нормальный, руководитель - там есть движение вперед и результат. Если его нет, значит, движения не будет", - подчеркнул глава государства

Мэр города отметил в докладе Президенту, что экономика столицы работает стабильно. И поделился с журналистами подробностями диалога с Александром Лукашенко.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Промышленность является важным аспектом для экономики города Минска. Это 13-процентный вклад в валовый региональный продукт. И мы вместе с Министерством промышленности серьезно работаем над работой каждого предприятия, потому что за любым предприятием стоят люди. И, конечно же, мы должны обеспечить стабильность в коллективах, обеспечить функционирование, выполнение тех заданий, которые доведены до промышленных предприятий города Минска. Работа ведется системно. Сегодня мы видим, что динамика неплохая в этом году".

Минск - безусловный лидер по экспорту. Именно столица дает четверть всего товарного экспорта страны и практически половину экспорта услуг.